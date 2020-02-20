23 февраля: куда сходить в Ижевске в День защитника Отечества

Концерт ATL

Рэпер ATL (настоящее имя - Сергей Круппов) отправился в большой тур по России с презентацией нового альбома «Кривой эфир». В него вошло 15 треков. Сам музыкант отметил, что пластинка будет «про кривых и сумасшедших. Про моих друзей»

Когда: 22 февраля в 19:00

Где: Гриль Бар BBQ (ул. Зенитная, 4)

Цена: 1300-2500 руб.

16+

Конкурсное прослушивание фестиваля «Мужское певческое братство»

Накануне Дня защитника Отечества в Ижевске пройдут конкурсные прослушивания участников музыкально-патриотического фестиваля «Мужское певческое братство». А уже на следующий день состоится гала-концерт, где выступят победители отборочного этапа.

Фото: Российский дом народного творчества

Когда: 22 февраля с 10:00 до 16:00

Где: Республиканский дом народного творчества (ул. Коммунаров, 363)

Цена: 50-100 руб.

0+

Кофейная экскурсия

Встретить воскресное утро в приятной компании, побаловать себя чашкой крепкого кофе, поучаствовать в мастер-классе от бариста, а также полакомиться брауни и мороженым. Затем участников экскурсии ждет фотосессия по утреннему городу, а также рассказы о волшебных местах и памятниках.

Фото: pixabay.com

Когда: 23 февраля с 10:00 до 12:00

Где: Литературная кофейня «Чашка» (ул. 10 лет Октября, 30)

Цена: 800 руб./взрослый, 700 руб./ребенок

Запись по телефону +7 (3412) 43-06-09

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Гала-концерт фестиваля «Мужское певческое братство»

Это главное событие Международного фестиваля и VIII открытого Всероссийского конкурса «Мужское певческое братство». Заключительный концерт подведет итоги, представив публике лучших участников конкурсной и фестивальной программ. В День защитника Отечества на одной сцене соберутся мальчики, юноши и мужчины от 8 до 80 лет. Они представят духовное, классическое, народное и современное музыкальное искусство. Завершится праздник выступлением большого сводного хора. Выступление обязательно порадует защитников Отечества.

Фото: музыкальное общество УР вконтакте

Когда: 23 февраля в 14:00

Где: Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского (Пушкинская, 221)

Цена: 100-300 руб.

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Интеллектуальная игра iMix

Организаторы обещают устроить настоящий праздник. Участников ждут: стрельба из лука, сборка и разборка автоматов, тараканьи бега, интеллектуальные игры, зажигательное бармен-шоу. А также множество подарков для девушек и мужчин. Кстати, приходить можно с детьми - для них пройдет мастер-класс!

Фото: интеллектуальная игра IMIX 23 февраля ВКонтакте

Когда: 23 февраля с 16:30 до 19:00, необходимо пройти регистрацию до 21 февраля

Где: Гриль Бар BBQ (ул. Зенитная, 4)

Цена: 500 руб./взрослый (4-8 человек в команде), 300 руб./ребенок

Контакты: тел. 89127451784, соцсети: https://vk.com/event191843544

0+

Брутальная вечеринка

Для мужчин будут приготовлены специальные закуски и напитки, а также введены скидки на паровые коктейли и отменен «пробковый сбор». Традиционно можно будет поиграть в приставку и настольные игры. Все мероприятие в кафе будет работать фотограф.

Фото: pixabay.com

Когда: 23 февраля с 19:30

Где: Таймкафе «MechanIsMe» (ул. 30 лет Победы, 43)

Цена: стоп-чек от 200 рублей, тариф «Кофейный»: 3 руб./мин. Тариф «Чайный»: 1,5 руб./мин.

Возрастное ограничение: 18+

Концерт Сергея Трофимова

Сергей Трофимов - российский автор-исполнитель песен; музыкант, певец, поэт, композитор, заслуженный артист РФ. Душевные тексты, незамысловатые мотивы быстро становятся народным достоянием. Образ певца тоже близок к народу - для фанатов он просто Трофим. Всем, кто хочет провести последний праздничный выходной в уютной обстановке, идеально подойдет концерт Сергея Трофимова. Певец порадует фанатов как уже давно знакомыми, так и абсолютно новыми песнями!

Фото: официальная группа музыканта ВКонтакте

Когда: 24 февраля в 18:00

Где: ДК «Металлург» (ул. Карла Маркса, 246)

Цена: 1500-5000 руб.

12+

Вечер джаза

Вечер джаза может стать идеальным завершением длинных выходных. Это возможность выпить вкусный чай, кофе и какао, перекусить печеньками и самое главное - насладиться живой музыкой.

Фото: pixabay.com

Когда: 24 февраля в 19:30

Где: тайм-кофейня New York coffee (ул. Коммунаров, 218)

Цена: 2,5 руб./мин.; при предъявлении студенческого билета (УдГУ и ИГМА) либ грин-карты - 2 руб./мин.

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