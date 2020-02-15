В Удмуртии открылся Центр сопровождения клиентских операций ПСБ

Глава Удмуртии Александр Бречалов и Председатель ПСБ Петр Фрадков осмотрели новые современные офисы, на месте которых еще год назад были пустующие помещения бывшего инженерного корпуса завода «Буммаш».

«Центр будет поддерживать операции клиентов по всей стране. Перед его руководством сейчас поставлена задача привлечь на работу более 300 новых сотрудников. В Центре будет запущено направление ИТ-сопровождения и внедрения соответствующих решений для систем банка, а также заработают подразделения по сопровождению и поддержке операций клиентов розничного, среднего и малого бизнесов», — прокомментировал планы Пётр Фрадков.

«Центр – это 50 уже существующих рабочих мест для республики, и еще более 300 до конца года, - подчеркнул Глава Удмуртии. - Раньше здесь были пустые площади, а сегодня — деловой центр с подразделениями крупнейших федеральных компаний. Мы активно занимаемся инвентаризацией неиспользуемого имущества. Есть уже и результаты: дополнительно от этой работы бюджет получил 343 млн рублей».

Сервисный центр ПСБ занимает четыре этажа площадью около 3 тысяч квадратных метров. Он создан для централизации функций по поддержке бизнес-процессов, что позволяет повысить качество, эффективность и скорость обслуживания клиентов банка. В структуре сервисного Центра создан контактный центр, который обеспечивает круглосуточную поддержку клиентов - юридических лиц ПСБ. В настоящий момент в помещениях выполнен ремонт, установлена мебель и техника.