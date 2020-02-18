Летающая «скорая»: как работает санавиация в Удмуртии

Летом 2019 года в Удмуртии начала работать санитарная авиация - теперь «тяжелых» пациентов доставляют в больницы по воздуху. Только с начала этого года с помощью вертолета эвакуировали 8 человек. Как работает бригада, выяснила «Комсомолка».

ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ

Пообщаться с представителями «воздушной бригады» и посмотреть, как она работает, мы хотели давно. Правда, сделать этого не удавалось: санавиация - не такси; вертолет вылетает только по экстренным показаниям. Например, при необходимости проведения срочной операции, тяжелых ожогах и травмах.

Как раз такой - непростой и срочный случай - произошел 11 февраля. Из Можгинской межрайонной больницы эвакуировали пациентку с нарушением мозгового кровообращения. Буквально за полчаса ее доставили в хирургию первой республиканской клинической больницы.

Вертолет «Ансарт», полученный регионом в рамках национального проекта «Здравоохранения», позволяет в кратчайшие сроки перевозить очень тяжелых пациентов Фото: Дмитрий Селезнев

Вертолет «Ансарт» (именно его используют для перевозки пациентов) оборудован всем для этого необходимым. Здесь установлено оборудование для диагностики и поддержания жизнедеятельности (искусственная вентиляция легких, шприцевые насосы, дозаторы), система мониторов, дефибриллятор. Отметим, что основную помощь пациентам оказывают в больницах. На борту вертолета лишь контролируют состояние больного, а при необходимости вводят препараты.

- За период с июля по декабрь 2019 года санавиация совершила в Удмуртии 98 перелетов. Всего было эвакуировано 96 человек, включая 9 детей, - рассказал заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи Алексей Калмыков. - На сегодняшний день мы работаем с одной авиакомпанией - «Скол». В прошлом году мы работали с тремя авиакомпаниями попеременно, использовали несколько летательных аппаратов. В этом году надеюсь, что будем использовать один.

На борту вертолета два пилота, а также врачи первой категории, оказывающие помощь больным Фото: Дмитрий Селезнев

В составе «воздушной бригады» 5 человек: 2 пилота, а также 3 врача, которые следят за состоянием пациента. Команда работает по прописанному алгоритму эвакуации - он зависит от тяжести состояния пострадавшего и расстояния до пункта назначения. В среднем, полет занимает полчаса. Зимой это время увеличивается вдвое.

Сегодня вертолеты летают на расстояние порядка 90 км. Садятся, как правило, на спортивных площадках.

- Это самое безопасное место, где может приземлиться вертолет. Это не только наша практика, но и практика соседних регионов, - объясняет Калмыков. - Возможно, со временем будут оборудованы посадочные площадки вблизи медицинских организаций, конечно, было бы всем легче.

Санавиация относится к скорой специализированной авиационной медицинской помощи. Между вылетами вертолет находится на вертолетной площадке в Можге Фото: Дмитрий Селезнев

По словам Алексея, специальных площадок в Удмуртии нет.

- Единственная оборудованная площадка, которая нас удовлетворяет, находится в Можге - там есть и место, где может приземлиться вертолет, и в плане доступности медорганизации. В 1 РКБ в 2020 году планируется строительство вертолетной площадки. Где она будет, подробностей я пока сам не могу вам сказать.

Решение о транспортировке пациента с помощью санавиации принимают врачи. Оценивают состояние больного, удаленность его местонахождения. Фото: Дмитрий Селезнев

«ТЕХНИКА НАША, ПРОВЕРЕННАЯ»

За штурвалом вертолета «Ансарт» - два опытных пилота.

- До этого я летал на военном вертолете, - поделился с «Комсомолкой» Алексей Макаров, один из пилотов. - В армии на вертолёте Ми-8, после службы в армии учился управлять вертолётом «Ансарт». Теперь выполняю санитарные рейсы. Работа очень нравится. В армии занимались перевозкой раненых, здесь это гражданские люди. Та же самая работа, только вертолет поменьше, есть возможность сесть на площадки небольшого размера. Техника наша русская, неприхотливая, проверенная годами. В отличие от иностранного типа таких вертолетов, вертолет стоит на улице, ничего в этом страшного нет.

Сегодня за штурвалом – опытные военные летчики Фото: Дмитрий Селезнев

Решение о воздушной транспортировке принимается индивидуально в каждом конкретном случае Фото: Дмитрий Селезнев

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