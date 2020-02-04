Мышей будет больше, а клещи проснутся раньше: к чему приведет аномально теплая зима в Удмуртии

Зима в этом году выдалась удивительно теплой. По мнению специалистов, это может повлечь за собой последствия - например, жителям Удмуртии стоит ожидать нашествия грызунов.

И действительно, по сравнению с прошлым годом число мышей заметно выросло. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Удмуртского госуниверситета Дмитрий Адаховский.

- Буквально через каждый метр была отмечена мышиная перебежка. Сейчас почва промерзла всего на 10 см - это очень мало, соответственно, зимовка у мышей происходит успешно, они даже могут размножаться под снегом. Это так или иначе скажется на росте численности грызунов следующим летом, - отмечает он.

НУЖНО ЛИ БОЯТЬСЯ «МЫШКИ»?

Напомним, мышевидные грызуны являются переносчиками опасной инфекции - геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В Удмуртии находится природный очаг заболевания.

По данным синоптиков, в феврале температура будет на 1-2°С выше нормы Фото: Людмила Куликова

- Прогноз на 2020 год неблагоприятный, - говорит Галина Мельникова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. - Будет отмечен рост численности грызунов и заболеваемости ГЛПС. Во втором полугодии 2019 года инфицированность грызунов составила 22,3%, в Удмуртии было зарегистрировано 1162 случая заболевания ГЛПС, что в 1,8 раза выше по сравнению с 2018-м, когда отмечалось 637 случаев. В этом году не исключен дальнейший рост заболеваемости.

Однако окончательно все прояснится лишь весной. Если снег начнет таять быстро, то часть мышей погибнет из-за затопления нор, и вспышки численности может не случиться.

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ЛИС

Но небольшой снежный покров отразится не только на грызунах, но и на лисах. Им стало намного проще добывать мышей. Это может привести к росту численности этих хищников. А это, в свою очередь, может привести к росту заболеваемости бешенством - ведь лисы часто являются его переносчиком. Об этом рассказала зам начальника отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Ксения Мокрецова.

Как отмечает эксперт, в последнее время участились случаи заходов лисиц в населенные пункты, так что опасность может подстерегать даже горожан. Отметим, что в прошлом году в Удмуртии отмечалось 49 случаев подтвержденного бешенства у животных, что больше, чем год назад (27 случаев). Кроме того, ранняя весна может спровоцировать активные «собачьи свадьбы».

КЛЕЩИ ПРОСНУТСЯ РАНЬШЕ

Повлияет теплая погода и на клещей. По мнению Дмитрия Адаховского, они начнут проявлять активность раньше. Увеличится и их численность. А вот процент клещей, зараженных энцефалитом, как ни странно, может снизиться.

- Учеными кафедры природопользования УдГУ было установлено, что чем теплее зима, тем меньше общий процент клещей, зараженных клещевым энцефалитом, - объясняет он.

По неясным причинам энцефалитные клещи реже погибают в морозы. В теплые зимы повышается общая выживаемость, так что количество зараженных паразитов по отношению к количеству незараженных получается меньше. Впрочем, специалисты Роспотребнадзора такой закономерности не отмечают. А вот от количества мышей зависимость есть, так как они являются первоначальными «хозяевами» клещей.

А вот когда появятся первые клещи, пока сложно сказать. Обычно их пробуждение совпадает с образованием первых проталин в апреле. Бояться, что клещи будут вылезать из-под снега, не стоит - это миф.

Кстати, по словам специалистов, спастись от «мышиной лихорадки» можно только соблюдая меры гигиены. А вот вакцина против клещевого энцефалита и антирабическая вакцина в Удмуртию завезены в полном объеме. Они распределены по травмпунктам.

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