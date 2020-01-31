Новый вклад в интеллектуальный спорт: в Удмуртии откроется Ресурсный центр для педагогов по шахматам

С 19 по 23 января в Удмуртии, в селе Дебесы, прошли первые Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников, проживающих в сельской местности. В эти дни, помимо игр, состоялось еще одно важное мероприятие – совещание по поводу открытия в республике ресурсного центра для педагогов по шахматам. Что он будет из себя представлять, и когда начнет работу – выясняла "Комсомолка".

Амбициозные задачи и планы

Центр для подготовки педагогов откроют в Ижевске на базе детско-юношеской спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова, а филиал расположится в селе Дебесы.

Фото: special.sobranie

– Открытие центра очень важно для республики. Уже сейчас у нас есть учителя, которые проходят курсы повышение квалификации в «Институте развития образования». Однако специалистов, которые бы могли консультировать их именно по шахматам, не хватает. Центр нужен для того, чтобы педагогам оказывалась квалифицированная помощь от тренеров и гроссмейстеров, – говорит главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Иванова. – Отмечу, что место открытия филиала тоже выбрано не случайно. Именно в Дебесах уже несколько лет готовят тренеров по шахматам в местном колледже. Центр (и его филиал) будет представлять собой оборудованный по всем шахматным правилам кабинет.

Важность открытия подобных центров в регионах отмечают и в фонде Тимченко.

– Наш самый важный проект «Шахматы в школе», которым мы занимаемся, показал, что очень важно вкладываться в развитие педагогов. Потому что специфика проекта заключается в том, что учителя начальной школы ведут для ребят (с 1 по 4 классы) шахматные уроки, – рассказывает руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев. – Соответственно, это учителя, которые получили шахматное образование. Они не являются шахматными тренерами, ни шахматными преподавателями, поэтому нужна программа переподготовки этих специалистов для того, чтобы они получили базовые знания шахматного образования.

По словам директора Дебесского политехникума Татьяны Головизниной, такой ресурсный центр действительно будет востребован у педагогов.

– С его открытием мы хотим решить несколько задач. Прежде всего, это обучение учителей начальных классов в рамках реализации проекта «Шахматы в школах». Еще одна задача – методическое и консультационное сопровождение педагогов, а также подготовка студентов по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Педагог дошкольного образования», «Педагог дополнительного образования» по дисциплине «Методика преподавания шахмат», – говорит Головизнина. – То есть данную дисциплину мы вносим в учебные планы, и со 2 по 4 курсы все наши студенты перечисленных специальностей будут изучать спецдисциплину (по 2 часа в неделю). Кроме этого в рамках центра мы планируем проводить курсы повышения квалификации учителей, готовить тренеров, гроссмейстеров. Планируем организовывать различные встречи, мастер-классы. Например, свою помощь нам уже готов оказывать Александр Костьев, президент Международного школьного шахматного союза.

Не первый опыт

Отметим, что наша республика станет вторым регионом, где начнет работу такой центр. Впервые он появился в 2017 году в городе Опочка (Псковская область). И там уже могут похвастаться первыми итогами работы.

Фото: pskov.ru Ресурсный центр в городе Опочка

– Наш центр расположен на базе гимназии им. А.Д. Петрова (первый русский шахматный мастер, теоретик шахмат, писатель. – Прим. ред.). К нам приезжают коллеги с разных регионов, преподаватели обмениваются опытом. Педагоги очень довольны, благодарят, что такой центр существует. Помимо этого мы также собираем заявки с преподавателей о каких-то темах, которые они хотят обсудить. Стараемся «снимать» эту потребность и проводить внеплановые учебы, например, – отмечает директор структурного подразделения «Гимназия им. А.Д. Петрова», куратор шахматного образования в Опочецком районе Псковской области Юрий Богашёв.

Фото: pskovchess.ru

По его словам, с открытием центра, стал заметен и рост в детском шахматном спорте Псковской области.

– Например, несколько раз у нас второклассники выигрывали Всероссийские соревнования в Сочи. То есть процесс развития идет, – добавляет Богачев.

Что уже готово и кто поможет?

Уже сейчас в Ижевске и Дебесах кипит работа: открыть ресурсный центр (и филиал) планируется 1 сентября 2020 года.

– На данный момент у нас уже есть программы, есть видение, как это должны быть. Сейчас мы в поиске руководителя, а также преподавателей. Планируется, что их будет три человека, – отмечает Татьяна Головизнина. – Также есть помещение, но оно требует ремонта и оснащения.

Фото: Диля Ахмадишина

С инвентарем нашему центру обещали помочь в фонде Елены и Геннадия Тимченко.

– Наш вклад будет выражаться в материальном оснащении центра. Планируется, что на это мы выделим около 1 млн рублей. В Опочке мы действовали примерно по той же схеме: вложили такую же сумму на что купили методическую литературу, шахматный инвентарь, несколько проекторов и т.д., – говорит Игорь Барадачев. – Мы считаем, что создание такого ресурсного центра в Удмуртии сделает более качественным реализацию проекта «Шахматы в школе» и позволит нам обучить педагогов на месте, не вывозя их в Москву, Санкт-Петербург и другие города.