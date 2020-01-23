2020-01-23T10:19:48+03:00
Здоровье

17 погибших и 571 заболевший: Может ли в Удмуртию прийти вирус из Китая?

Как передается заболевание и опасно ли заказывать товары из этой страны
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженным в Китае и получившим наименование 2019-nCoV, продолжают волновать жителей Удмуртии. 21 января Роспотребнадзор со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 291 подтвержденном случае заболевания в Китае, Таиланде, Японии, и Южной Корее, а также о четырех погибших от болезни. 22 января федеральные СМИ сообщили уже о девяти скончавшихся и 440 подтвержденных случаях заражения. 23 января число погибших выросло до 17, а заболевших – до 571. Вирус уже обнаружен в США, а в Сингапуре, Гонконге и Австралии есть пациенты с подозрением на инфекцию.

НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ ЖИТЕЛЯМ УДМУРТИИ?

Ежегодно в Россию приезжает более полутора миллиона граждан из Китая и примерно столько же россиян посещает Китай. Может ли коварный вирус дойти до Удмуртии?

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

- Возможность заноса в Удмуртскую Республику коронавирусной инфекции с прибывшими из зарубежных поездок, в частности из КНР и Таиланда, не исключается, - подтверждает опасения Ирина Корюкова, главный специалист-эксперт республиканского управления Роспотребнодзора. - На сегодняшний день в Российской Федерации приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу России. В Удмуртской Республике такие пункты отсутствуют.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ?

- Первые симптомы

На данный момент выявлен респираторной путь попадания вируса в организм человека, но пути передачи еще исследуются. Симптомы нового заболевания схожи с симптомами пневмонии - это повышение температуры тела, слабость и кашель, может также ощущаться нехватка воздуха. При первом недомогании следует немедленно обратиться к терапевту, который даст направление на флюорографию.

- Были ли случаи в Удмуртии и России?

По последним данных федеральных СМИ, в России случаев заражения людей коронавирусом 2019-nCoV пока нет. Два случая, ранее зафиксированных в Санкт-Петербурге, не подтвердились.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

- Опасно ли ездить в Китай?

От поездок в Китай сейчас действительно нужно воздержаться, к этому призвал россиян Роспотребнадзор. По крайней мере, точно не следует посещать город Ухань, где произошла вспышка заболеваемости. Если поездку в другие города Китая отменить невозможно, то следует соблюдать меры предосторожности: надевать медицинскую маску, часто мыть руки и промывать нос, не посещать массовые мероприятия.

- Опасно ли заказывать товары из Китая?

Коронавирус передается от человека к человеку или от животных к человеку. По предварительным данным его источником стали именно дикие животные, продававшиеся на китайских рынках. А вот во внешней среде он неустойчив, поэтому тем, кто заказал из Китая какие-либо товары, можно не волноваться – на поверхности предметов вирус сохраняется не более двух дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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