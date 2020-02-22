Максим Вылегжанин любит мамины блинчики, а Анастасия Муталенко печет вместе с детьми: как лакомятся на Масленицу известные жители Удмуртии

24 февраля начинается Масленичная неделя. «Комсомолка» узнала, как этот праздник отмечают известные жители Удмуртии и с какими начинками любят блинчики.

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Заслуженный мастер спорта России Максим Вылегжанин, трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр и чемпион мира по лыжных гонкам, рассказал, что Масленица ассоциируется у него с окончанием лыжного сезона.

– Приходит понимание, что остается не так много стартов. Но именно эти старты, как правило, самые ответственные. А еще масленица для меня – это блины, которые я очень люблю! – говорит Максим. – К сожалению, на Масленицу я редко оказываюсь в России, обычно встречаю праздник где-то в Европе. Домой я приезжаю обычно уже после Масленичной недели, но все не упускаю возможность съесть блинчики.

Максим Вылегжанин: «Мне очень нравятся классические блины, с маслом, со сметаной или со сгущенкой. Самые вкусные блины для меня – домашние, мамины!»Фото: Эдуард КАРИПОВ

Для заслуженного мастера спорта России биатлониста Ивана Черезова - трехкратного чемпиона мира и двукратного призера Олимпийских игр в эстафетных гонках, а также многократного победителя этапов Кубка мира - Масленица один из любимых праздников. Полакомиться всегда хочется, но приходится себя ограничивать.

- Это был 2010 год, Олимпиада в Ванкувере, - рассказывает он. - Перед такими ответственными соревнованиями стараешься сдерживаться, следить за питанием. Но с нами ездили повара, которые в Масленичную неделю старались нас по-праздничному баловать и готовили все очень вкусно. Пробовал всего понемногу, старался не наедаться

Иван Черезов: «Мне нравятся блинчики с мясом, сгущенкой или сметаной»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Настоятель храма Святого Георгия Победоносца в Ижевске Георгий Харин рассказал о том, что в его семье отношение к Масленице совершенно особенное.

– Для меня Масленица и сырная неделя – это подготовка к Великому посту. В это время мы настраиваемся на соблюдение поста, в том числе и с точки зрения питания – не едим мясо и стараемся, чтобы к концу недели в холодильнике практически не осталось скоромного – яиц, молока, масла, сыра, – отмечает Харин. – Также для нашей семьи Масленица – замечательный повод сходить в гости, повидаться с родными и друзьями, попросить у всех прощения по православному обычаю. Получается своего рода Прощеное воскресенье, только растянутое на несколько дней. Сам я почти не ем блины, все-таки они не очень полезны для здоровья, но могу позволить себе несколько штук. Дети у нас пока маленькие, они не постятся, поэтому едят блины с мясом, а самый младший ребенок очень любит блинчики с икрой

Георгий Харин: «Самые вкусные блинчики получаются у моей жены! Больше всего я люблю блинчики с начинкой из тертого яйца, сыра и чеснока»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Валентина Пудова, народная артистка Удмуртии и заслуженная артистка России тоже рассказала нам, к в ее семье принято отмечать Масленицу.

– В детстве, помню, никаких чучел не сжигали, а вот блины пекли обязательно. Хотя бы в первый и последний день собирались все, пели, веселились. Вообще Масленичная неделя была такая… воодушевленная! – вспоминает Валентина Пудова. – А после нее смиренно уходили в пост.

По словам певицы, самые вкусные блины, конечно, у ее мамы из русской печки, а также у сестры Нинулечки.

Валентина Пудова: «Внуки любят блинчики со сметанкой, а я с творогом и яблоками, а еще с курочкой и грибами»Фото: Ксения Вахрушева

– Масленица для меня – это полквартиры и все дети в муке! – смеется Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртии. - А еще ассоциации с чем-то теплым, уютным. С солнечным утром и детством, когда у бабушки в гостях, а на столе целая тарелка вкуснейших блинов с вареньем и самовар, – вспоминает Анастасия Александровна. – Мы никогда не пропускаем масленичные гуляния, потому что это весело, ощущается запах весны, и в этот день мы едим столько блинов, сколько сможем.

Больше всего Анастасии Александровне нравятся блины с сыром (когда в горячий блинчик заворачиваешь натертый сыр и он плавится внутри).

Анастасия Муталенко считает, что самые лучшие блины – это те, которые приготовлены вместе с детьми Фото: личный архив

Олег Гарин, председатель Гордумы Ижевска признается, что для него самые вкусные блинчики, конечно, мамины. А самая любимая начинка – творог или мясо.

– В последний день Масленичной недели стараемся собираться большой дружной компанией, чтобы проводить зиму. Печем блины, – рассказывает Олег Владимирович. - С удовольствием семьей принимаем участие в масленичных гуляниях. Ну и, как все ждем сожжения чучела. Пока горит Масленица, мы попросим прощения у друг у друга. Загадываем желание и верим, что с приходом весны оно обязательно сбудется

Олег Гарин: «Для меня Масленица – это проводы зимы, народные гулянья и блины»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Михаил Солодянкин, заслуженный артист Удмуртии, ведущий, актер Русского драматического театра любит вспоминать детство и семейные традиции.

- Жена делает кучу блинов. Обычные – макать в сметану или в сгущенку, и, кнечно, с начинкой: ветчина-помидоры, курица-грибы. И обязательно к ним куриный бульон с репчатым луком. Вприкуску или вприпивку – очень вкусно! – рассказывает актер. - Люблю блины с начинкой. Дома с курицей и грибами в исполнении супруги, в кафе чаще всего беру с жульеном. А еще накануне или чуть позже этого праздника мама приезжает из Сарапула, всегда привозит свои блины. Вместе садимся и пробуем, у кого какой вкуснее получился. Жена обычно выигрывает. А еще люблю самый первый блин. Пусть он «комом», но… Какой-то он первозданный, не похож на последующие. Жена знает об этом и оставляет его мне!

Михаил Солодянкин пробовал и сам печь блины – чисто из любопытства и красоты процесса – переворачивать блин в воздухе. Получалось не всегдаФото: Диля Ахмадишина

Любит блинчики и Надежда Уткина, народная артистка Удмуртии

– Отмечаю Масленицу всегда и везде! В этом году буду встречать Масленицу в Женеве, – рассказывает Надежда Уткина. – Здесь у нас есть любительский хор «Споем вместе», и мы очень часто делаем блины-пати – делимся разными рецептами блинов и печем их все вместе.

Надежда Уткина: «Люблю блины с припеком. На сковороду наливаю тесто и сверху посыпаю либо зеленым луком, либо вареным яйцом, либо сыром. Очень вкусно, пальчики оближешь!»Фото: Константин ИВШИН

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