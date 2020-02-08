13 ярких фото с закрытия фестиваля «Всемирный день пельменя»
Сегодня, 8 февраля, на Центральной площади завершился фестиваль «Всемирный день пельменя». В этом году он проходил с 31 января и носил название «Ческыт выжыкыл», или, в переводе с удмуртского - «Вкусная сказка».
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
В завершающий день фестиваля прошел пельменный забег (Pelmen Run,* 18+) Принять в нем участие можно было как в одиночку, так и семьей или компанией.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Маршрут прошел от здания правительства Удмуртии по улице Пушкинской, далее по улицам Лихвинцева, им. 50-летия Октября, Наговицына, после чего участники финишируют на Пушкинской. Общая длина маршрута составила одну милю (около 1,6 км).
Еще больше фото с закрытия фестиваля – в фоторепортаже «Комсомолки».
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
*Пельмен Ран
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ИСТОЧНИК KP.RU
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