Поверка счетчиков в Ижевске: кто будет отвечать за состояние приборов

С 1 июля 2020 года собственники больше не будут обязаны следить за состоянием счетчиков. Теперь этим будут заниматься компании, которые поставляют электричество в дома. Что изменится для ижевчан и какие проблемы при этом могут возникнуть - выяснила «Комсомолка».

Платили по нормативу

Сейчас из-за того, что отвечать за счетчики приходится жильцам, у горожан возникает немало проблем. Так, у ижевчанки Елены однажды истек срок поверки счетчиков, но женщина не вызвала проверяющих. А потом ахнула от цифр в платежке.

- Срок поверки был указан в платежке, но как это обычно бывает, мы забегались и забыли вызвать специалистов. Управляющая компания подождала один месяц, а потом стала начислять плату за электричество по нормативу, - говорит Елена. - В итоге мы переплатили 800 рублей. Позже мы вызвали мастеров, они провели поверку, документы я отнесла в управляющую компанию. Деньги удалось вернуть - мне сделали перерасчет, но пришлось побегать и понервничать.

А в доме Владимира вообще некоторое время орудовали вандалы: пробирались в подъезд и снимали счетчики! Собственникам пришлось раскошелиться.

- Счетчики наши вырывали «с корнем»! А ставить новые приходилось за наши деньги., - рассказывает Владимир. - Проблему решили, поставив замки на щитки. Но если забудешь закрыть замок - где гарантия, что снова счетчик не снимут и не придется раскошеливаться?

Кстати, если у счетчика истек срок межповерочного интервала, но он работает, начисляют все равно по нормативу. Да еще и с полуторным коэффициентом.

Что изменилось?

Одноставочный тариф за электричество с 1 июля составит 3,97 рублей.Фото: Архив КП

Ситуация изменится с 1 июля 2020 года: проверять электросчетчики, а также следить за их состоянием, обеспечивать регулярную поверку будет гарантирующий поставщик электроэнергии (ресурсоснабжающая организация). То есть в случае, если счетчик повредят вандалы, платить за установку нового будет поставщик электричества.

- Нововведение в силу не вступило, но уже сейчас говорят, что на платежке оно сказаться не должно. Поверку планируют проводить за счет существующего тарифа на электрическую энергию. Он уже утвержден на 2020 год, и растет в тех пределах, которые утвердило правительство, - комментирует Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Однако эксперт опасается, что у собственника могут возникнуть проблемы, если поверку не проведут вовремя.

- Если срок истечет, а ресурсники не проведут поверку вовремя, первые три месяца начисления пойдут по средним данным, далее - по нормативам с повышающим коэффициентом. Кто в этом случае должен заплатить - ресурсоснабжающая организация или собственник, в законодательстве пока не уточняется, - говорит Александр Евсеев. - Пока такие изменения коснутся только счетчиков на электричество. В теории возможно, что ресурсники возьмут на себя обслуживание и других счетчиков, но подобных планов на другие приборы у властей пока нет.

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