Ижевчанка получила красный диплом в 76 лет, а итальянец приехал в Удмуртию изучать русский язык

В январе в России отмечают День студента. В честь праздника, 24 января «Комсомолка» решила поностальгировать – гостями радио «КП» стали бывшие магистранты и бакалавры. В их числе – ижевчанка Людмила Меркушева, которая поступила в вуз в 74 года и – итальянец Гуидо Пачи с красным дипломом УдГУ. Вместе со слушателями они вспомнили студенческие годы и рассказали свои истории.

«Зачем это вам?»

Людмила Меркушева в 74 года поступила в УдГУ на факультет туризма. Очное отделение, 15 молоденьких одногруппников и огромное желание получать знания.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Последние годы я работала не тренером по гимнастике, а экскурсоводом в музее спорта, - говорит Людмила. - Решила, что нужно поучиться, поднять свой общий уровень, свой интеллект именно в этой области. Когда пришла в группу, все были удивлены. Спрашивали, зачем мне это нужно.

Приходилось трудно: бывало, женщина хотела все бросить! Но желание получить заветную корочку было важнее капризов. Поэтому изо дня в день Людмила ходила на пары, внимательно слушала лекции, участвовала в практических занятиях… Надо было освоить компьютер – освоила! Выучить английский – выучила! Старания были вознаграждены: она получила красный диплом. И все это – исключительно своими силами – преподаватели не делали скидку на возраст.

- Преподаватели великолепные. Я им просто низко в пояс кланяюсь. Замечательные. И помогали, и всегда шли навстречу, - вспоминает Людмила.

«Везде тарканы»

Итальянец Гуидо Пачи всегда хотел выучить иностранный язык и попробовать пожить в другой стране. Однако в 18 лет вынужден был пойти работать. Там и остался: на целых 40 лет. И только в 60 решил исполнить свою мечту – получить высшее образование.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Все вступительные экзамены я сдавал на русском, - говорит Гуидо. – Философия, литература. Это было… Мама Мия!

Однако все получилось: Гуидо стал студентом УдГУ. Ему выделили место в общежитии, где жили иностранные студенты.

- Было очень интересно, - говорит мужчина. – Там жили студенты из Ирака, Ирана, Америки, Венесуэлы. Я угощал всех итальянской пастой, но была большая проблема – в тарканах*! Вечером у них была вечеринка, пол был полный тарканов!

В учебе Гуидо сталкивался с трудностями: программа у итальянца была такая же, как и у остальных студентов. Но и он смог получить красный диплом.

- У меня были сложные моменты: русский и возраст, - делится мужчина. - Я помню один экзамен по литературе, тест. Ограничено время… Это было безумно. У меня был стресс. Но и сейчас продолжаю читать книги на русском. Предпочитаю современные. Акунин, например. Он очень легкий.

Пятерка «по беременности» и сворованный борщ

Не остались в стороне и слушатели «Комсомолки» - поделились забавными историями со студенческой жизни.

- Мы жили в общежитии новом, университетском вдвоем с девочкой, однокурсницей, были уже на пятом курсе. Как-то пришли мы после занятий очень голодные, а у нас борщ оставался. Я отнесла кастрюльку с борщом на кухню, поставила разогреваться, сама отлучилась. Вернулась на кухню, не нашла кастрюлю свою вообще, не было ее. Вернулась к Татьяне, говорю: «Танечка, ты знаешь, у нас борщ сперли?». Таня поняла, кто мог его утащить. На этаже жили девочки-первокурсницы, и она увидела, что к ним мальчики пришли в гости. Пришли мы к девочкам, постучались. Да, действительно, кастрюлька стояла уже у них на столе. Борщ был съеден! – рассказала слушательница Лариса.

ФОТО: Личный архив

- У нас была преподавательница по философии. Она в начале года говорит нам: «Слушайте, я автоматом пятерки ставлю в двух случаях студентам – в случае его смерти и в случае его беременности. Вот. Первый вариант подходит всем, второй только девушкам». Я еще так запомнила. Но и подумать не могла, что это будет ко мне относиться. Но на втором курсе забеременела, вышла замуж. В общем, готовилась я к этому экзамену, прихожу и думаю: «Так, надо как-то так побольше ракурс, чтоб она видела, что я беременная». Вытягиваю билет, а она не видит. Я сижу, готовлюсь. Думаю, сейчас нужно как-то так выйти, чтоб она заметила. И сажусь я уже перед ней, а она говорит: «Оль, вы что, беременны?». Я говорю: «Да». Она говорит: «Ну, что ж вы молчали, пять, идите домой». Вот так вот у меня была автоматом пятерка по философии, - рассказала Ольга.

- Я одну четверку получил по недоразумению. У нас с женой была племянница маленькая, с которой мы постоянно гуляли. И, когда я сдавал последний экзамен по английскому языку, и тоже надо было выводить окончательную оценку, от нее зависела стипендия, преподаватель говорит: «Виктор, ну вот на тройку ты знаешь экзамен. Вернее, английский язык. Даже, наверное, меньше, чем на тройку. Но ведь у вас же дочь. Поставлю тебе 4, пусть будет стипендия у тебя», - поделился своей историей доцент, кандидат филологических наук Виктор Чулков.

ФОТО: личный архив

- Я заканчивала славный, литературный институт. Сейчас я поделюсь только сейчас одним вспоминанием, очень забавным эпизодом. Дело это было в конце 80-х годов. Скорее всего, я училась на втором или третьем курсе. И вот после зимних каникул в первый учебный день по расписанию была поставлена лекция история русской литературы, первая треть 19-го века. То есть пушкинский период. И мы знали, что эту лекцию читает один из старейших профессоров литературного института, очень известный пушкинист, Михаил Павлович Еремин. И о нем ходило очень много легенд, баек. И мы сидели, ждали его в предвкушении после звонка. И, наконец, Михаил Павлович заходит в аудиторию. Действительно, он такой сухонький, невысокого роста, достаточно уже в пожилом возрасте. Он очень яркая фактура, запоминающаяся: весь его облик напоминал Льва Толстого. Так вот он заходит, не поздоровавшись, садится за стол, смотри на нас в упор. Мы его в первый раз видим, и он нас вдруг спрашивает: «А вы у него были?». Мы наслышаны, что он интересный экземпляр. Через полминуты он снова уже повысил голос, говорит: «Я вас спрашиваю, вы у него были?». Мы начали оборачиваться, смотреть друг на друга. Не можем понять вообще, что происходит. Наконец Михаил Павлович встает из-за стола, громко стучит кулаком об стол и уже громко говорит: «Я вас спрашиваю, вы у него...?». Потом, махнув рукой в нашу сторону, причитая: «Потерянное поколение, чего мне от вас ждать», уходит. Мы, значит, тишина гробовая. И вдруг из нас, из ребят, кто-то вспомнил: сегодня же 10 февраля, день смерти Пушкина. Решил сразу нас проверить на вшивость, - поделилась Вера Пантелеева.