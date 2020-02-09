Погода в Ижевске: в городе ожидается потепление и снег

В ближайшую неделю в Ижевск наконец придет потепление. К концу недели в городе выпадет небольшой снег, а воздух может прогреться до 0 градусов.

В понедельник, 10 февраля, в Ижевске весь день будет идти небольшой снег. Утром будет морозно - до -8...-11 градусов, но уже к вечеру воздух прогреется до -6 градусов. Воздух юго-западный с переходом на южный, 4,1 м/с.

Во вторник, 11 февраля, на смену осадкам придет пасмурная погода. Столбик термометра будет держаться на отметке -4...-7 градусов. Ветер южный, 4,7 м/с.

Аналогичная погода будет и в среду, 12 февраля. Будет -4...-7 градусов, ветер южный южный, 2,7 м/с.

В четверг, 13 февраля, вновь выпадут осадки. Небольшой снег будет идти утром, днем утихнет, но к вечеру пойдет вновь. Воздух прогреется до -5..-8 градусов.

14 февраля, осадки продолжатся, и будут идти до конца недели. В пятницу будет -4…-6 градусов, ветер южный, 1,5 м/с.

С субботы в Ижевске начнется небольшое потепление. Воздух прогреется до -2…-3 градусов. Ветер южный, 2,4 м/с.

16 февраля в городе станет еще теплее – до -2…0 градусов. Также пройдет снег, ветер южный, 2,5 м/с.

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