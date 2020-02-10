Ижевчанка в 50 лет похудела на 42 килограмма и приняла участие в конкурсе «Мисс-бикини»

В 50 лет ижевчанка Эвелина весила почти 100 кг, ее мучили боли в спине и были проблемы с женским здоровьем.

- На себя в зеркало посмотришь, а оттуда глядит такая жирная корова, было противно видеть отражение, - рассказывает Эвелина.

Фото: личный архив героя публикации

«Занималась назло администраторам фитнес-клуба»

Дочь нашей героини больше не смогла смотреть, как мама увядает.

- Она сказала: «Мам, давай пойдем в тренажерный зал, примем участие в конкурсе фитнес-бикини». О, ужас! Где я и где зал, там же мужики и железо. А про конкурс я не имела представления, что это вообще такое, - рассказывает ижевчанка.

Эвелина долго сопротивлялась, ей нигде не нравилось, как только она видела мужчин, которые качают мышцы, она сразу разворачивалась и уходила. Но в одном зале все-таки задержалась.

- В очередном зале дочь спросила у девочек-администраторов, остались ли места для участия в проекте. Они уточнили, когда дочь хочет заниматься. На что она ответила, что участвовать буду я. Вы бы видели их глаза: стоит перед ними большая тетенька и просится на конкурс, - рассказывает женщина.

Администраторы сразу поинтересовались, сколько Эвелине лет, на что она ответила - 50! Девушки сказали, что в конкурсе участвуют только молодые. Наша героиня разозлилась и настояла, чтобы они внесли ее в списки.

Пробная тренировка Эвелины состоялась в тот же день. Когда она зашла в тренажерный зал, подходила то к одному, то к другому тренеру, а в ответ слышала «Нет времени», «Нет мест», «Вам не ко мне», при этом каждый тренер оглядывал нашу героиню с ног до головы и усмехался.

- В итоге мне указали на скромного парня. Я подхожу к нему говорю: «Здравствуйте, я хочу заниматься», он немного растерялся, не ожидал. Но все-таки провел первую тренировку. Показал мне несколько упражнений, которые я еле сделала. Потом поставил на эллипсоид, вы не представляете, но я смогла ходить только три минуты! - рассказывает ижевчанка.

Во время тренировки Эвелина видела косые взгляды и насмешки других тренеров, которые подшучивали над Александром, ее тренером.

- Я проходила три недели, а потом простыла и неделю пропустила. Потом вернулась, а Саша мне говорит: «Эвелина, я думал, вы не придете», - смеется героиня. Еще спустя неделю я ему сказала «Саш, ты будешь меня на фитнес-бикини готовить». Он чуть не подавился.

«Клянусь, ты будешь мной гордиться»

Александр с первой тренировки составил меню для нашей героини, от которого она была в легком шоке.

- Когда он мне дал меню, я удивилась: а где пирожки, сладкое, как же я буду без всего этого! Первое время срывалась очень часто - ела шоколад, сгущенку и пирожки. Потом отрабатывала в зале, - рассказывает Эвелина. - Позже я поняла, что если так есть, то о ни каком конкурсе даже думать не стоит и взяла себя в руки.

Фото: личный архив героя публикации

Однако окружающие люди продолжали смеяться, обсуждали Эвелину у нее за спиной.

- В раздевалке слышала разговоры девочек между собой: «Эта старуха, что ли, на мисс-бикини собралась?», было очень неприятно и обидно, - вспоминает ижевчанка. Тренеры подшучивали над Сашей, один раз я ему сказала: «Ты не стесняйся, я обещаю, я тебя не подведу, клянусь, ты мной будешь гордиться!». Так и случилось.

«Однажды утром я проснулась знаменитой»

В первые две недели Эвелина сбросила 5 кг, после этого ей стало легче заниматься и идти к цели. Прошло полгода и вот на весах заветные 49 кг и две недели до конкурса. Оказалось, самое сложное еще впереди.

- Тяжело было на сушке, тогда мы ели по граммам. Меня поддерживала дочь, так как мы вместе участвовали. Она мне не давала есть, я - ей, так и протянули две недели, - смеется героиня. Тогда я видела, как превращалась сначала в женщину, а потом в девушку и в итоге стала идеальной.

Наступил день соревнований.

- Перед выходом на сцену я чувствовала страх, думала: «Что я здесь делаю?», уже за минуту я хотела убежать, а потом меня будто пнули на сцену, - смеется девушка.

Зал был в шоке от результатов ижевчанки. Друзья, которые смеялись над Эвелиной, пришли на конкурс, извинились за то, что не верили в нее. Позже директор спортклуба предложил женщине стать тренером.

- Конечно, я согласилась. Меня отправили в Екатеринбург на обучение, откуда я приехала без сертификата, потому что было сложно. Потом я стала глубже все изучать: читала много книг, смотрела обучающие видео, прошла курсы в Ижевске, а потом снова у тренера из Екатеринбурга. После этого я знала все о теле человека, психологии, медицинскую составляющую и уже четыре года тренирую людей, - говорит Эвелина.

После выхода на сцену ижевчанка принимала участие в программе «Прямой эфир»(16+) на канале Россия-1, ее звали на интервью, узнавали на улице и фотографировались.

- Я называю это так: «Однажды утром она проснулась знаменитой», - смеется Эвелина.

Фото: личный архив героя публикации

Блиц

Как все успеть - Когда начинаешь заниматься спортом, появляется много энергии и времени хватает абсолютно на все и хочется еще больше.

Как не бросить все - Самое главное продержаться полгода, после бросить уже сложно, это как наркотик.

Гардероб - я сменила 60-й размер одежды на 42-й. Выбросила почти все, оставила только купальник с тех времен, он мне напоминает, как не надо.

Спортивное питание - пью БЦАА (аминокислоты, которые активно восстанавливают мышечные волокна, стимулируют выработку организмом гормона роста и пополняют энергетический баланс) и протеин, потому что мы не съедим столько белка, сколько нужно организму.

Здоровье - перестала мучиться с давлением, избавилась от всех болячек.

Совет - полюбить себя и мечтать, трудно без мечты.

Новые увлечения - я начала заниматься латиноамериканскими и индийскими танцами, сделала татуировку на всю ногу - красиво же!

Поклонники - пишут! Зовут на свидания, я хожу в кино, например, а почему бы и нет?

Мечта - Хочу купить недвижимость на северном Кипре, там все для людей, хочу развивать спорт, тренировать людей, танцевать.