10 минут лежала на холодном снегу: девочка из Ижевска оказалась в гипсе из-за падения на скользком тротуаре

На улице Сакко и Ванцетти в Ижевске произошел неприятный инцидент: 14-летняя девочка, поскользнувшись на скользком тротуаре, упала и повредила колено. Журналист «Комсомолки» выяснил подробности истории и узнал, куда можно обращаться в таких случаях.

Людепад

10 февраля школьница Арина Сомова отправилась в школу №83, а по пути встретилась с подругой. Однако до уроков девочка не дошла: подскользнулась на нечищеном несколько неделе тротуаре.

— Подруга пыталась вызвать скорую, но у нее не получалось. Она обратилась к мужчинам, которые мимо проходили. Они вызвали врачей. Минут десять Арина лежала на дороге, потом приехала бригада. Помощь оказали качественно, за что им спасибо, — говорит мама девочки Светлана.

Так девочка оказалась в больнице. Врачи вынесли неутешительный диагноз – разрыв связки. На следующей неделе Арине сделают операцию. Потом она проведет 5-6 дней в больнице. Еще два месяца ей предстоит носить гипс. Все это время обучаться школьница будет дистанционно.

- Обучение ведется по минимуму. В школе в таких ситуациях ведется домашнее обучение, по «скайпу», например, - говорит Светлана. - Но школьный вопрос нас меньше всего волнует. Волнует здоровье ребенка.

По словам женщины, случай с ее дочерью – не первый.

— В начале зимы дорогу чистили до асфальта. Но сейчас, когда пошли снегопады, там не чистят ничего. Я там не падала, но люди поскальзываются постоянно. Иногда их приходится даже ловить, — говорит Светлана.

Кто виноват?

Все зависит от того, кто отвечает за расчистку территории. По словам председателя «Объединения советов домов Удмуртии» Александра Евсеева, если тротуар принадлежит близлежащему дому, то следует обратиться в «управляйку». Если городу, то в администрацию. Проверить, за кем числится территория, можно по кадастровой карте.

- Нужны доказательства, что ребенок травмировался именно на этом участке дороги. Это может подтвердить скорая помощь или история болезни. С доказательствами нужно обратиться в организацию, которая обслуживает этот участок, - советует Александр Евсеев.

Конечно, вопрос сначала нужно попытаться решить мирно. Но, если вдруг никто не признает свою вину, можно обратиться в суд и потребовать возмещения расходов на лечение и компенсацию за моральный вред.

— Для управляющей компании — это грубое нарушение лицензионных требований. Штраф для них составит 250-300 тысяч рублей. Если это неоднократно повторяется, то можно лишиться лицензии, — комментирует Александр Евсеев.

В случае Арины Сомовой тротуар оказался во владении города. «Комсомолка» направила запрос в администрацию, чтобы выяснить, как часто убирают улицу Сакко и Ванцетти и будут ли приняты дополнительные меры после инцидента.