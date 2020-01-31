«Ревизорро» по-ижевски: беременная горожанка борется с просрочкой в магазинах

Ижевчанке Ольге Филлиповой 35 лет. По образованию она эколог, работала продавцом, директором магазина, была предпринимателем, у нее было даже свое брачное агентство. Ольга замужем, сейчас ждет второго ребенка и борется с просрочкой в магазинах Ижевска. Журналист "Комсомолки" узнал, для чего ей это надо, как реагируют продавцы и что думают о ней родные.

От плохого состава в продуктах до просрочки

— Примерно год назад я начала обращать внимание на состав продуктов питания, которые представлены в наших магазинах. И была готова кричать караул! Я начала искать информацию в интернете, перелопатила горы статей, искала альтернативы в онлайн-магазинах. Все увиденное и прочитанное обсуждала с подругами. Поняла, что это востребовано, что это будет интересно всем и завела страничку в «Инстаграме» , — Ольга рассказывает, с чего все началось.

Девушка фотографировала продукты, разбирала их составы, помогала своим подписчикам выбирать из того, что есть, лучшее.

Фото: предоставлено героем публикации

— Раз наткнулась на просроченный товар, второй. Несколько раз покупала сама детские творожки с плесенью, возвращала их. И поняла, что магазины кроме продуктов с плохим составом навязывают нам еще и просроченный. Решила об этом тоже рассказывать. Чтобы человек ограждал себя от неверных покупок, чтобы люди смотрели на дату, не велись на скидки и акции, — говорит ижевчанка.

Первые найденные просроченные товары она просто оставляла на полках, а потом решила показывать их продавцам.

Продавцы в возрасте начинают хамить

— После первого раза я поняла, что многие продавцы предпочитают делать вид, что это не их товар, что не знают, откуда взялась просрочка, — говорит Оля. — Продавцы постарше начинают хамить. Почему-то им кажется, что я их, как котят, тыкаю носом. А я не скандалю: констатирую факт и жду ответа. Это же ваш косяк, вы хоть извинитесь, скажите, что сейчас уберем, проверим – это же не сложно сделать. Но в ответ слышала грубости.

Поэтому решила обращаться сразу к главным администраторам или директорам магазинов.

— Они видят, что я веду съемку, хоть и без лица, но все же. Это их сдерживает. Говорят, что просрочка – это халатность персонала. Но я много лет работала в торговле и знаю, что в большинстве случаев «рыба гниет с головы». Именно директор следит за персоналом и обучает его. Страха нет. Что они мне сделают? Это их работа.

Где больше всего просрочки?

Ольга говорит, что в крупных ретейлерах она встречает намного больше просроченных товаров. Но лишь потому, что пока не заглядывала в магазины так называемого советского типа, где весь товар показывает и продает один продавец.

— Пока только в «Ашане» из всего их огромного выбора несколько раз находила 1-2 просроченных товара. Остальные супермаркеты такими результатами похвастаться не могут и просрочки там в разы больше. А ведь это самые посещаемые магазины!

Муж доволен

Родные Ольгу поддерживают. По выходным муж отвозит беременную жену в те магазины, в которые она сама не может дойти в будни.

— Реагирует нормально, поддерживает, — уверяет ижевчанка. — Муж понимает, что я не из тех женщин, которые занимаются только бытом и детьми. Что у меня должна быть деятельность,

которая приносит мне удовлетворение. Он мне недавно сказал, что очень рад, что ведение блога приносит мне удовольствие, что я помогаю людям.

Фото: предоставлено героем публикации

Ольга хочет, чтобы ее родные, ее подписчики, горожане стали задумываться, когда идут в магазин. Чтобы смотрели даты изготовления, чтобы не боялись просить помощи, если не видят сроки.

«Ходят за мной хвостом»

До славы Лены Летучей и ее «Ревизорро» (16+) Ольге еще далеко – она ищет просрочку только 3 месяца! Но в тех магазинах, где девушка бывает постоянно, ее уже узнают.

— Ходят за мной хвостом, смотрят, что я там беру. Я у них уже в разряде «подозрительное лицо», — улыбается Оля.

Врез Еще Ольга активно борется и с вейдинговыми аппаратами, в которых продают жвачки и конфеты. Говорит, что там нет ни даты изготовления, ни срока потребления, ничего!

Она не сдается. Она не только ищет просрочку и убирает ее с полок в магазинах. Она еще и пишет жалобы в соответствующие инстанции.

— С составами продуктов я не могу бороться, но вот с просрочкой — да! Если я постоянно в одном и том же магазине нахожу некачественные товары, где срок годности истек не вчера или сегодня (и их просто еще не успели убрать), а неделю, месяц назад, особенно, если это детское питание, то тогда я просто составляю жалобу в Роспотребнадзор. Чтобы магазин не ограничивался тем, что просто убрал этот товар, а, чтобы они начали думать. Чтобы специалисты съездили и проверили, чтобы помогли пресечь это.

В инстанции от Ольги лежат уже пять заявлений. Ответ пока пришел только по одной заявке: в магазине выявили те нарушения, о которых она писала.

— Магазин проработал хорошо только месяц, а потом началось то же самое. Но я человек такой, что если написала один раз и люди не поняли, то я напишу и второй, и третий раз!

Поступают угрозы от анонимов

Несмотря на то, что блог у Ольги еще молодой, а подписчиков там около 2 тысяч, ей начали поступать угрозы от анонимных аккаунтов. Требуют прекратить ходить по магазинам и «закрыть» эту лавочку.

— Угроз не боюсь! Я уже обратилась в полицию. И начала… ходить в магазины чаще! Я все равно не сдамся!