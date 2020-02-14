Ижевчанка, вышедшая замуж за американца: «Многие думают, что я приехала в Штаты искать мужа»

Вот уже 7 лет ижевчанка Лидия живет в Нью-Йорке. Она открыла собственную компанию, стала ведущим аналитиком в страховой компании и вышла замуж за американца. Однако путь к счастью был непростым. Подробности расскажет «Комсомолка».

Иммиграция в Америку

До переезда в Штаты Лидия работала маркетологом в Ижевске. Успешная карьера, приличный заработок, путешествия в Италию, Германию, Чехию, Хорватию, Черногорию, Сербию, Албанию, Турцию, Египет… Жизнь текла своим чередом, пока она не решила посетить Америку.

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- У меня были куплены билеты туда-обратно, но спустя две недели жизни в Нью-Йорке я поняла, что хочу здесь остаться, - рассказывает Лидия. - Мой переезд как раз совпал с обвалом рубля, доллар вырос с 32 рублей до 70, поэтому на всем приходилось экономить. Помощи у родителей я не просила, поэтому подрабатывала, где только можно - официанткой, продавцом, оператором колл-центра. Было сложно, иногда я не понимала некоторых фраз. Но смешных ситуаций не было, понимала собеседников по контексту. Колл-центр в этом плане мне помог - я смогла набраться опыта.

ФОТО: Личный архив героя

Адаптация длилась около года. За это время девушка освоилась, подучила язык и решила пойти учиться в местный университет. Вскоре она смогла открыть собственное дело и получить место ведущего аналитика в крупнейшей страховой компании.

- У меня был небольшой стартовый капитал - накопила за год работы в Нью-Йорке. Мы с партнером открыли компанию, которая занимается подбором персонала в семьи - домработниц и нянечек, - говорит Лидия. - Сейчас она полностью отвечает за работу с клиентами, а я - за рекламу и маркетинг. За 5 лет к нам не раз обращались женщины из Ижевска, чтобы устроиться няней. Но основное мое место работы - в страховой компании. Дам лишь несколько примеров моих последних работ: предсказание госпитализации на основе анализа расходов и прогнозирование медицинского бюджета компании. Сейчас я получаю второе образование на базе первого, учусь в магистратуре по направлению «Data Science*», я частично математик, частично программист, то есть эксперт по аналитическим данным, который обладает техническими навыками для решения сложных задач.

На второй год жизни в Америке Лидия познакомилась с Дэвидом – ее будущим мужем - в компании общих друзей. Молодые люди сразу нашли общий язык и начали общаться.

- Дэвид родился в Грузии, но переехал с семьей в Нью-Йорк, будучи совсем маленьким, - рассказывает девушка. - Общались мы на английском, но он знал пару фраз и на русском языке.

Познакомилась с обычаями иудаизма

Рядом с Дэвидом Лидия чувствовала героиней романтического фильма: прогулки по Бродвею, катания на водных мотоциклах, прыжки с парашютом, путешествия, вкусные ужины… Вскоре молодые люди начали жить вместе. И только через 2 года отношений влюбленные решили пожениться.

ФОТО: Личный архив героя

- Поскольку его семья и он сам - иудеи, перед тем, как выйти за него замуж, я прошла трехмесячный курс по основам данной религии, - говорит ижевчанка. - Это нужно было для того, чтобы познакомиться с традициями, праздниками и обычаями таких семей. Мы даже учили иврит. Для меня было очень важно понять семью, в которую я собиралась войти. Его родители видели мои старания и всячески поддерживали. А мои мама и папа уже успели полюбить Дэвида, поэтому очень обрадовались, когда мы решили пожениться.

Свадьба влюбленных прошла скромно: пышные торжества в Америке устраивают редко. После бракосочетания молодая семья отправилась в солнечный Пуэрто-Рико. Там, на песчаном пляже у берегов Карибского моря в ритмах зажигательной сальсы они отпраздновали собственное бракосочетание.

ФОТО: Личный архив героя

Микс культур

В семье Лидии и Дэвида умещаются российские и американские традиции, а также иудейские обычаи.

- Например, я, глядя на мужа, практически перестала есть свинину, - делится ижевчанка. - Быт делим поровну: если голодны, то готовит тот, у кого есть время и желание. Да и поужинать мы можем в кафе. За домашний порядок тоже отвечаем оба. А на Новый год накрываем большой стол, чего американцы не понимают. Как-то раз мы праздновали у моей подруги, и ее муж-американец очень удивился количеству блюд.

ФОТО: Личный архив героя

Кстати, Новый год в Штатах - далеко не самый главный праздник. Даже красавицу елку убирают сразу после католического Рождества: в конце декабря. А на работу выходят уже 2 января.

- Мне очень не хватает наших 10-дневных каникул, - говорит Лидия.

Блиц-опрос:

- К чему было сложнее всего привыкнуть?

- Отношение к иммигрантам в Нью-Йорке очень лояльное, поэтому я не испытывала каких-то неудобств. Но сначала было непривычно слышать комплименты. За один день только на работе я могу услышать три комплимента по поводу платья. Вообще американцы во многом очень приятные, всегда готовы придержать дверь, сказать спасибо и подсказать дорогу. Они могут искренне улыбнуться и пожелать хорошего дня незнакомому человеку на улице.

- Что ценят американцы в женщинах?

- Думаю, в первую очередь самореализацию. У женщин здесь вообще больше амбиций, они стараются реализоваться самостоятельно. Все мои друзья-американцы в один голос хвалят мою целеустремленность.

- Сталкивалась ли со стереотипами?

- Да, почему-то все американцы думают, что, если я из России, то должна любить холод. Кстати, в Ижевске зима при правильной одежде гораздо приятнее, чем в Нью-Йорке: там дуют такие ветра. Еще я по-своему борюсь со стереотипом, что я просто девушка, приехавшая из Восточной Европы в поисках мужа. На это я всегда заявляю, что у меня два высших образования, я свободно говорю на двух языках, являюсь ведущим специалистом в области аналитики здравоохранения, а также владею собственной компанией, которую открыла через год после приезда в США и которая успешно работает по сей день. Далеко не многие американцы могут похвастаться тем, чего добилась я в такой короткий срок.

Знай!

Как влюбить в себя американца?

ФОТО: Личный архив героя

Если верить интернету, то американцы любят девушек раскрепощенных, которые не боятся делать первый шаг и открыто говорят о своих чувствах.

Такие мужчины будут рады, если будущая избранница находится в постоянном развитии.

Бурной ревности от американцев ждать не стоит: они уверенны в себе, а главное для них в отношениях – доверие и свобода. Поэтому и девушку они ищут такую же - ту, которая не будет пытаться взломать пароль от телефона.

Поэтому, если в ваши планы входит выйти замуж за американца, постоянно обучайтесь чему-то новому, будьте свободны от стереотипов и постарайтесь избавиться от статуса «детектива».

*Дата Сайнс