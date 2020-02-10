Хворь из Китая: бояться ли жителям Удмуртии коронавируса?

Более 37 тысяч заболевших и более 800 погибших – с каждым днем число людей, пострадавших от коронавируса растет. В нашей стране заболевших пока двое – граждане Китая. Они изолированы. Помещены в карантин и россияне, эвакуированные из зоны заражения. Нужно ли бояться жителям Удмуртии и может ли эпидемия добраться до нас? Разбиралась «Комсомолка».

В режиме готовности

Увы, риск, что к нам могут привезти болезнь, есть. Носителями вируса могут быть как граждане Китая, так и наши туристы, вернувшиеся из азиатских стран – КНР и Таиланда. Об этом рассказали специалисты республиканского Роспотребнадзора.

И хотя подтвержденных случаев заражения в Удмуртии не было, поликлиники находятся в режиме повышенной готовности. У пациентов, обратившихся к врачу с жалобами на симптомы ОРВИ, обязательно спрашивают, не выезжали ли они в Китай, и в случае положительного ответа делают им анализ на коронавирус.

«Паники нет»

Однако по мнению ижевчан, недавно вернувшихся из Поднебесной, угрозу сильно преувеличили. Например, Александр (имя героя изменено – прим. ред.) в начале февраля приехал с острова Хайнань, где находился с 22 января.

В настоящий момент медики работают над созданием вакцины от коронавируса Фото: pixabay.com

- Обстановка в Китае спокойная. Китайцы вообще очень организованные и дружелюбные люди. С их стороны в аэропорту, все как обычно. А у нас прилетевшим раздали анкеты, собрали мазок из носоглотки на анализ, а в самом самолете измеряли температуру телевизором, - рассказал он.

Удивлена заинтересованностью ижевчан и Инесса Тузовская, два года назад уехавшая жить в Шанхай.

- На самом деле сейчас в Китае нет никакой паники, - утверждает Инесса. - Правительство принимает все меры предосторожности. Город Ухань, который является очагом эпидемии, закрыт, нет авиасообщения, поезда не ходят, местный транспорт внутри города также не работает. Говорят, что сейчас смертность превышает смертность от обычного гриппа всего на 1%. Умирают как правило люди в возрасте более 60 лет, имеющие какие-либо заболевания. А молодежь и взрослые с нормальным иммунитетом вылечивается.

Опрос проводился в группе «ВКонтакте» «Я люблю Ижевск», проголосовали 568 человек

Сдаем путевки

Однако эпидемия коронавируса уже отразилась на жителях Удмуртии. Первыми почувствовали туристы, решившие отправиться в Поднебесную. Так, с 24 января все туроператоры нашей страны прекратили продажу туров в Китай, сообщает Ростуризм.

- Происходит или полная аннуляция тура, или перебронирование на другие направления у того же туроператора, - рассказали в одном из турагентств Ижевска. - Конечно, в этом случае требуется доплата. Дело в том, что путевки в Китай в рамках раннего бронирования многие приобретали еще до нового года, когда были очень привлекательные цены.

За последние недели, стоимость масок в аптеках города выросла в среднем от 28 до 45 рублей за упаковку. А вот на противовирусные средства цены пока не поднимались.Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Также с 3 февраля с Китаем прекращено железнодорожное сообщение. Кроме того, пресс-служба РЖД сообщает о регулярной дезинфекции на станциях и в поездах. Все работники, контактирующие с пассажирами, носят маски и перчатки, а на вокзалах дежурят врачи.

Поставки продолжаются

В Удмуртию из Китая поставляют технику, одежду и обувь, продукты и предметы быта. Чтобы понять, ждать ли нам дефицита товаров или роста цен, мы обошли магазины и рынки. Многие продавцы отказались комментировать поставки, другие же сослались на оптовые запасы.

- То, что на складе есть, продаваться будет, новых поставок пока не будет, граница закрыта, - сообщили нам в обувном отделе. – Правда люди больше смотрят на цену, а не на страну производства. Снижения продаж не замечаем.

Ничего не меняется также по словам продавцов продуктовых магазинов – выручают запасы на базах. Спокойны и представители автосалонов.

На рынках одежды пока достаточно товаров Фото: Лада Иванова

- Китайские модели давно уже не собираются в Китае, - смеются консультанты. – Есть российская сборка, Таиланд, но не Китай.

А вот в магазинах гаджетов и комплектующих уже обнаруживается небольшое беспокойство.

- У нас есть поставщики из Китая, поэтому эпидемия короновируса для нас также актуальна, - говорит представитель одной из таких компаний. - Небольшие задержки в поставках есть, хотя город из которого нам отправляют товар, не закрыт на карантин. Цены уже поднимаются. Но прогноза на ближайшее время нет, работаем пока, как есть.

А вот известная компания AliExpress («Алиэкспресс»), являющаяся одним из самых популярных интернет-магазинов, официально заявила, что все ее посылки проходят санитарную обработку, а также предупредила о возможных задержках заказов. В одной из курьерских компаний Ижевска нашему корреспонденту рассказали о том, что из Китая ничего не поступало уже две недели – люди перестали заказывать товары.

Как развивается болезнь?

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Симптомы проявляются через 2-12 суток. Среди них: жар, слабость, озноб и ломота, кашель, нехватка воздуха. Возможна тошнота или диарея.

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