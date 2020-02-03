Ижевчанка, вышедшая замуж за турка: «Традицию жертвоприношений я не принимаю»

В июне 2012 года ижевчанка Дарья отправилась в Турцию, чтобы поработать там детским аниматором. В отеле Антальи она встретилась с Серканом Челиком - он с первого взгляда влюбился в зеленоглазую красавицу. Впрочем, и самой Даше сразу понравился длинноволосый татуированный турок. Завязался головокружительный роман.

Предложение после недели знакомства

- Он первый заговорил со мной на хорошем русском, спросил, как меня зовут, - вспоминает наша героиня. - Уже на следующий день после знакомства мы стали парой. С каждым днем я все сильнее в него влюблялась: он был моим начальником, мы вместе работали. Но и вечера проводили вместе - ездили на водопады, в горы, просто много гуляли.

ФОТО: Личный архив героев публикации

Турок покорил девушку своей заботой. Он не забывал ни об одной мелочи - спрашивал, как она себя чувствует, высыпается ли, ухаживал за ней, когда та порезалась. Девушка ни секунды не сомневалась в его надежности - рядом с Серканом Даше было удивительно спокойно.

ФОТО: Личный архив героев публикации

- Прозвучит банально, но у нас была любовь с первого взгляда, - говорит девушка. - Уже через неделю ухаживаний предложил мне стать его женой. В Турцию приехала Вера Брежнева, и мы отправились на концерт. В разгар выступления Серкан повернулся ко мне и сказал: «Выходи за меня замуж». А я, не сомневаясь, ответила: «Почему бы и нет».

Сюрприз для родителей

Расписаться влюбленные решили в августе. Кстати, родители об этом не знали - Дарья сообщила обо всем за два дня до похода в загс, а Серкан - сразу после росписи.

- Мама знала о том, что я встречаюсь с турком, но все равно удивилась новости. Хотя, конечно, поддержала. А вот родные Серкана обо мне не знали - его мама живет в Германии, он позвонил сразу после церемонии. Она, конечно, была ошарашена, но поддержала нас и сказала: «Здорово, ребята! Но без свадьбы нельзя! Скажите мне дату, и я прилечу», - рассказывает Дарья.

Ждать свадьбу пришлось 2 месяца: молодые люди ответственно отнеслись к подготовке. В одном празднике нужно было уместить и турецкие, и русские, и европейские традиции.

Ночь хны и свадьба

Свадьба в Турции - это пышное торжество со своими обрядами. Обычно за день до свадьбы в отчем доме девушки проходит ночь хны (аналог девичника) - прощание с беззаботной девичьей жизнью. На праздник собираются родственники, друзья, соседи и знакомые.

- По традиции, за день до свадьбы жених и невеста должны ночевать в разных домах. Вот и мы разъехались - я спала в доме мужа, он - у друзей. На наш праздник приехали мои родные: мама, брат, сестра и подруги, и наши друзья из других стран - из Германии, Франции и даже Кении, - рассказывает Даша.

Наутро Серкан забрал Дашу, чтобы отвезти ее в салон красоты. В Турции не принято, чтобы девушка выходила к возлюбленному накрашенная и с прической. Красоту нашей героине наводили ее подруги. А ее муж в это время был у парикмахера.

- Как только все было готово, мы отправились кататься, уже по русской традиции. Вместе с друзьями мы разъезжали по родному городу Серкана, веселились, пили шампанское… В Турции я такого обычая не видела, - говорит ижевчанка.

ФОТО: Личный архив героев публикации

Само торжество семьи Челик прошло на улице: это обыкновение для турецких свадеб из-за большого количества гостей. На общих столах стояли безалкогольные напитки, вместо 1-2-3 блюд - лахмаджун - пресные лепешки с начинкой из мяса и закуски – орешки, нарезанные овощи и фрукты, чипсы.

- Это было угощение для тех, кого мы даже не знали – поздравить нас пришли около 500 человек! Для самых близких у нас был накрыт отдельный стол, со своим меню, - вспоминает девушка. – Играл оркестр, и все танцевали халай - турецкий танец - в течение 5 часов! Где-то в середине вечера мы устроили «ночь хны». Нас усадили в центр, покрыли мне голову красной фатой. После мне на ладонь, а Серкану только на мизинец положили небольшую лепешечку хны и надели перчатки.

По традиции, Дарья должна была плакать во время церемонии - прощаться с отчим домом. Но девушка не могла сдержать смех, когда увидела свою удивленную маму.

- Это было очень смешно! У нее глаза на лоб лезли от удивления. Мои подруги тоже заливались хохотом. А вот муж мне говорил: «Ты должна плакать, ты же уходишь из отчего дома!». Все это веселило меня еще сильнее.

После ночи хны пришло время дарить подарки. Чаще всего турки получают на свадьбу золотые монеты, украшения или деньги.

По окончании праздника брат девушки повязал вокруг талии невесты красную ленту в знак того, что согласен на этот союз.

ФОТО: Личный архив героев публикации

Вопрос веры

Есть стереотип, что православная девушка, выходя замуж за мусульманина, должна принять его религию. Однако в семье Челик такой вопрос никогда не поднимался.

- Каждый из нас уважает друг друга таким, какой он есть и не пытается переделать под себя. Конечно, как и все люди, мы друг под друга подстраиваемся в каких-то моментах. Но это точно не вопрос религии и вероисповедания, - делится девушка.

Тем более, некоторые мусульманские традиции Дарье непонятны. Например, Рамадан, когда пост люди держат только днем, а ночью едят и пьют все, что захотят. Не принимает она и традицию жертвоприношения: у турок на каждый значимый праздник режут барана, а мясо раздают всем нуждающимся.

- Переехав в Турцию, я стала вегетарианкой, - делится Даша. - Так потребовал мой организм. Мне больше не хочется есть тяжелую еду, поэтому и готовлю только растительную пищу. Если Серкан хочет мясо, то мы либо идем в кафе, и он заказывает что-то, либо готовит сам. Делать это меня он не принуждает.

Сейчас Дарья и Серкан работают вместе: развивают свой анимационный бизнес.

ФОТО: Личный архив героев публикации

А вот в свободное время девушка преподает йогу.

ФОТО: Личный архив героев публикации

- Я провожу йога-туры - приглашаю всех желающих приехать в Турцию, чтобы не только увидеть достопримечательности и природу страны, но и совершить путешествие в глубины души, - делится Даша. - Я помогаю людям обрести гармонию. Кстати, ближайший тур пройдет с 17 по 22 марта в Чиралы - невероятно живописном месте недалеко от Антальи.

Даша активно ведет свою Инстаграм-страницу (@dariyoga), где делится мыслями, видео с тренировок и фотографиями с путешествий.

ФОТО: Личный архив героев публикации

Вопрос ребром

Как влюбить в себя турка?

Если верить интернету, в первую очередь турки обращают внимание на внешность - поэтому пренебрегать походом к косметологу, парикмахеру и маникюристу не стоит. Однако для этих мужчин важен и внутренний мир девушки: она должна быть образованной и умеющей поддержать любой разговор. Не лишним будет умение вести хозяйство и находить компромиссы.

- Они очень примерные семьянины, - добавляет Даша. - Для них важны искренние отношения со всеми членами семьи. Детей турки очень любят и стараются проводить много времени вместе с ними. Поэтому, как правило, турецкие семьи очень счастливые.

ФОТО: Личный архив героев публикации