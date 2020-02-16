Погода в Ижевске: ожидается потепление и небольшой снег

Погода на предстоящей неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. Так, в город придет долгожданное потепление. Подробнее – в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

17 февраля ожидается небольшой снег. Днем столбик термометра покажет −6°…−4°, ночью - −2°…0°. Ветер южный, 7 м/с.

Во вторник потеплеет до +2°. Ожидается пасмурная погода и юго-западный ветер с порывами до 6 м/с. К ночи похолодает до 0°.

19 февраля в городе установится нулевая температура. Ветер стихнет до 2, 9 м/с.

В четверг, 20 февраля, будет пасмурно. Столбик термометра днем поднимется до +1°. Однако ночью похолодает – ожидается до -3°.

21 февраля ожидается 0° днем, -2° ночью и пасмурная погода. Ветер юго-западный, 1,7 м/с.

В выходные в город придут осадки – небольшой снег. В субботу днем столбик термометра покажет 0°, ночью - -3°…-2°. В воскресенье днем будет 2° днем и -3° ночью. Ветер южный, 3,3 м/с.