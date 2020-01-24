Ижевчанин, женившийся на своей студентке: «Увидел ее на первой лекции и сразу захотел жениться»

Он – 31-летний преподаватель истории России одного из ижевских вузов. Она – 18-летняя студентка 1 курса исторического факультета. Их судьбы соединились в 2002 году. Юлия сидела за первой партой, Вадим – увлеченно читал лекцию.

- Я сразу обратил на нее внимание, - вспоминает мужчина. - Подумал, что было бы здорово, если бы эта девушка стала моей женой. Но виду, конечно, не подал. Оказывать знаки внимания студенткам – совершенно недопустимо для преподавателя.

«Сугубо дружеские» отношения

Вадим и Юлия начали общаться: говорили сначала об истории, потом – о книгах, фильмах и просто о жизни. Вскоре они подружились.

- Только через некоторое время отношения перешли в романтический регистр, - делится мужчина. – Но и эта фаза развилась не сразу. Будущая жена перебирала разные варианты, она была весьма энергичной девушкой. Я её не торопил.

Классическое сочетание

Отношений пара не скрывала. Да и незачем было: коллеги Вадима к этой информации отнеслись с пониманием, одногруппники Юлии – позитивно.

- Профессор и студентка – классическое сочетание. Достаточно вспомнить пример средневекового теолога-схоласта Пьера Абеляра и его ученицы Элоизы, - делится мужчина. – А вообще, в легкомысленном поведении меня сложно было упрекнуть: я не был назойлив, женат, у меня не было детей. К тому же, меня можно было назвать болезненно стеснительным человеком – инициативу «развития отношений» я по этическим соображениям вверил будущей жене.

Разница в возрасте – целых 13 лет – ни Юлия, ни Вадим не ощущали. В чем-то девушка была даже взрослее своего избранника.

- Я не помню трудностей на нашем пути, - говорит мужчина. - В общем, я расценивал происходившее как счастливый случай. Всю свою студенческую юность я вел жизнь библиотечного анахорета. Читал книги, писал статьи. А вот в сфере личной ни школьная, ни студенческая пора никаких успехов, увы, мне не принесла. То есть – абсолютно никаких. В общем-то, я уже вполне с этим смирился, и был морально готов прожить жизнь в одиночестве, посвящая себя только научной работе.

Счастливое будущее

Когда Юлия была на 3 курсе, Вадим решил сделать ей предложение. Девушка, конечно, согласилась.

- Мы женаты уже 13 лет, - говорит Вадим. - У нас двое детей и много общих интересов: мы читаем одни книги, на многое смотрим похожим образом, любим путешествовать. В общем, прогнозировать будущее – дело глупое, но пока «полет нормальный».