«Это был сплошной умой!»: в Удмуртии завершились Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников

С 19 по 23 января в Удмуртии, в селе Дебесы, прошли первые Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности. О том, как это было, рассказывает «Комсомолка».

ШАНС ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ГЛУБИНКИ

Эти соревнования – первые крупные в этом году для республики. В Дебесах собрались более 200 юных шахматистов из 17 регионов России – от Бурятии и Красноярского края до Псковской области. Для некоторых участников, дорога к заветным медалям и кубкам была очень далека. Например, буряты добирались до Дебес 4 суток! А последняя команда (Челябинская область), приехала за несколько минут до начала турниров.

Первые туры. Команды смешанные и соперниками могут быть спортсмены разного возраста. Фото: Сергей Суворов

Но расстояние помехой не было, ведь эти соревнования были очень важных для юных «звездочек». Именно здесь тренеры всматриваются в своих учеников, как они действуют и ведут себя в «боевых» условиях. А это один из самых важных навыков шахматиста, отмечает Александр Костьев, президент Международного школьного шахматного союза.

– Есть миллион случаев, когда исключительно талантливый ребенок, но он живет в отдаленном районе. Ну, добьется он первого разряда, а дальше нужно ездить на соревнования. Никакой интернет или заочные занятия с тренером не заменят реальных турниров. Потому подобные игры так важны. Это шанс для звездочек из глубинок.

УПОРНАЯ БОРЬБА И СЛЕЗЫ

Иногда «звездочки» не могли сдерживаться и эмоции их «накрывали». Юные участники ревели, если проигрывали и откровенно радовались, если им все-таки удавалось обойти соперника.

Фото: Сергей Суворов

Отметим, что соревнования проходили по швейцарской системе. Быстрые шахматы: 9 туров в двух группах – юноши и девушки; блиц: 11 туров в двух группах – девушки и юноши. Возраст спортсменов – от 6 до 18 лет. Играли ребята три дня, и все это время в стенах Дебесского политехникума шла ожесточенная битва. Уступать никто никому не хотел.

По итогу наша республика показала себя очень достойно: по количеству медалей в личном первенстве мы на 2 месте. Особенно выделились ребята из Малопургинского и Дебесского районов. Так, в абсолютном первенстве по блицу 2-м стал – Константинов Влад (Дебесы)! Первыми оказались ребята из Татарстана. Замкнул тройку лидеров Башкортостан.

Фото: Сергей Суворов

«НАШИ ОЖИДАНИЯ ПРЕВЗОШЛИ СЕБЯ!»

Закрытие соревнований состоялось 22 января. В этот день зал был заполнен до отказа. Перед церемонией, каждый желающий мог написать пожелание и свое впечатление о прошедших соревнованиях!

– Организация мероприятия нам очень понравилась, проживание тоже было на высшем уровне, культурная программа интересная. Мы у вас в республике первый раз, поэтому остались довольны. Наши ожидания превзошли себя! – отметила сопровождающая команды из Нижегородской области Светлана Ерина. – Если бы проводился еще один подобный турнир, мы бы с удовольствием приехали еще раз!

Фото: Сергей Суворов

Еще больше у нас понравилось нашим ближайшим соседям – республике Татарстан.

– Мы приехали из Татарстана, Актанышский район. Наш район на этих соревнованиях был представлен двумя командами. Мы восхищены радушием, хорошим приемом, едой, отдыхом! Сплошной умой (в переводе с удмуртского языка «хорошо». – Прим. ред.), – рассказал Ильдар Имамов, заслуженный работник республики Татарстан, Мастер ФИДЕ, тренер-преподаватель.

ОФИЦИАЛЬНО

Фото: Сергей Суворов

Александр Варшавский, министр спорта Удмуртии

– Удмуртия сейчас на низком старте. То есть ведущих спортсменов в этом виде спорта у нас нет, но то, что мы делаем сейчас в этом направлении, вызовет рост интереса и уровня наших шахматистов. Что касается материально-технической базы, то с помощью Фонда Тимченко, Министерства образования Удмуртии, Министерства спорта Удмуртии и Корпорации «Центр» мы сделаем все возможное, чтобы наши образовательные и спортивные учреждения были обеспечены досками, часами, литературой.

Вероника Иванова, главный редактор медиагруппы «Центр»

– С этого года Шахматная федерация Удмуртии запускает грантовый проект. Мы будем поддерживать тех детей, которые будут занимать в квартале самые высокие рейтинги, а грант будет выдаваться на международные соревнования или крупные российские соревнования, которых, возможно, нет в календаре Минспорта России, но они важны для развития шахматистов-школьников.

Александр Ватлин, главный судья соревнований, исполнительный директор шахматной федерации Удмуртии

– На мой взгляд, мы сделали даже больше, чем планировали. Это был действительно праздник для детей из сельской местности, ведь у них не так много турниров, куда они могут поехать. Здорово, что была конкуренция. Но она была здоровая: апелляционный комитет у нас остался без работы в этот раз. Рассчитываем, что такие соревнования станут ежегодными. Хочется пожелать всем участникам дальнейших успехов и побед!

СЛОВО УЧАСТНИКАМ

Юлия Малых, Удмуртия (Дебесы), чемпионка по блицу и рапиду среди девушек до 19 лет

Поначалу я шла ровно, а потом волнение взяло вверх и игра уже пошла не в мою пользу. Соревнования мне понравились, когда играешь между своими, ты можешь предсказать их ходы. А спортсмены из других регионов играют по-другому, поэтому партии становятся более интересными.

Михаил Шмаров, Марий Эл, абсолютный чемпион по рапиду среди юношей

Мне очень понравилось то, как нас приняли в Удмуртии. Было интересно поиграть с соперниками из других республик, регионов. Хотелось также отметить профессионализм судей, что немаловажно на соревнованиях. Соперники были серьезные. Обязательно еще приедем!

Камилла Байбурина, Башкортостан, абсолютная чемпионка по быстрым шахматам и блицу среди девушек

– В Удмуртии я уже была, но в Дебесах побывать не удавалось. Мне понравилось все: организация, экскурсии и само село, его природа. Я морально себя настраивала на победу, верила, поэтому сложно мне не было.

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников в цифрах:

222 участника

17 регионов

57 команд

160 юношей

62 девушки

33 тренера

112 организаторов