2020-02-24T17:37:57+03:00
Происшествия

Годовалая девочка единственная из всей семьи выжила в страшном ДТП на трассе Удмуртии

Столкнулись две машины
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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24 февраля около 14:05 на 18-м километре автодороги «Игра-Глазов» Удмуртии в ДТП погибла целая семья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

По данным ведомства, мужчина 34 лет, водитель машины «Тойота Хайлендер» вылетел на «встречку», где врезался в машину «Лада Икс рей» под управлением 35-летнего мужчины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В результате водитель и три пассажира «Лады» - 36-летняя женщина, 8-летняя и 7-летняя девочки погибли, из всей семьи в живых осталась только годовалая девочка. Водитель «Тойоты» и трое пассажиров (в том числе 7-летний ребенок)получили травмы, их отвезли в больницу.

Фото: Андрей Першин

Фото: Андрей Першин

Как стало известно «Комсомолке» водитель «Тойоты» отказался от медпомощи.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, на месте ДТП работали 8 единиц спецтехники и 16 человек, от МЧС - 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожарно-спасательным подразделением проводились работы по деблокированию и извлечению пострадавших и погибших.

На данный момент устанавливаются причины и условия дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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