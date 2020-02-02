2020-02-02T12:59:22+03:00
Общество

Погода в Ижевске: на предстоящей неделе ожидается похолодание и снег

Продолжатся температурные скачки
Анастасия Волкова
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Этой зимой погода принесла множество сюрпризов: плюсовую температуру в январе, распускающиеся почки и зеленеющую траву. Что же приготовила нам первая рабочая неделя февраля? «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз.

Итак, в понедельник, днем ожидается снег и −2°…−1°. К вечеру потеплеет до 0°. Ветер южный, 7,3 м/с.

Во вторник, 4 февраля, – очередной «плюсовой» рекорд. По данным Яндекс.Погода, днем будет 0°… +1°. Город продолжит заметать мокрым снегом. А вот ветер стихнет до 5,6 м/с.

5 февраля горожан ждет заметное похолодание – днем до -5°…-4°. Осадки продолжатся, как и похолодание – ночью ожидается до -8°.

Четверг приготовил ощутимый мороз. Днем будет -8°…-9°, а к ночи похолодает до -15°. Ветер юго-западный, 2,2 м/с.

В пятницу термометр покажет до – 10° днем и -15° ночью. Ожидается небольшой снег и ветер 1,1 м/с.

Выходные будут по-настоящему морозными: в субботу ночью температура опустится до - 17°. Днем 8 февраля будет -12°, ожидается небольшой снег. В воскресенье потеплеет до -9° днем и -14° ночью. Осадки продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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