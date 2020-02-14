Ижевчанин сделал предложение любимой на вершине горы Ай-Петри

14 февраля во всем мире влюбленные отмечают День святого Валентина. Милые подарочки, букеты цветов, ужин в ресторане - не отказывайте себе и своей половинке в удовольствии провести этот день в особой атмосфере. «Комсомолка» собрала романтичные истории знакомства и предложений ижевчан.

Родион и Ксения Сиговы: предложение сделал в самом красивом месте Праги

Ребята познакомились в ИжГТУ - Ксения перевелась с очного отделения и оказалась в одной группе с Родионом.

- Ксения сразу произвела впечатление девчонки-пацанки. К такой на старой телеге не подъедешь, тут нужен был особый подход! Но она мне сразу понравилась: стильно одевалась, ну, и фигура там… - говорит Родион.

Кольца у ребят сделаны из титана. Фото: Анастасия Усанова

Вместе ребята проучились полгода, почти не общались. Но однажды Родион написал Ксюше с просьбой помочь с тестом по юриспруденции. Так они и начали общаться. На первое свидание пошли в кинотеатр на «Спанч Боб в кино». У них не было каких-то бурных страстей, просто узнавали друг друга и в итоге дружба переросла в любовь.

- Объединил нас, я думаю, черный юмор. Я, в отличие от других, сразу понимала его колкие шуточки. Вообще люблю, когда человек чем-то увлекается, такие люди обычно очень интересные. Родион играет в йо-йо, он дважды становился чемпионом России. Это увлечение дарит нам кучу эмоций: мы часто катаемся по соревнованиям. Ну, как можно отрицать, что это круто?

Предложение Родион сделал в Праге, в новогодние каникулы в 2019 году.

- Ксения сразу сказала, что хочет получить колечко в городе ее мечты, в Праге. Я уже там был и уже присмотрел одну из лучших панорам города для подобного действа. В начале прошлого года мы купили тур по Европе, и один из городов была как раз Прага. Скрывать уже было бесполезно - я не знал, как выбирать кольца. И в один из дней просто сказал: «Иди в ювелирный и замерь палец». На этом сюрприз закончился, - рассказывает Родион.

Свадьба была простая. Платье Ксения заказала на «Асосе» за 3700 руб., говорит, что не видит смысла тратить большие деньги на один день, вернее на час.

«Наши отношения, в первую очередь, основаны на уважении друг к другу, дружбе и любви». Фото: Анастасия Усанова

- Мы расписывались в обычный день. Встали очень рано - мне делали макияж и прическу на фотосессию, - говорит Ксения. - Приехали в загс: я уже при марафете, но в болоньевых штанах и в пижаме. Конечно, на нас очень странно смотрели. Потом заехали в кафе перекусить, потом домой, переоделось и поехали на фотосет. Вечером уехали за город в коттедж с родителями.

Количество гостей: 8

Образ невесты: 8 600

Образ жениха: 3 700

Аренда коттеджа: 10 000

Кольца: 13 000

Фотограф + студия: 3 300

Роман и Ирина Спировы: предложение сделал на горе Ай-Петри

Они встретились на свадьбе у своих друзей.

- Она появилась позже всех остальных. И когда проходила мимо, я сразу обратил на нее внимание. Понравилась ее улыбка, а чуть позже порадовало, что у Ирины отличное чувство юмора. Я нашел ее в соцсетях, но доступ к странице был ограниченным. И тогда у ее сестры узнал номер телефона, написал и пригласил на свидание, - рассказывает Роман.

«Дома у Ирины увидел коробочку с кольцами и как бы невзначай попросил показать «коллекцию». А после того, как Ирина вышла из комнаты, примерил нужное кольцо. Оно идеально подходило на мой мизинец. Так что проблем с выбором кольца у меня не возникло!»

Они гуляли по ночному парку Кирова и вдоль старой набережной. Говорили о приключениях, которые происходили с ними ранее, путешествиях, обсуждали фильмы, учебу. В течение 3 месяцев все свободное время они проводили вместе, ходили на рок-концерты, в кино, в театр, много гуляли. Новый 2019 год отмечали вместе, познакомились с родителями друг друга. После праздников решили жить вместе.

Предложение Роман сделал в Крыму на высоте 1234 метра на горе Ай-Петри.

- У меня был целый спектр эмоций - от страха и непонимания, что вообще происходит, до волны радости.

Свадьба была в деревне Каменное, в доме родителей невесты. Подготовку начали примерно за 1,5 месяца, сразу купили самое основное - кольца, платье и костюм. Примерно за 2 недели до часа икс обсудили программу с ведущим и начали покупать продукты.

- На свадьбе поразила моя мама. Она в эмоциональном порыве достала гармонь и начала играть. Ее сразу «облепили» друзья моего мужа и начали подпевать. Это было очень необычно и атмосферно, - вспоминает Ирина.

Фото: Глеб Меркушев

Общий бюджет: около 100 000

Количество гостей: 50

Образ невесты: 17 000

Образ жениха: 28 000

Дмитрий и Карина Зембахтины: влюбились с первого взгляда!

Они встретились летом 2015 года на свадьбе у друзей и сразу понравились друг другу. В конце вечера молодой человек пригласил девушку на медленный танец, они разговорились и поняли, что живут в соседних домах. Ребята обменялись номерами телефонов, нашли друг друга в соцсетях. Сразу же после свадьбы у Карины был день рождения. Дима пригласил ее погулять и подарил серебряный браслетик. Они много времени проводили вместе и почти сразу поняли, что влюбились в друг друга.

Первое кольцо Дмитрий подарил любимой на день рождения, размера не знал, купил наугад и не ошибся. Фото: Сергей Бобылев

Предложение Дима сделал через 4,5 года. Он пригласил девушку в ресторан грузинской кухни и когда Карина выбирала, что заказать, встал на колено, достал кольцо и спросил: «Ты выйдешь за меня?».

- Я растерялась, кивнула в ответ, но Дима, не увидев этого, переспросил. И я уже в растерянности сказала: «Не знаю» и заплакала. Так что Дима не понял, что в итоге я ответила, и уже придя домой, он меня снова спросил, согласна я или нет. И уже тогда я сказала твердое и уверенное «Да», - вспоминает девушка.

Расписались они 19.12.19, а выездную регистрацию провели через месяц, в конце января 2020 года. На подготовку ушло около 2,5 месяца.Платье выбирали вместе с мамой невесты, женихом и организатором свадьбы. Декор был оформлен в бохо стиле.

- На выездной регистрации я очень переживала, у меня даже тряслись руки и бежали слезы. Но потом я успокоилась и насладилась этим днем на все 100 процентов.

«Я думала, что Дима сделает мне предложение на отдыхе в Турции. Он и хотел, но не успел купить колечко – он вернулся с вахты на кануне вылета» Фото: Сергей Бобылев

Количество гостей: 36

Общий бюджет: около 400 000

Образ невесты: около 40 000

Образ жениха: около 25 000

Фотограф: 20 000

Банкет: 105 000

Декор: 60 000