Вопросы детской вакцинации обсудили в Ижевске

Не так давно встревоженные родители, считающие, что прививки вредят здоровью их детей, обратились в Общественную палату Ижевска. Чтобы выяснить, что беспокоит жителей, общественники решили пригласить «антипрививочников» и врачей на круглый стол. Основные вопросы собрала «Комсомолка».

О добровольности

– Почему родителям навязывают прививки? – задала вопрос представитель группы, выступающей за отказ от вакцинации, мать двоих детей Татьяна Толмачева. В ответ специалисты Минздрава объяснили, что по закону вакцинация в России не является обязательной. Врачи могут только настоятельно рекомендовать прививаться, согласно Национальному календарю профилактических прививок.

По статистике Минздрава, сейчас от прививок отказывается 3-4% населения УдмуртииФото: Диля Ахмадишина

– В законодательстве прописано право на отказ, – сказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина. – Он должен оформляться в письменном виде и заверяться подписями родителя и двух медработников.

Об ответственности

– Многие родители не знают о поствакцинальных осложнениях, которые могут привести даже к инвалидности. Готовы ли врачи взять ответственность за эти случаи? – спросила Татьяна Толмачева. Специалисты Минздрава подтвердили, вакцины, как и любые другие препараты, могут оказывать побочные действия. Однако врач всегда отвечает, если он навредил здоровью пациента.

– В Удмуртии расследованием поствакцинальных осложнений занимается созданная при Минздраве Республиканская иммунологическая комиссия <…>, – сообщила Елена Корякина. – Ее решения рассматривают на федеральном уровне и определяют, действительно ли осложнение имело место и в чем заключалась причина. В республике бывают осложнения, но их не так много, и каждый такой ребенок находится под особым контролем.

О составе вакцин

– А кто проверяет состав вакцин? – интересуются родители. – Не могут ли повлиять на здоровье наших детей использующиеся консерванты?

Обсуждение вакцинации детей за круглым столомФото: Сергей ГРАЧЕВ

– Консерванты и стабилизаторы повышают срок хранения препарата, обеспечивают его стабильность, стерильность и безопасность применения, – объясняет Елена Саканян, доктор фармацевтических наук, профессор, директор по науке НПО «Микроген» (отечественный производитель вакцин). – Специальные программы доклинических и клинических исследований доказывают, что использованная дозировка вспомогательных веществ не сказывается на здоровье людей.

О назначении вакцин

– Почему у нас большая часть людей привита от туберкулеза, но есть Республиканский тубдиспансер? – задала следующий вопрос Татьяна Толмачева. – Получается, прививки не работают?

– Прививка БЦЖ не может на 100% защитить от туберкулеза, мы не скрываем эту информацию, – ответила Марина Микрюкова, заведующая детским диспансерным отделением Республиканской клинической туберкулезной больницы Минздрава Удмуртии. – Но если привитый ребенок заболевает, болезнь протекает в легкой форме.

Фото: pixabay.com

То же самое можно сказать и о других прививках, поясняют медики. Основное назначение вакцин – остановить эпидемии и снизить риск осложнений от опасных заболеваний.

Что дальше?

Специалисты и общественники сходятся в одном: причина сомнений людей в необходимости вакцинации кроется в неосведомленности граждан и ситуацию нужно менять.

– Мы понимаем, что вакцинация детей – непростой вопрос, который требует погружения и тщательного изучения, – отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова. – Важность этой темы нельзя недооценивать: от того, какое решение примут родители, будет зависеть здоровье и будущее их детей. Однако мы понимаем, что разобраться в теме, не имея медицинского образования, бывает непросто. Потому важно решить вопрос информированности населения. К этому может подключиться Общественная палата Ижевска – совместно со специалистами мы подготовим памятку, которая, с одной стороны, будет отвечать на основные вопросы родителей, а с другой – позволит познакомиться со всеми рисками и прочувствовать ответственность этого решения.

Кстати!

Отсутствие прививок действительно может накладывать некоторые ограничения. Например, в период эпидемий непривитых людей не будут пускать в детские сады, школы и санатории. Также не разрешат выезжать в страны, неблагополучные по заболеваемости. А вот принять в детский сад ребенка без прививок обязаны. Исключение составляет обследование на туберкулез: для допуска в коллектив ребенок должен иметь туберкулиновую пробу либо справку от врача-фтизиатра.

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