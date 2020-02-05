В гости к Бурановским бабушкам и большое пельменное путешествие: 11 экскурсий, которые помогут лучше узнать Удмуртию

В рамках фестиваля «Всемирный день пельменя» в Удмуртии будут организованы тематические поездки в самые разные уголки республики. Мы собрали 11 экскурсий, которые помогут лучше узнать родной край.

К БУРАНОВСКИМ БАБУШКАМ (6+)

Самые знаменитые бабушки России будут рады гостям. Перепечи, музей, пасадобль «Рио рита» прилагаются.

Когда: 8 февраля. Отправление автобуса из Ижевска в 9:00 от площади Оружейников. Прибытие в Ижевск около 12:30.

Стоимость: 1500 руб.

Телефоны для бронирования: 89127623768; 89501572452.

ПЕЛЬМЕННЫЕ ИСТОРИИ (10+)

Фото: Архив

Отличный вариант для тех, кто хотел бы прикоснуться к удмуртской культуре, не выезжая за пределы Ижевска. Участников ждут интерактивная программа в Национальном музее им. Кузебая Герда с танцами; пешая культурно-познавательная экскурсия по Ижевску с этнической составляющей; мастер-класс по изготовлению удмуртских пельменей; а также обед (национальная кухня).

Когда: 8 февраля. Начало в 14:00 у Арсенала (памятник К. Герду)

Стоимость: 1200 руб.

Телефоны для бронирования: 89127623768; 89501572452.

КАРАМАС-ПЕЛЬГА (16+)

Фото: Архив

Экскурсанты окунутся в мир самого настоящего удмуртского язычества, почувствуют вкус первозданных табаней и пöсятэма, станут участниками удмуртской свадьбы и настоящих языческих обрядов, увидят своими глазами священную куалу, священную рощу и самых настоящих удмуртских «шаманов».

Когда: 9 февраля. Отправление автобуса в 9:00 от площади Оружейников.

Стоимость участия: от 1350 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

БОЛЬШОЕ ПЕЛЬМЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)

Где же все-таки находится родина пельменей? Почему удмурты ели пельмени «без уксусу и перцу»? Почему именно в Удмуртии празднуется Всемирный день пельменя? Ответы на все эти, а также другие вопросы можно будет узнать, став участником нашей культурно-познавательной «пельменной» экскурсии.

Когда: 15 февраля. Экскурсия в Якшур-Бодье (отправление из Ижевска в 8:00).

Стоимость: от 1600 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

ЗАГАДКИ БЕСЕРМЯН И ЧЕПЕЦКИХ ТАТАР (12+)

Вы сможете узнать, чем отличаются волжские болгары и чепецкие татары, как связаны Александр Македонский и бесермяне, попробовать знаменитые сяртчыняни и тэбикмэк. Также вас ждет экскурсия в краеведческий музей, знакомство с фольклорным ансамблем «Азвесь-крезь», песни, старинные игры и многое другое.

Когда: 16 февраля. Отправление автобуса в 8:00 от площади Оружейников.

Стоимость: от 2200 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГЛАЗОВ (12+)

У участников будет прекрасная возможность увидеть замечательный спектакль «Сейчас не до любви» театра «Парафраз», поучаствовать в экскурсии в Якшур-Бодью, обзорной экскурсии по Глазову, а также побывать в историко-культурном музее-заповеднике «Иднакар». В стоимость входит комплексный обед.

Когда: 16 февраля. Выезд из Ижевска в 10:30. Прибытие в 23:00.

Стоимость: 2300 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

ИСТОК КАМЫ (12+)

Исток Камы - одна из самых притягательных точек Удмуртии. Ведь Кама - это великая уральская река, одна из самых больших рек Европы. В эту программу входит: экскурсия в Дебесский музей истории Сибирского тракта, экскурсия в Кулиге, на исток Камы, экскурсия в музей Старообрядчества, а также комплексный обед.

Когда: 22 февраля.

Стоимость: 2100 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА (10+)

Смельчаки могут поучаствовать в программе фестиваля «Неисторический эксперимент» - их ждут битва с темными силами, штурм крепости в Дондыдоре, розжиг сигнального костра. В программу также входит обзорная экскурсия по Глазову, посещение музея «Иднакар», а также спектакль «Байки с Бейкер-стрит» от театра «Парафраз».

Когда: 23 февраля. Выезд из Ижевска в 8:50. Прибытие в 21:00.

Стоимость: 2200 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА (10+)

Фото: Архив

Участников ждет экскурсия в Центр ремесел и туризма «Высокий берег» в с. Сигаево (Сарапул), русский купеческий обед (говяжий суп из полбы, кундюмы, пирог с рыбой и квашеной капустой, хреновуха, морковный чай), празднование Русской Масленицы в кузнице «МОРОК» (в программе - старинные игры и забавы: бой на мешках, перетягивание каната, скачки на деревянных лошадках, «Кованое солнце» и блины).

Когда: 29 февраля. Отправление в 9:00. Прибытие в 16:30.

Стоимость: 2300 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

МАСЛЕНИЦА В ЯКШУР-БОДЬЕ (6+)

Вам будут рады в Якшур-Бодье на празднование удмуртской Масленицы (Вой Дыр). Вас ждет яркая познавательная интерактивная экскурсия с императором российским Александром I, мастер-класс по изготовлению Масленицы, а также туристическая программа в культурно-туристическом центре «Туклячиос» (театрализовано-игровая масленичная программа со сжиганием чучела, табани с припеком, зыретом, катание на тюбингах).

Когда: 29 февраля. Отправление в 9:00 с площади Оружейников.

Стоимость: от 1350 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

ЛЕГЕНДЫ СИБИРСКОГО ТРАКТА (10+)

Фото: Архив

Как связаны Джеймс Кук и Дебесы? Чем этап отличается от полуэтапа? Где жил главный самозванец Советского Союза? Ответы на все эти, а также другие вопросы можно будет узнать, став участником экскурсии по Сибирскому тракту. В программу входит экскурсия в музее в д. Бачкеево, комплексный обед, экскурсия по музею Сибирского тракта и селу Дебесы.

Когда: 1 марта. Отправление из Ижевска в 9:00 от площади Оружейников.

Стоимость: от 1800 руб.

Телефоны для бронирования: 89501572452; 89127623768.

На правах рекламы