«Облегчать чужую боль было для него так же естественно, как дышать»: В Ижевске простились с талантливым хирургом Евгением Одиянковым

27 января в Ижевске простились с Евгением Одиянковым, известным кардиохирургом и почетным гражданином города. Он скончался 25 января на 68-м году жизни.

Гражданская панихида состоялась в Свято-Михайловском соборе. Проводить в последний путь врача, прославившегося золотыми руками и добрым сердцем, люди шли сплошным потоком. Коллеги, политики и благородные пациенты несли цветы и не сдерживали слез.

Тысячи людей живут, благодаря ему

Евгений Одиянков всю жизнь проработал в медицине. В 1975 г. он пришел работать хирургом в 1 РКБ после окончания Ижевского мединститута, а через четыре года перешел на должность зам. главврача по медицинской части в новую Республиканскую кардиологическую больницу.

В 1987 году Евгений Одиянков занял пост главного врача и затем долгие годы посвятил развитию кардиологии в УдмуртииФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Не стало Евгения Германовича. Скорбим. Душа плачет, сердце надрывается и рвется из груди. <…> Тысячи тех людей живут сегодня, благодаря ему, благодаря его таланту, его опыту, знаниям. <…> В своих сердцах и умах мы будем помнить Евгения Германовича вечно, будем передавать память об этом человеке новым поколениям. Они должны знать и равняться на таких людей, - сказал на траурной церемонии глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- Чем бы ни занимался Евгений Германович, у него все получалось, - отметил председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин. - Прежде всего его знают в Удмуртии как замечательного медика. Настоящего врача, врача с большой буквы, кардиолога. Сложно сегодня оценить тот вклад, который внес Евгений Германович в развитие города Ижевска и Удмуртии.

С ним можно было мечтать и творить

- Это было наше все. Вся наша кардиологическая жизнь. С первого дня вместе кардиологию строили, - вспоминает Людмила Капачинская, бывшая зав. отделением.

Коллеги и друзья до сих пор не могут поверить в случившееся, они не в силах говорить о Евгении Одиянкове в прошедшем времени.

Олег Бекмеметьев: "Не стало Евгения Германовича. Скорбим. Душа плачет, сердце надрывается и рвется из груди"Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- То, что сейчас происходит, невозможно представить. Как будто рухнула крепость, стена, за которой было надежно, безопасно, - признается Наталья Тубылова главный врач клиники «Медсервис», где Евгений Одиянков работал в последние годы. - Там, за ней, был мир счастья. Кто знал Евгения Германовича, меня поймет, потому что за ним можно было мечтать, можно было творить и реализовывать самые фантастические, самые смелые планы. <…> Каждый человек мог прийти и получить от него помощь. Самое главное было для него – отношение к людям. Он нас учил относиться к ним, как к самим себе. Он нас учил чувствовать чужую боль, потому что для него облегчать чужую быль было так же естественно, как дышать.

- Не было, нет и не будет, наверное, таких умных, сострадающих, - говорит Александр Перевалов, заведующий отделением рентген-хирургии. – И то, что он сделал - это на века. Он ведь не только спас жизни тех людей, которых прооперировал лично. Он организовал школу кардиохирургов, кардиологов. Выросло целое поколение. И с ним его дело не закончилось. Все продолжатели его дела продолжают спасть пациентов.

Евгений Германович был выдающимся врачом, от беседы с которым становилось легче любому человекуФото: Екатерина АРДАШЕВА

О наследии Евгения Одиянкова говорят не только коллеги. Вклад этого человека в медицину Удмуртии неоценим.

- Евгений Германович выстроил такое детище, как кардиологический центр, ставший одним из лучших в России. Он заботился о своих единомышленниках, он всегда думал наперед, готовил кадры, отправляя в мировые школы кардиологии, - вспоминает Анатолий Салтыков, мэр города Ижевска в 1994—2001 гг.

- Это человек чести, профессионализма, мужественности. Я с ним проработал многие годы. <…> Он знал о медицине все, - утверждает Виталий Соловьев, вывший заместителя Председателя Совета Министров УАССР. - Он приглашал иностранных специалистов, в Удмуртию приезжали делегации со всего мира – из Германии, Америки.

«Меня практически по живому задели»

Рядом с портретом в траурной рамке – подушечка с наградами. Евгений Германович является лауреатом премии Комсомола Удмуртии, лауреатом Государственной премии УР, имеет медаль «За доблестный труд», орден «Знак почета», благодарность президента России. Ему присвоены звания «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики», «Почетный гражданин города Ижевска».

Евгений Одиянков являлся народным депутатом РСФСР, депутатом Госсовета Удмуртии – доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в 2000 годуФото: Екатерина АРДАШЕВА

В жизни Евгения Одиянкова был период, когда он активно занимался политикой. В начале 2000-х он даже баллотировался на пост президента Удмуртии – не смог вынести удручающего состояние медицины, пытался что-то изменить.

- Он говорил: «Меня практически по живому задели», - рассказывает Леонид Гонин, член общественной палаты Ижевска. - По кардиоцентру нанесен был удар. Когда решился пойти избираться, ситуация с оказанием первой медпомощью была в тяжелейшем положении. Он говорил, что сложно смотреть как разрушается то, что ты создавал. Основной посыл такой был, что основополагающее - это здоровье нации. Когда ушел из кардиологии, были приглашения в Германию, США, Израиль, но он остался здесь, он был патриотом Удмуртии.

Тем не менее, на политической арене Евгений Одиянков не задержался – говорил, что каждому нужно заниматься своим делом. А его делом было лечить людей.

Воин света

Родственники и друзья говорят о Евгении Германовиче, что он был прекрасным человеком с огромным сердцем и никогда никому не отказывал в помощи. Помогая другим, не жалел себя – отдавал всего себя.

- Я его давно знаю, я еще школьницей в восьмом классе пришла к нему саниатрочкой работать, - с грустной улыбкой делится воспоминаниями врач Екатерина Фадеева. - Потом поступила, училась, снова работала санитаркой, медсестрой. Потом разошлись пути, а потом снова встретились уже в «Медсервисе». С ним можно было говорить о наболевшем. Он понимал и невидимо лечил, лечил именно словом.

- Его воспитывали быть человеком. Добрым человекам, ответственным, щедрым, порядочным, - объясняет троюродная сестра Евгения Одиянкова Лариса Котова. - И Женя, конечно, один из лучших в нашем роду. И талантливый, и умный, и добрый. Человек достоинства, человек принципов. <…> Его папа также был известный хирург в Удмуртской Республике. Они оба были умными, добрыми, отзывчивыми, большими профессионалами. Ну что он был врач от бога – это все знали. И конечно был человек творческий, новатор. Очень одаренный. Он был безумно музыкальным, играл на всех инструментах, очень любил музыку.

Евгений Германович был помогал проводить джазовый фестиваль, помог издать книгу великого удмуртского композитора Германа КорепановаФото: Екатерина АРДАШЕВА

- В последнее время мы часто говорили именно о музыке, - вспоминает Анатолий Ишмуратов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы УдГУ. - У нас было много общих проектов. Это элита нашего общества. Человек профессиональный, человек духовный, нравственный. Человек принципов, смелый и решительный – настоящий боец. И в то же время удивительно человечный. В свое врем он спасал маму моего коллеги – скорою помощь, спецмашину отправили в село за 160 км по бездорожью. Самое тяжелое время было, 90-е годы. Спасли, она после этого прожила еще 15 лет. Евгений Германович никому не отказывал, помогал всем, нес разумное, доброе вечное… Мы с коллегами и единомышленниками сделали и вручили ему орден – назвали «Воин света». Он в таком образе у нас и остался в памяти: всадник, скачущий на коне в лучах света, и змейка, которая ползет по земле. Но этот воин не убивает змейку, как Георгий Победоносец - его конь нежно перешагивает ее и скачет к свету дальше.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».