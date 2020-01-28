2020-01-28T12:19:48+03:00
Общество

В домах на Труда в Ижевске энергетики повысили температуру горячей воды

Всё благодаря новому мощному оборудованию
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С ЦТП на Труда, 2а горячая вода теперь уходит с температурой более 60 градусовС ЦТП на Труда, 2а горячая вода теперь уходит с температурой более 60 градусовФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В нескольких домах на улице труда в Ижевске из кранов с горячей водой теперь течет по-настоящему горячая вода. Чтобы повысить температуру, специалисты «Удмуртских коммунальных систем» провели серьезную замену оборудования на ЦТП, от которого «запитаны» эти дома. Как ижевчане «пережили» работы на тепловом пункте посреди зимы – рассказал журналистам директор УКС Ярослав Балобанов.

Шестьдесят градусов и выше. О такой температуре в кранах с горячей водой жители домов на Труда, 76 и 78 до недавнего времени могли только мечтать. Две девятиэтажки оказались самыми дальними потребителями этого ресурса, идущего от ЦТП. И, несмотря на то, что тепловой пункт был реконструирован в 2008 году, горячая вода была недостаточно горячей для соответствия нормативам.

- Проектировщики тогда грамотно рассчитали мощность теплообменного оборудования, но исходя из существующих на тот момент санитарных норм и правил. На тот период температура горячей воды должна была быть в пределах 55 градусов. Как только нормативы изменились, и минимальную температуру горячей воды повысили до 60 градусов, то установленное оборудование перестало справляться с этой нагрузкой. При этом ЦТП на Труда, 2а – самый большой ЦТП в городе, к нему присоединены 49 объектов, и когда происходит пиковый водозабор, да еще и с повышенными параметрами горячей воды, самые дальние дома разницу между 50 и 60 градусами чувствуют лучше всех, - пояснил директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

Минувшим летом в этом микрорайоне по концессионному соглашению заменили изношенный трубопровод, воздушные сети вдоль домов на Труда 76, 78 и 80 спрятали под землю. В УКСе надеялись, что перекладка труб поможет повысить температуру горячей воды, но ожидания оправдались лишь частично: ресурс стал надежным и качественным, но не идеальным. Чтобы вода соответствовала нормативу, решили действовать более кардинально.

Мощное оборудование ЦТП не требует постоянного присутствия операторов: все данные в режиме он-лайн поступают в диспетчерский центр УКС Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Мощное оборудование ЦТП не требует постоянного присутствия операторов: все данные в режиме он-лайн поступают в диспетчерский центр УКСФото: Сергей ГРАЧЕВ

Поскольку ЦТП в хорошем состоянии, полностью его реконструировать не пришлось. Энергетики установили два новых мощных теплообменника ГВС. То, что на ЦТП шли такие глобальные работы, жители микрорайона не почувствовали: горячую воду в домах не отключали.

- Мы спокойно, планомерно, за два дня поменяли оборудование, - отметил Ярослав Балобанов.

Сейчас по квартирам домов на Труда 76 и 78 ходят представители управляющей компании – в каждом ли кране вода теперь горячая настолько, насколько требуют нормативы.

- Около двух лет жители жаловались. На данный момент замеры на вводе в дом показывают температуру горячей воды 60 градусов, - подтвердил главный инженер УК «Аргон-19» Евгений Плетнев.

Но с появлением нового оборудования на ЦТП работа не закончилась. Кое-где нужно спрятать под землю теплотрассу, к некоторым пятиэтажным домам нужно подвести циркуляционный трубопровод. Кстати, этот вопрос, как уже не раз отмечал Ярослав Балобанов, УКСу в одиночку не решить.

Директор УКС Ярослав Балобанов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Директор УКС Ярослав БалобановФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Мы будем в каждый дом протягивать циркуляционный трубопровод, чтобы он сократил круг слива воды. Но я еще раз обращаюсь к жителям: там, где мы делаем циркуляцию, это лишь половина пути улучшения качества ресурса. Остальная половина зависит от самих жителей, которым вместе с управляющей компанией нужно решить проблему восстановления или строительства циркуляционного трубопровода внутри дома, - сказал директор УКС.

А представитель управляющей компании пояснил – чтобы горячая вода была по-настоящему горячей и в старых пятиэтажках, собирать деньги на циркуляционный провод не обязательно. Средства можно найти и в Фонде капремонта, и в бюджете, сформированном оплатой содержания дома.

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