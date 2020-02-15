В Ижевске состоялась премьера фильма «Калашников» (12+)

В столице Удмуртии 15 февраля прошел предпремьерный показ художественного фильма «Калашников», посвященного жизни легендарного конструктора стрелкового оружия. На киносеанс были приглашены члены семьи Михаила Калашникова, выдающиеся оружейники, руководители предприятий оборонной промышленности, ветераны и почетные граждане Удмуртии. Премьеру посетил и глава Удмуртии Александр Бречалов.

.

Представлять фильм в Ижевске приехал режиссер и продюсер Константин Буслов.

- Самым важным для меня было рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте и очень хотел сделать оружие, которое защищало бы его Родину, собратьев по оружию, молодых бойцов. Я хотел снять фильм про его непростой путь, про его сомнения, комплексы, его любовь, - рассказал после показа Константин Буслов. - Мы изначально в рамках структуры хотели рассказать именно историю рождения знаменитого АК-47 и именно до того периода, когда молодой Михаил Тимофеевич, все-таки, я считаю, сделал одно из самых важных изобретений в своей жизни. Дальше, конечно, путь не менее интересный. Но с точки зрения кинематографа, мне кажется, история рассказана здесь полностью.

Кадр из фильма

Фильм после премьеры прокомментировал у себя в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Перед создателями фильма «Калашников» стояла огромная ответственность - нужно было не просто снять фильм, а передать настроение целой эпохи. Сергей Бодров, Константин Буслов вместе с командой справились на отлично! Потрясающий фильм, великолепная история! - написал глава региона.

Фильм был снят при финансовой поддержке ПСБ. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк с большим удовольствием принял участие в создании этой картины, и понимая, насколько знаковая для Ижевска фамилия Калашникова, содействовал организации предпремьерного показа в столице Удмуртии, где легендарный конструктор прожил большую часть жизни, и где производятся разработанные им автоматы.

- Имея в виду наш плотный формат работы с оборонно-промышленым комплексом и задачу, которую несёт банк, нам важно не просто оказывать финансовое сопровождение, но и заниматься продвижением всех по-настоящему знаковых событий, которые формировали наш оборонно-промышленный комплекс, истории людей, которые тяжёлым трудом и личным примером каждый день совершали подвиг по большому счёту. Наша задача - поддерживать эти инициативы по доведению до людей этих историй. Когда нам предложили поучаствовать в создании этого фильма с финансовой точки зрения, мы это сделали с большим удовольствием, - отметил Петр Фрадков.

Фильм рассказывает о том, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка Михаил Калашников, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени. В роли Калашникова - Юрий Борисов, в актерский состав картины входят также Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин. Фильм выходит в широкий прокат 20 февраля.

Кадр из фильма

Впечатлениями после просмотра фильма поделились некоторые зрители:

- Фильм замечательный, молодцы. Очень хороший фильм, справедливо, Михаил Тимофеевич действительно был очень хорошим человеком. Он был уникальной личностью, я его хорошо знал. Я с ним познакомился, когда мне было 10 лет, мы жили в одном дворе, наши родители знали друг друга. Такие фильмы очень нужны. У меня рядом сидели дочь и внучка, плакали. Это уже хорошо. Им очень понравилось, хотя они с ним знакомы не были, - прокомментировал Геннадий Кудрявцев, генеральный директор АО "Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг".

- Очень хорошие впечатления, очень хороший фильм. На самом деле, такие фильмы нужны, их не хватает. Для воспитания молодёжи, подрастающего поколения они очень полезны, - рассказал Фанил Зиятдинов, генеральный директор АО "ИЭМЗ "Купол".

- Безусловно, очень примечательно, что фильм впервые оказался в Ижевске, - говорит Владимир Ярыгин, конструктор оружия, автор всемирно известного пистолета Ярыгина. - Понятно, что рождение автомата было очень непростое, были поражения и неудачи, были и его, в конце концов, победы. У него образования не было, но это все талант. И он еще говорил, что конструировать оружие его, в принципе, научила война. Поэтому он занимался этим делом очень целеустремленно. Вы видели его цель, достижения, целеустремленность, он не сдавался, пытался достичь того, что требовала наша Советская армия, и сделал.