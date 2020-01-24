2020-01-24T10:08:35+03:00
Общество

С высоты птичьего полета: как работают крановщики в Ижевске

Видно ли из кабины пробки и есть ли у крановщиков страховка?
Мария ХАФИЗОВА
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Из кабины Андрея открываются чудесные виды. А еще каждое утро мужчина видит ближайшие пробки и предупреждает об этом знакомых Фото: Сергей ГрачевИз кабины Андрея открываются чудесные виды. А еще каждое утро мужчина видит ближайшие пробки и предупреждает об этом знакомых Фото: Сергей Грачев

На этот раз мы забрались на высоту 19-го этажа, чтобы рассказать о работе машиниста башенного крана Андрея Шарипкова. Большая ли кабина у крановщика и долго ли в нее забираться?

На кране Андрей работает уже 10 лет. Максимальная высота, на которую ему удавалось подниматься - 80 метров? Фото: Сергей Грачев

На кране Андрей работает уже 10 лет. Максимальная высота, на которую ему удавалось подниматься - 80 метров? Фото: Сергей Грачев

6 лет Андрей проработал барменом. Однажды папа попросил помочь его с ремонтом двери в кабине крана (папа – крановщик). До этого Андрей очень боялся высоты. Но пришлось лезть! Страх как рукой сняло!

Кабина крана небольшая (1,5 на 2 метра), но этого хватает. Туда помещаются даже микроволновка, небольшой чайник, два обогревателя

Кабина крана небольшая (1,5 на 2 метра), но этого хватает. Туда помещаются даже микроволновка, небольшой чайник, два обогревателя

С этого момента Андрей стал приходить к папе на кран в свободное время и смотрел за его работой, а вскоре понял, что это именно то, чем бы он хотел заниматься, прошел 3-месячные курсы и получил «корочку» машиниста башенного крана.

Чтобы добраться до кабины, нужно немало сил. Подниматься на высоту 60 метров (так сейчас расположена кабина) приходится по обычной лестнице, без страховки. У новичков подъем занимает до 10 минут Фото: Сергей Грачев

Чтобы добраться до кабины, нужно немало сил. Подниматься на высоту 60 метров (так сейчас расположена кабина) приходится по обычной лестнице, без страховки. У новичков подъем занимает до 10 минут Фото: Сергей Грачев

Летом температура в кабине достигает 28 градусов. В такую жару спасают кондиционеры, но они установлены не везде. Нашего героя спасает лишь небольшой вентилятор, который он повесил сам Фото: Сергей Грачев

Летом температура в кабине достигает 28 градусов. В такую жару спасают кондиционеры, но они установлены не везде. Нашего героя спасает лишь небольшой вентилятор, который он повесил сам Фото: Сергей Грачев

В кабине Андрей оборудовал мини-спортзал: сделал гантели и повесил турник. Чтобы поддерживать физическую форму, занимается 2-4 раза за рабочий день, во время перерывов Фото: Сергей Грачев

В кабине Андрей оборудовал мини-спортзал: сделал гантели и повесил турник. Чтобы поддерживать физическую форму, занимается 2-4 раза за рабочий день, во время перерывов Фото: Сергей Грачев

Кран управляется двумя джойстиками. Правый отвечает за движение крюка вверх-вниз. С помощью левого джойстика крюк перемещается вдоль стрелы: вперед (от себя) - назад (на себя) Фото: Сергей Грачев

Кран управляется двумя джойстиками. Правый отвечает за движение крюка вверх-вниз. С помощью левого джойстика крюк перемещается вдоль стрелы: вперед (от себя) - назад (на себя) Фото: Сергей Грачев

БЛИЦ

Как долго привыкали к высоте?

Около месяца. Первое время у меня кружилась голова, меня тошнило и качало из стороны в сторону после того, как я спускался вниз. Я даже не сразу садился за руль: ждал минут 10, когда пройдет головокружение, и только потом ехал домой.

Какие кошмары мучают крановщиков?

Мне частенько снится, что мой кран падает. Работа крановщика считается опасной профессией, поэтому, наверное, и сны соответствующие.

Может ли кошмар стать явью?

Надо понимать, что кран шатается всегда. К этому надо привыкнуть. Есть много видео, на которых видно, как кран падает. По идее кран хорошо закреплен, но в случае несоблюдений техники безопасности возможно все. А еще важно обращать внимание на погоду. Сильный снегопад, дождь, туман, ветер свыше 12 м/с – в таких условиях кран работать не может.

Как вы справляете нужду?

Самый популярный вопрос, который задают крановщикам (смеется). Тут все просто: у каждого человека есть свой режим, поэтому все подстраиваются. Спускаются, когда есть перерывы, обед (час). Если уж совсем нельзя терпеть, то нужно всех предупредить, остановить кран и спуститься. А вообще каждые два часа у нас предусмотрен небольшой перерыв в 10 минут. За это время можно успеть сделать все свои дела.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

При каких погодных условиях нельзя работать на кране?

• Снегопад

• Дождь

• Туман

• Ветер свыше 12 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU

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