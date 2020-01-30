Ижевчанка о новой болезни: «Коронавирус обнаружился, когда мы уже были в Китае»

Вот уже несколько недель одной из самых обсуждаемых тем остается новый, смертельно опасный тип коронавируса. За несколько недель заболели почти 6000 человек, 132 человека погибли. Может ли болезнь проникнуть в Удмуртию и как выявить заболевание?

ОПАСНОСТЬ ПРЕУВЕЛИЧИЛИ?

По словам ижевчан, которые недавно были в Поднебесной, в новостях ситуацию сильно преувеличили.

- Вирус обнаружился, когда мы уже были в Китае. Но нас никак не проверяли – нитам, ни по прилете в Казани, - ижевчанка Елизавета Вахотина на днях вернулась из Поднебесной. - Мы были на острове Хайнань, бухта Санья, пляж Дадунхай. В Китае, особенно в туристической зоне, все спокойно. Единственное – на днях там закрыли все экскурсии. Об этом рассказала знакомая, которая сейчас находится в Китае. И то, по ее словам, все, по-прежнему, тихо, никакой паники у людей нет. Кстати, многие китайцы в принципе ходят в масках и без коронавируса, это нормально для них. Думаю, ситуация чем-то схожа с распространением сначала «птичьего», а потом и «свиного» гриппа в прошлые годы, так что я не боюсь.

ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА

Тем временем, как сообщает Ростуризм, с 24 января все туроператоры нашей страны прекратили продажу путевок в Китай. Это было сделано для того, чтобы обезопасить путешественников от заражения. Так, ежегодно в Росси прибывает порядка 1,5 млн граждан из Китая и примерно столько же россиян пересекает границу в обратном направлении.

- В Китай из Удмуртии едет не очень большое количество народа, поэтому, чтобы кто-то отказывался или, наоборот, туда рвался, такого нет, - рассказала руководитель Удмуртского регионального отделения Российского союза туриндустрии, Елена Захидова.

Но и у нас есть туристы, которые отказываются от уже купленных путевок в Поднебесную.

– Происходит или полная аннуляция тура, или перебронирование на другие направления у того же туроператора, – рассказали в одном из турагентств Ижевска. – Конечно, в этом случае требуется доплата. Дело в том, что путевки в Китай в рамках раннего бронирования многие приобретали еще до нового года, когда были очень привлекательные цены. Сейчас если клиент захочет поменять на тур в Таиланд или Вьетнам, то стоимость будет в два-три раза выше.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ВИРУСЕ

Как передается и какие симптомы?

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет от 2 до 12 суток. Первые симптомы коронавируса схожи с симптомами ОРВИ. Осложнением является тяжелая пневмония.

При первых настораживающих симптомах следует немедленно обратиться к терапевту, который в случае необходимости назначит флюорографию:

- Повышение температуры тела;

- Озноб и ломота в теле;

- Слабость;

- Кашель;

- Может ощущаться нехватка воздуха;

- Вероятна тошнота или диарея.

Сколько случаев подтвердили?

29 января Роспотребнадзор со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о 5 999 подтвержденных случаях заболевания, вызванного новым коронавирусом. Умерло 132 человека. Кроме вспышки в Китае, подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран – это Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка и Япония.

В России, к счастью, случаи заболевания не отмечены. У людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Воронеже, диагноз не подтвердился.

Есть ли опасность для Удмуртии?

– Возможность заноса в Удмуртскую Республику коронавирусной инфекции с прибывшими из зарубежных поездок, в частности из КНР и Таиланда, не исключается, – подтверждает опасения Ирина Корюкова, главный специалист-эксперт Республиканского управления Роспотребнадзора. – На сегодня случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Российской Федерации не зарегистрировано, дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля приняты в пунктах пропуска через государственную границу России. В Удмуртской Республике такие пункты отсутствуют.

Тем не менее поликлиники Удмуртии находятся в повышенной готовности. У пациентов, обратившихся к врачу с жалобами на симптомы ОРВИ, обязательно спрашивают, не выезжали ли они в Китай.

Кроме того, Роспотребнадзор России сообщил, что в региональные организации уже доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса.

Опасны ли посылки с «Алиэкспресс»?

Один из самых популярных вопросов в Интернете: не опасно ли теперь заказывать из Китая товары? Эксперты Роспотребнадзора успокаивают: коронавирус передается от человека к человеку или от животных к человеку, а вот во внешней среде он неустойчив. На поверхности предметов он сохраняется не более двух дней, так что с почтой точно не приедет.

Тем не менее известная компания «Алиэкспресс» официально заявила, что все ее посылки проходят санитарную обработку.

Правда ли, что вирус передался от змей?

Недавно в Сети появилось предположение, что впервые люди заразились новым коронавирусом от… змей. На Востоке их продают на базарах и едят, причем отлавливают для этого в природе. И тут же многие заволновались, ведь змей сейчас популярно держать дома. Однако эксперты отрицают такую возможность.

Объясняется это просто: змеи не имеют постоянной температуры тела. Штаммы вирусов реплитий не смогут нормально размножиться в теплокровном организме - они скорее погибнут в непривычных для себя условиях.

Что делать тем, кто все-таки поедет в Китай?

Нужно соблюдать правила санитарии: носить маску, если выходите в места массового скопления людей, пить только бутилированную воду, не есть продукты, которые продаются на рынках, особенно всякую «экзотику».