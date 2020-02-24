Фестиваль «Русские блинчики», сжигание чучела и «40-градусные забеги»: как отметить Масленицу в Ижевске

Фестиваль «Русские блинчики» (6+)

Фото: vk.com/ Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске

Масленицу отметят на родине великого композитора Петра Чайковского. Музей-усадьба приготовила насыщенную программу: экскурсии-квесты, мастер-классы. Здесь можно будет отведать свежую выпечку и настоящие русские блины. Также в этот день состоится шествие народных инструментов.

Когда: 29 февраля с 11:00 до 14:00

Где: Воткинск, музей-усадьба П.И. Чайковского, (ул. Чайковского, 119)

Стоимость: вход свободный

Возрастное ограничение: 6+

Удмуртская Масленица в Усадьбе Тол Бабая (0+)

С размахом праздник отметят и в резиденции Тол Бабая. Зрители увидят выступления коллективов «Забава», «Тулкым», «Лада», «Инвожо». Все желающие смогут принять участие в конкурсах «Супертеща» и «Молодые семьи», масленичных играх (перетягивание каната, бой мешками, гонки на Прялколете, Гондыр Эктон и т.д.), мастер классах на деревянных ложках, сжигании самого огромного Чучела и в катании на лошадях. В течение всего дня море блинов, табаней и других вкусностей.

Когда: 29 февраля с 11:00

Где: Усадьба Тол Бабая (село Шаркан)

Стоимость: вход свободный.

Празднование Масленицы (0+)

В парке имени Кирова 29 февраля состоится праздничный концерт, пройдут русские народные забавы («Развеселые Матрешки», «Лыжи на троих», «Перетягивание каната», «Плетение кос», «Коробейники», «Блинная эстафета», «Прыжки в мешках»). Самые смелые и отважные смогут выиграть главный приз - блинницу. Также гостей мероприятия ждут горячий чай и разные блины.

Когда: 29 февраля, 12:00-15:00.

Где: парк им. Кирова.

Стоимость: вход свободный.

«Широкая Масленица-2020» (0+)

Фото: Сергей Грачев

В самом сердце Ижевска планируются широкие гуляния. На Центральной площади будет развернуто более 15 интерактивных площадок. Гостей праздника ждут молодецкие забавы и состязания, масленичный столб, концертная программа, частушечный батл, соревнование в мастерстве игры на гармони, масленичный перепляс и, конечно же, сжигание чучела.

Когда: 29 февраля, 13:00-16:00.

Где: Центральная площадь Ижевска.

Стоимость: вход свободный.

Народные гуляния «Масленица-2020» (0+)

1 марта в парке Космонавтов ижевчан ждет большое театрализованное представление, народные игры и большая торговая ярмарка. Также каждый желающий может принять участие в конкурсе масленичных чучел «Небылицы в лицах». И в завершении праздника - сожжение чучела Масленицы.

Когда: 1 марта, 12:00-17:00

Где: парк Космонавтов

Стоимость: вход свободный

Музейная Масленица в «Лудорвае» (0+)

Фото: vk.com/ «Лудорвай», Виктор Ян.

Большая программа пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай». Гости смогут увидеть запуск столетней мельницы, концерт с выступлением народных коллективов, принять участие в «40-градусном забеге», отведать блинов от разных мастеров, изготовить куклы-обереги, пояски из льна. Для детей пройдут различные конкурсы: «снежный тир», эстафеты с призами и многое другое. Взрослые смогут посостязаться в командных забегах, керлинге, зимнем волейболе и бегах в лаптях, боях с мешками. Традиционно пройдут мужские забавы «стенка на стенку» и взятие снежной крепости. Завершится праздник сжигаем чучела и большим флешмобом.

Когда: 1 марта, 12:00-15:00.

Где: музей-заповедник «Лудорвай».

Стоимость: 50-100 рублей.