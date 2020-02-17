«Это история из обычной жизни»: ижевчанин создал мультсериал, который покажут на телеканале 2х2

В феврале на телеканале 2x2 выходит новый мультсериал «Нигдегород» (16+). Рекламу проекта можно увидеть по всему городу - она мелькает и на баннерах, и даже на автобусах. Но мало кто знает, что этот проект придумали ребята из Ижевска. О чем будет новый мультсериал, «Комсомолке» рассказал один из создателей Евгений Огнев.

Фото: личный архив героя

ХОТЕЛ НАПИСАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ «МАУГЛИ»

Евгению 31 год. Мужчина с детства любил писать. Он даже хотел написать продолжение своей любимой книги про Маугли! (0+)

- В 7 лет я прочитал эту книг раз сто, наверное. Решил, что мне не нравится конец и придумал историю про то, что Маугли найдет таинственные руины в джунглях, но там встретит нечто угрожающее, - смеется Евгений. - Я взял большую тетрадь и написал там одну строчку (и то с ошибками): «Маугли шёл по джунглям». На большее меня не хватило. А в возрасте 10-12 лет у меня случилось разочарование. Я тогда уже «подсел» на фэнтези и фантастику, начал читать и понял, что всем мои идеи уже не новы и обо всем уже написано. Вернулся к своего рода сочинительству я в университете, когда занимался КВНом, писал и редактировал шутки.

Фото: 2x2tv.ru

Все это время Евгений хотел написать сценарий, по которому в будущем сняли бы сериал. Он пробовал сделать это несколько лет подряд, но его работы так и не были удостоены внимания. Наш герой признается, что любой проект он писал в первую очередь для себя, прекрасно понимая, что это не самый востребованный и массовый продукт, и вряд ли найдется компания, которая захочет вложить в это бюджеты.

- Долгое время в моей голове «крутилась» одна идея: рассказать о 12-летнем мальчике, который из-за развода родителей вынужден переехать из столицы в захолустный город, - делится Евгений. - История эта взята из нашей обычной жизни. Развод родителей сейчас обычное дело. Не стала исключением и моя семья. Наверное, поэтому я и захотел рассказать такую историю, ведь она мне была понятна.

Фото: 2x2tv.ru

Несколько раз Евгений брался за работу, но каждый раз бросал начатое. Завершить проект удалось в 2018 году, после своего дня рождения.

- Я взял неделю отпуска на день рождения, но уже через два дня понял, что отдыхать устал и надо бы что-то поделать. Вспомнил про свою идею и решил все-таки закончить сценарий. Мне было важно сделать это для себя, посмотреть, что получится. Я был готов даже к тому, что все мои труды просто останутся лежать в столе, - делится наш герой.

«УКРАЛ ПОДХОД У СТИВЕНА КИНГА»

Первую версию сценария Евгений написал за 3-4 дня и решил показать друзьям. Один из них откликнулся и даже захотел помочь в создании сериала.

- Я решил показать наработки своему московскому другу Максиму Конышеву, потому что не понимал, как будут выглядеть персонажи. Я знал, что он неплохо рисует, и хотел, чтобы он мне подсказал, какой стиль должен быть у истории. Он прочитал сценарий и сказал, что хочет взяться за этот мультсериал, хотя никогда не работал аниматором! - говорит Евгений. - Так началась наша кропотливая работа.

Фото: 2x2tv.ru

Ребята решили, что их проект будет рассчитан на более взрослых людей. То есть в их сценарии затрагиваются не только вопросы дружбы, например, но и более сложные темы - такие, например, как взаимоотношения государства и человека.

- Twin Peaks*, Gravity Falls*, South Park* - это то, на что мы ориентировались в своей работе. У нас трехжанровая история: приключения, драма и комедия. Это значит, что искренние, серьезные темы чередуются с юмором и стебом, - объясняет ижевчанин. - Кстати, подход к действующим лицам я украл у Стивена Кинга. Его очень часто критикуют за то, что он детально описывает героя, какие-то его жизненные ситуации, хотя персонаж может исчезнуть уже через пару листов. В моей работе тоже есть такие примеры. Прежде чем создать героя, я продумываю, как он «смотрит на мир». Если взгляд интересный, необычный, то герой «зайдет», потому что его можно будет помещать в разные жизненные обстоятельства. Главный герой - это собирательный образ, но, наверное, во многом он - это то, каким бы я хотел быть в 12 лет.

ПРОДЮСЕР ТЕЛЕКАНАЛА НАПИСАЛ В ЛИЧКУ

Первую серию ребята доделали в феврале прошлого года и выложили ее на ютуб-канал. Аудитория встретила работу «на ура»: с каждым днем просмотров становилось все больше. Но ребята решили пойти дальше. Чтобы их работа точно не осталась незамеченной, Евгений начал «раскидывать» ролик по разным анимационным пабликам.

- В их числе оказалась группа канала 2х2. Там мое видео не взяли, так как изначально у нас возрастной ценз серии был 18+, а их группа 16+. Но девушка, с которой я общался, сказала, что ей понравилась серия и она отправит ее руководству. Я, конечно, не поверил. Подумал, что все это обман и что вряд ли кто-то будет что-то передавать и смотреть, - вспоминает Евгений. - Но буквально на следующий день, вечером, в «ВКонтакте» в личку мне написал генеральный директор канала 2х2 Денис Всесвятский! Сказал, что они только что посмотрели нашу серию, обсудили, им понравилось, и они хотели бы с нами посотрудничать!

Ошеломленные Женя и Максим на предложение телеканала, конечно, согласились. К тому моменту у Евгения уже был написан первый сезон - правда, не по сериям.

Фото: архив редакции

Сейчас Евгений - сценарист сериала (шоураннер), а Максим - арт-директор проекта.

- Мы работаем удаленно: я - из Ижевска, Максим - из Москвы. Сама студия анимации находится в Орле. Там работает порядка 7 художников и аниматоров (количество меняется в зависимости от сложности серий). В команде есть также 4 актера озвучивания, саунд-дизайнер, редакторский состав, саунд-продюсер - они находятся в Москве, - рассказывает Евгений. - Как работает офис в Москве, я уже видел, а вот сам в столицу перебираться пока не планирую. Не вижу смысла - нам удается слаженно работать и на расстоянии.

«МЫ ПАРНИ С УЛИЦЫ»

Сейчас у ребят готов первый сезон, который состоит из 12 серий. На ТВ премьера запланирована на 17 февраля: сериал будет выходить с понедельника по среду в 22:22 на Телеканале 2х2. В рамках пиар-кампании ребята уже опубликовали первую серию «Нигдегорода» в Интернете, и она собрала более 200 000 просмотров.

- Я бы не назвал пока все это успехом, посмотрим, как «зайдет» сериал людям. Родные и знакомые в курсе, наверное, доля гордости за меня у них есть. Мне тоже приятно, что меня заметили и оценили, - отмечает ижевчанин. - Не могу сказать, сколько мне заплатили за работу. Но оплата достойная, тем более, что мы, по сути, парни с улицы, которых случайно заметили, дали возможность выразиться и показать свое произведение широкой публике. Нам во всем помогали и всегда на «ура» принимали даже самые безумные идеи.

Фото: youtube.com

По словам Евгения, дорабатывать сериал после заключения контракта с 2х2, конечно, пришлось. Например, изменился возрастной ценз: с 18+ до 16+, но на сюжетной линии и героях это никак не отразилось. В планах у ижевчан - второй сезон!

- Он определенно будет! Сейчас я также «вынашиваю» идею еще одного сериала, над которым планирую работать параллельно с «Нигдегородом». В любом случае, я бы хотел остаться в анимационных сериалах, мне это нравится, - подытоживает Евгений. - Кроме этого, генеральный директор 2х2 со своей коллегой пригласили меня поработать над одним мультсериалом. У них есть идея, но они никак не могли найти сценариста. Я хочу попробовать себя в этой роли.

КСТАТИ!

Одним из тех, кто также читал первые варианты сценариев, был Олег Липин - друг Евгения. Отметим, что Олег также работает сценаристом и осенью прошлого года он выпустил комедийный сериал на телеканале СТС («Дылды», 16+).

*Твин Пикс, Гравити Фолз, Южный Парк