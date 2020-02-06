Фотограф дикой природы из Ижевска: «Гонялся за лисой, которая украла из рюкзака перчатку»

У 32-летнего ижевчанина Никиты Шемякина сразу два серьезных увлечения. Вот уже 22 года он играет в хоккей и 2 года фотографирует дикую природу. И, несмотря на явный разрыв в длительности увлечений, сегодня мы расскажем вам про второе. Ведь Никита Шемякин – первый фотограф из Удмуртии, который входит в Союз фотографов дикой природы!

Фото: личный архив героя публикации

ОБУСТРОИЛ СВОЮ «ПОЛЯНУ» ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

По субботам Никита Шемякин встает в 6 утра, собирает рюкзак и выезжает на свою «поляну» в районе Старого Игермана. Там на зиму для птиц он обустроил кормушку. В багажнике своей «Нивы» он возит туда семечки. За три недели может уходить по 7 килограмм. К кормушке постоянно слетаются разные птицы – интересно, что для фотографа, порой, одной из самых редких птиц может оказаться та, которую мы видим ежедневно.

Фото: личный архив героя публикации

– Снегири очень пугливые. Они все время сидят на верхушках деревьев, а тут один, видимо, наелся и сидел прямо передо мной. Настолько, что даже носом в снег клюнул. Ну я его и заснял со всех сторон, – смеется Никита.

С ФОТОГРАФИЕЙ ПОЗНАКОМИЛ ДЕДУШКА

С фотографией Никита впервые познакомился 25 лет назад, в детстве - дедушка ижевчанина работал фотографом в одной из местных газет, обустроил дома собственную «фотолабораторию». Он показывал внуку, как выстраивать кадр, проявлять снимки. Он же привил Никите любовь к природе.

– Дед часто брал меня с собой в лес, когда я был маленьким. Показывал следы, повадки птиц. Рассказывал про животных, – говорит Никита. – Сам он был зоозащитник – даже на рыбалке рыбу всегда отпускал. И всегда подкармливал птиц, для них он в молодости даже посадил рябину под окном, а потом устроил кормушку на балконе, рассказывал мне про птиц. Я с ним всегда проявлял фотографии и знал про все объективы и пленки.

В 8 лет мальчика отдали в фотокружок, в который он проходил два года. Потом в жизни Никиты появился хоккей. А к фотографии ижевчанин вернулся только 20 лет спустя!

Фото: личный архив героя публикации

– Мне было уже 30, семья, напряженная, ответственная работа. Проблемы с каждым днем все сильнее накапливаются, мне не хватает разгрузки, – продолжает Никита. – Поэтому однажды я просто решил вспомнить детство и выбраться в лес. И понял, что все это время мне этого очень не хватало.

БРАЛ ФОТОАППАРАТ У ДРУЗЕЙ

Своей техники у него в тот момент не было, поэтому на следующие вылазки он брал фотоаппарат у друга. За 20 лет многое изменилось в индустрии – проявлять фотографии уже было не нужно, поэтому технику пришлось осваивать с нуля.

Фото: личный архив героя публикации

– Я нигде не учился, во всем разбирался методом «тыка». Смотрел разные уроки, экспериментировал, снимал на фотоаппарат друга. Потом понял, что мне нужен свой. У профессиональных фотографов комплект фотоаппарат+объектив, конечно, и по 500-700 тысяч может стоить.

Со своим же объективом Никита может фотографировать только в ясную и солнечную погоду – иначе снимки будут темные. А фотоаппарат себе он выбрал с высокой скоростью серийной съемки.

Фото: личный архив героя публикации. Графика: Сергей Березин

– У нас в Удмуртии ужасная погода. Все серое, и солнце бывает очень редко. Совсем недавно был единственный солнечный день за неделю, а я работал, – делится он. – Конечно, хочется заниматься фотографией чаще.

МЕЧТАЕТ О ПОЕЗДКЕ НА САФАРИ

Он признается, что хобби за два года для него стало по-настоящему любимым делом. В Удмуртии, по его словам, очень слабо развит экотуризм. И что не хватает доступных для людей заповедников. Сам он признался, что если бы ему предложили бросить все и поехать работать фотографом в подобное место (например, на сафари), то он бы не раздумывая начал собирать чемодан.

Сейчас свое творчество фотоохотник выкладывает в «Инстаграм». Там у него уже почти тысяча подписчиков, хотя существует профиль меньше полугода. Притом, в их числе – множество его иностранных коллег, которые регулярно пишут положительные отзывы о фотографиях.

Фото: личный архив героя публикации

Сейчас Никита ждет наступления нового «фотосезона» – когда в Удмуртию вернутся птицы и световой день станет длиннее. В ближайший год он планирует начать устраивать «засидки» – это когда фотограф несколько часов прячется в одном месте, чтобы животное его не заметило, а также путешествовать по России, чтобы пополнить свою коллекцию трофеев.

Фото: личный архив героя публикации

Эту фотографию Никита сделал совершенно случайно. Он сидел под деревом на очередной фотоохоте и смотрел получившиеся снимки. В этот момент на поляну вышла лисица. Фотограф решил приманить ее сосисками, и побежал за ними в машину.

– Я багажник закрыл, смотрю, она идет в сторону леса. Кричу ей: «Стой, куда?!». Она поворачивается – а у нее в зубах моя перчатка! Мне было все равно на перчатку, но интересно стало, почему вдруг со мной решила играть лиса. Я стал гоняться за ней, но она держала дистанцию.

Лиса так и не подошла. Никита оставил ей сосиски, и она решила унести сразу четыре. А перчатку он позже нашел на земле.