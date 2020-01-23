2020-01-23T10:38:40+03:00
Общество

Как должны ухаживать за дорогами Ижевска зимой?

А также – куда жаловаться, если дорогу в вашем районе не почистили от снега
Анастасия Захарова
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске продолжаются снегопады. У дорожных служб стало больше работы, а у жителей – жалоб. Разбираемся, как должны чистить снег при разных погодных условиях и куда жаловаться, если около дома скользко.

СКОЛЬКО РЕАГЕНТА?

В этом году зима выдалась теплой, а на прошлой неделе даже была оттепель. В результате днем снег тает, а ночью вода замерзает, и на улицах образуется гололед.

– При таких температурах мы раздаем минимальную дозу реагента – 10 г на кв. м. Норма – это 20 г. Все, что выше 40, приводит к тому, что образуются потоки грязи. Избыток реагента растапливает лед, которые есть в микротрещинах асфальта, и все это выплывает наружу. Мы обнаружили, что подрядчики не соблюдают дозировку. Сейчас такого не должно повториться, все водители проинструктированы, – прокомментировал ситуацию глава города Олег Бекмеметьев.

При низких температурах новый реагент еще не испытывали: нынешней зимой морозов пока не было. После экспериментов в холодную погоду город решит, использовать ли новый реагент в следующие сезоны.

Фото: Диля Ахмадишина Лучше всего реагент срабатывает при температуре -10…-15 градусов

Фото: Диля Ахмадишина Лучше всего реагент срабатывает при температуре -10…-15 градусов

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ ИЖЕВЧАНЕ?

Мы собрали основные вопросы ижевчан по поводу уборки снега и ответили на них с помощью представителей администрации города.

– Во время оттепели бывает так, что по утрам на асфальте остается тонкий слой льда. Как должны очищать его? - Евгения.

Как нам пояснили в Службе благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ), нет разницы, насколько тонкая корка образовалась на асфальте. В любом случае тротуар будет обрабатываться противогололедным материалом. Даже если на утро прогнозируют положительные температуры, ночью поверхность обработают ПГМ. Дорожные службы работают круглосуточно.

– Как в оттепель чистят нецентральные улицы? Посыпают ли их песком?

Как пояснили в СБиДХ, дорожные организации в «плюс» отводят талые воды – разметают щетками или отводят в ливневую канализацию.

– На дорогах лежит то избыток реагента, то его нет там, где надо. Почему так происходит и как контролируют работу подрядчиков? - Мария.

В этом году подрядчики впервые не закупали реагент сами. Вещество приобрела администрация Ижевска. Первое время подрядчики по привычке высыпали много реагента на дороги. Сейчас такого быть не должно: как заявил Евгений Бунтов, заместитель начальника учреждения Службы благоустройства и дорожного хозяйства, реагент выдается подотчетно. Если подрядчик его перерасходует, то закупать дополнительно реагент придется за свой счет.

В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНЫ УСТРАНЯТЬ ЗАМЕЧАНИЯ?

Фото: Архив

Фото: Архив

ПОМНИТЕ!

Сообщить о некачественной уборке снега можно по следующим телефонам:

- Управление муниципальной милиции – 41-43-18;

- круглосуточная диспетчерская – 072 (с мобильного – 998-072);

- Служба благоустройства и дорожного хозяйства – 78-72-78;

- администрации районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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