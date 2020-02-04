Доехал до конечной станции и бесследно исчез: в Питере пропал 22-летний ижевчанин

14 января в Питере пропал 22-летний ижевчанин. Сергей Павлов, работающий медбратом в больнице, вышел с работы, сел в вагон метро, доехал до конечной станции и... исчез. К несчастью, в прямом смысле этого слова.

– Первые мысли у нас были связаны со случайным криминалом. Что что-то с ним случилось, банальное ограбление. Только во всех этих случаях человека практически сразу же находят, по крайней мере нам так говорит следствие, – рассказала невеста Сергея Софья.

Фото: личный архив Софьи Желниной

Восстановить события удалось с помощью камер видеонаблюдения, установленных в метро. Известно, что молодой человек спустился в подземку около 11 часов дня. Доехал до станции «Парнас», из вагона вышел один. Вел себя, как обычно. Спокойно поднялся на поверхность, вышел и буквально растворился в толпе. Камеры в округе станции не дают полного обзора, а потому понять, куда он направился дальше, нельзя.

Домой молодой человек так и не вернулся. Около 23:30 мобильник Сергея включился в деревне Хиттолово, в 64км от Санкт-Петербурга. Однако родным так и не удалось поговорить с юношей.

Подпись к фото: Сергей Павлов переехал в Питер 5 лет назад – поступил в местный университет на хирурга.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Когда стало ясно, что Сергей не вернется, родные подняли тревогу. Заявили о пропаже, подключили правоохранителей, поисковиков.

– В первые дни мы хотя бы знали, чем мы можем заняться. Мы ходили сами, искали, расклеивали ориентировки. Сейчас мы просто уже сидим и не можем даже предположить, что нам делать самим, – рассказывает Софья.

Мама Сергея рассказала, что на днях они с Софьей вновь ходили к заместителю Руководителя Главного Следственного Управления Петербурга, и тот пообещал, что к поискам студента подключится МЧС.

Родные парня попытались получить доступ к личным перепискам Сергея. Во «ВКонтакте» войти получилось через старый телефон, но ничего необычного там не нашли. Тем не менее, много вопросов остается без ответа - для чего юноша отправился на другой конец города (станция «Парнас» находилась в противоположной от дома стороне)? Куда пошел дальше? Кто и для чего включил его мобильный телефон в деревне, в которой проживает 200 человек? Эти и другие вопросы пока остаются без ответа.

Фото: личный архив Софьи Желниной

– У нас были предположения, что он в магазин поехал за медицинскими материалами, или заказ какой-нибудь забрать из интернета. Была версия с парашютными организациями – он мне подарил прыжок с парашютом, и возможно поехал забрать сертификат. Но вроде как в той стороне тоже нет парашютных организаций. И другие версии тоже не подтвердились, - говорит Софья.

По словам девушки, раньше ижевчанин никогда не пропадал. Предпосылок для его исчезновения тоже не было.

– Это человек, который абсолютно горит хирургией. Каждый день мог приходить и начинать на «своем языке» рассказывать какие-то вещи, которые я не понимала. Просто потому, что ему интересно и ему хочется рассказать, – рассказывает девушка. – Не склонный ни к каким эмоциональным перепадам, ни к депрессиям, ни к чему подобному. Никогда за ним такого не замечала, ни я ни родственники. Очень спокойный, очень сдержанный, целеустремленный. Не предавал значения большого ценности и важности финансового положения высокого. Для него было важно стать специалистом, профессионалом. Он говорил, что деньги специалиста всегда найдут, и работа специалиста всегда найдет. И ему не было важно, сколько на это уйдет времени, чтобы к этому прийти.

Фото: личный архив Софьи Желниной

Родные уверены, что разобраться в ситуации помогли бы другие мессенджеры - «Telegram*» и «What’s up*». Но получить к ним доступ, увы, пока не удается.

– Их политика конфиденциальности такова, что они не предоставляют доступ даже в таких критических ситуациях. Мы пытаемся восстановить сим-карту, но оператор тоже не идет на встречу – говорят, что в законодательстве даже нет такой процедуры, - говорит Софья.

Сейчас расследованием занимаются следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Поиски Сергея продолжаются.

– Нам сказали, что отправлены все возможные запросы и ходатайства в суд. Суд должен вынести решения по транзакциям по карте, по детализации звонков. Точнее, данные-то уже есть, но следствие занимается бумагами. И сейчас они официально все оформляют, грубо говоря. Но как это реально способствует продвижению дела, нам не известно. Не то, чтобы нас сильно держат в курсе. Говорят, что пока ничего. Что прорабатываются версии, даны задания оперативным сотрудникам, – продолжает девушка.

Фото: личный архив Софьи Желниной

СОЗДАЛИ ПЕТИЦИЮ

Тем временем, мама Сергея создала петицию, которая должна поддерживать внимание общественности и следственных органов к этой ситуации.

– У Сережи две любящих сестры, пять племянников, невеста, с который они уже пять лет вместе. Все мы ждем его возвращения домой. Мы верим, что жизнь каждого человека важна, и для поисков даже простого студента нужно задействованы все возможные силы, – написала его мама в петиции.

– Мы знаем о том, что эта платформа не имеет юридической силы, но главная цель, которую мы преследуем в написании этой петиции, – создание общественного резонанса, привлечение внимания к поискам Сережи как можно большего количества людей, – написала в соцсетях Софья. – Только это способствует более активному продвижению дела или, как минимум, работы над ним. Это возвращает внимание правоохранительных органов разного уровня к нашему делу, привлекает специалистов, которые могут поспособствовать решению некоторых технических и не только вопросов в сжатые сроки, а время сейчас играет для нас важнейшую роль.

Фото: ДПСО «Легион»

*Телеграм, Вотсап