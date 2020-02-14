«Карапузы, на старт!»: забег для самых маленьких чемпионов пройдет в Ижевске

Порой малыши бегают и ползают так быстро, что за ним не угнаться! Это значит, пора показать свои умения на первом в жизни соревновании – забеге «Карапузы, на старт» от «Комсомолки». Мы проводим его уже в 4 год и каждый раз удивляемся, насколько шустрыми могут быть вчерашние младенцы!

Чемпионат пройдет в спортивном коворке «Арена» 4 апреля. Принять участие смогут детки от 7 месяцев до 2 лет.

Как зарегистрироваться?

1) Отправить заявку по этой ссылке, заполнив каждое поле.

2) На указанный вами электронный адрес в течение 3 рабочих дней придет письмо, где будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.

Если у вас возникли сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 945-005 с 9.00 до 18.00.

Регистрация уже открыта! Торопитесь отправить заявку: в прошлом году мы смогли принять только 350 участников.

СПРАВКА КП:

«Карапузы, на старт!» - забег для самых маленьких чемпионов, проходящий в крупнейших городах России. 4 года назад он впервые прошел в Ижевске. С того момента около 2000 малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. Каждый раз чемпионат проходит весело и задорно: детки не только борются за медали, но и общаются, ищут новых друзей и получают классные подарки за участие!

Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке из получения узнайте по телефонам. 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

Положение о проведении четвертого городского чемпионата «Карапузы, на старт!»

I. Цели и задачи проведения мероприятия

Четвертый городской чемпионат «Карапузы, на старт!» по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей и их родителей к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению чемпионата осуществляет «Комсомольская правда» - Удмуртия» (ООО фирма «Ариго»). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований (определяется); Главный секретарь соревнований (определяется).

III. Место и сроки проведения мероприятия

Чемпионат проводится в два этапа:

I этап – прием заявок с 14 февраля 2020 года до момента формирования полного списка участников, но не позднее 24 марта 2020 года.

II этап – чемпионат, 4 апреля 2020 г. (Спортивный коворк Арена).

IV. Требования к участникам и условия их допуска

4.1 К фестивалю допускаются мальчики и девочки от 7 месяцев до 2 лет.

1) первая возрастная категория: мальчики и девочки 7 - 9 месяцев (дети, рожденные в период 5.06.2019 по 4.09.2019 гг); 2) вторая возрастная категория: мальчики и девочки 10 - 12 месяцев (дети, рожденные в период с 05.03.2019 по 04.06.2019 гг); 3) третья возрастная категория: мальчики и девочки 1 год 1 месяц - 1 год 5 месяцев (дети, рожденные в период с 05.10.2018 по 4.03.2019гг); 4) четвертая возрастная категория: мальчики и девочки 1 год 6 месяцев - 1 год 9 месяцев (дети, рожденные в период с 05.06.2018 по 04.10.2018 гг); 5) пятая возрастная категория: мальчики и девочки 1 год 10 месяцев - 2 года (дети, рожденные в период с 4.04.2018 по 04.06.2018 гг).

4.2 По прибытии на место проведения Мероприятия родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, получают номер и допускаются к старту.

4.3 К старту не допускаются участники, не прошедшие предварительную регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

4.4 Максимальное число участников основного состава - 350 человек, минимальное число участников – 30 человек.

Максимальное число участников в каждой категории (группе) – 70 человек:

4.4.1 Формирование основного состава происходит в зависимости от даты подачи заявки: участники, подавшие заявки после того как сформирован основной состав, попадают в

резервный состав и также могут принять участие в соревнованиях, в случае неявки участников из основного состава.

4.5 Регистрационный (заявочный) взнос отсутствует. Участие в Мероприятии является бесплатным.

V. Порядок и программа проведения мероприятия

5.1. Старт по 6 участников. Время прохождения дистанции по каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.

5.2. Участнику предоставляется один зачетный забег по соревновательному участку.

5.3. Переход с ползания на бег (в первой и второй группе) влечет за собой дисквалификацию участника.

5.4. Определение победителей проводится в пяти возрастных категориях по лучшему времени. Участник, преодолевший забег быстрее всех становится победителем в своей возрастной категории, участники показавший второй и третий результат – занимают второе и третье место соответственно. Награждение - после финиша последнего участника в возрастных категориях и подведения итогов Судейского Корпуса. Награждаются призеры за 1, 2, 3 места в каждой категории. Призеры получают медали, дипломы и призы от партнеров Мероприятия.

5.5. В случае одинакового результата у одного или нескольких участников забега, среди этих участников осуществляется повторный забег, пока не определится три победителя.

5.6. Организатором и партнерами Мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и призами от партнеров Мероприятия.

5.7. Решение Судейского Корпуса не оспаривается.

5.8. Для дополнительной фиксации результату будет вестись видеосъемка.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на площадке (место определяется), отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных

спортивных соревнований и борьба с ними

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не допускается.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 No198-ФЗ, статья 26.2., другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

X. Ответственность сторон

10.1 Все участники чемпионата должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.

10.2 Чемпионат не проводится без медицинского обеспечения.

10.3 Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с Мероприятием (все вместе), не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе Мероприятия.

10.4 Родители или законные представители участника гарантируют, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии.

10.5 Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на Сайте Организатора – (izh.kp.ru). Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

10.6. Родители или законные представители участника признают право Организаторов без какой - либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-акциях, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

XI. Заявки на участие

Предварительная регистрация участников соревнований, с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка проходит с 14 февраля 2020 года до момента формирования полного списка участников: максимум - 350 человек, но не позднее 24 марта 2020 года. Последний день приема заявок – 24 марта. Регистрация на забег через форму регистрации. Ссылки на форму размещаются на сайте https://www.izh.kp.ru в группе ВКонтакте: https://vk.com/izhkp

XII. Особые положения конкурса

12.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение и публиковать дополнительную информацию о чемпионате. Обновленная информация своевременно размещается на сайте izh.kp.ru.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.