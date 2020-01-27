«Меньше, но эффективнее»: В Гордуме Ижевска сократили число депутатов

23 января состоялась внеочередная сессия Гордумы. По итогу было решено сократить число депутатов с 42 до 35. Что это значит для жителей, кто и как выбирает народных избранников, разбиралась «Комсомолка».

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ГОРДУМА?

Для начала давайте разберемся, какие вопросы решает Гордума. Полный перечень компетенций изложен в ч. 10 №131-ФЗ. Так, за последний созыв депутаты Гордумы утвердили предельное повышение тарифов на холодную воду на 30% в 2019 году, утвердили дизайн-код в 2018-м, утверждали перечень объектов капстроительства, бюджет на каждый год, а также контролировали исполнение всех этих решений.

Кроме того, Гордума:

- утверждает главу города (именно народные избранники не смогли определиться с новым руководителем муниципалитета в августе 2018 года, оставив ижевчан без руководителя муниципалитета на несколько месяцев);

- принимает устав города и вносит в него изменения (устав Ижевска – документ, по которому живут все горожане);

- утверждает бюджет города и отчет о его исполнении;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги;

- распоряжается городским имуществом;

- создает и ликвидирует городские предприятия, устанавливает тарифы на услуги городских предприятий;

- контролирует органы и должностные лица местного самоуправления;

- утверждает правила благоустройства.

Дума должна заседать не реже чем раз в квартал. Так, ижевские депутаты проводят сессии в среднем один раз в два месяца.

КТО ВХОДИТ В ГОРДУМУ?

Как правило, в Гордуму входит от 30 до 40 депутатов. Так, к примеру, в Перми и Кирове работает 36 народных избранников. А вот в Казани в команде Гордумы - 50 человек.

Сколько человек приходится на одного депутата в разных городах России?

В Ижевске депутатов выбирают по двум схемам – мажоритарной и пропорциональной. Мы голосуем и за конкретного человека (набравший большинство голосов впоследствии войдет в состав думы), и за партию (она сама выберет, кто из ее представителей станет депутатом). Зарплату депутаты не получают, а потому часто совмещают задачи народного избранника с основной деятельностью.

В каких фракциях состоят нынешние депутаты Гордумы Ижевска?

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ?

Раньше 21 депутата выбирали по округам, 21 – по партийным спискам. То есть если партия КПРФ набирала на выборах, скажем, 20% голосов, ей отдавали 4 места в думе. А условно набравшая 4% «Справедливая Россия» – 1 место.

В новых реалиях 25 человек изберут по одномандатным округам, по партийным спискам пройдут всего 10 депутатов. Таким образом, при тех же самых 20 процентах голосов КПРФ получит лишь 2 места. «Справедливая Россия» же при таком раскладе не получит ни одного.

По новой схеме в Ижевске появится на 4 избирательных округа больше, а значит, что кому-то придется ходить голосовать в «непривычное» место, ну а кандидатам придется пересмотреть свои приоритеты: не исключено, что кто-то из нынешних «списочников» пойдет не от партий, а в качестве одномандатников. Соответственно, им придется вести предвыборную агитацию и искать деньги на избирательную кампанию.

Отметим, что нововведение начнет действовать в сентябре 2020 года - после того, как полномочия текущего созыва истекут, очередные выборы в Гордуму пройдут уже по новым правилам.

Депутаты по партийным спискам.

КАК К ЭТОМУ ОТНОСЯТСЯ ДЕПУТАТЫ?

Несмотря на то, что сокращение числа депутатов явно ударит по некоторым народным избранникам, в большинстве своем они поддерживают нововведение. Во-первых, потому что подобное соотношение депутатов позволит им быть ближе к избирателям. Во-вторых, потому что последние будут знать представителей власти в лицо.

– Избиратели должны знать депутатов, за которых они голосуют на выборах. В ситуации с партийными списками все по-другому. Во главе, как правило, стоят знаковые люди, которые выполняют роль «красивой ширмы», и после выборов они снимают свои кандидатуры, а вместо них депутатами становятся другие кандидаты, – высказался представитель «Единой России» Игорь Стыценко.

– Город – это единый механизм. Это один корабль, который идет в одном направлении. Если мы будем рассматривать, что Гордума – это противовес администрации, то это путь в никуда. И сейчас депутаты, причем разных фракций, говорят о том, что понимание между администрацией и Городской думой достигло достаточно высокого показателя, потому что взвешенные решения, которые принимаются, направлены на горожан, – отметил «единоросс» Андрей Батов.

– Считаю, что такое соотношение депутатов даст возможность им быть ближе к своим избирателям, слушать их и помогать в решении важных вопросов микрорайона, двора и своего дома. Горожане хотят знать своего кандидата в лицо, они также, как правило, голосуют за конкретного человека, имеющего практический и жизненный опыт, высокие достижения, результаты работы, – прокомментировал ситуацию председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

- Раньше на Руси были богатыри. Мне кажется, депутат где-то схож с этим понятием, просто сейчас не надо махать мечом, но представлять интересы, отстаивать, не бояться задавать неудобные вопросы. Именно этого ждут от нас жители, - отметил депутат от КПРФ Эдуард Букин.

ЧТО ДУМАЮТ ПОЛИТОЛОГИ?

– Есть муниципальные депутаты представляющие интересы 20 тысяч избирателей, а есть муниципальные депутаты, представляющие интересы 20 избирателей – разница в тысячу раз. Формируется вопрос: зачем муниципалитету, в котором проживает 200 человек, требуются 10 муниципальных депутатов, собственная газета и избирательная комиссия? Возможно, имеет смысл объединить эту территорию с соседним муниципалитетом и получить значительную экономию ресурсов? При сегодняшнем стабильно низком уровне интеграции депутатов всех уровней в жизнь общества вопрос сокращения депутатских мест может задеть исключительно политические партии, но никак не интересы избирателей. Эффективнее, когда есть небольшое число депутатов с реальными полномочиями, чем большее число депутатов со «связанными руками», – отметил эксперт-политтехнолог Никита Донцов.

А вот председатель бюджетно-финансовой комиссии, действующий депутат муниципального округа «Ломоносовский» города Москвы Владимир Калинин не согласен с тем, что сокращение народных избранников – выгодно для жителей.

- Сокращение числа мест в городских и муниципальных собраниях выгодно только доминирующей партии, - отмечает он.