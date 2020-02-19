ЖК «Времена года», «Седьмое небо» и «Ривьера Парк»: в Ижевске прошел тур по новостройкам

15 февраля ижевчане отправились в первый в этом году тур по новостройкам города. Участники смогли побывать на строительных площадках, задать вопросы застройщикам и получить консультацию ипотечного специалиста. Для тех, кто не смог поехать, «Комсомолка» подготовила виртуальный тур.

Времена года

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18-этажный жилой комплекс «Времена года» строится по улице Баранова. В распоряжении жильцов - благоустроенный двор без машин с детской и спортивной площадками, а также зоной отдыха. В шаговой доступности – детские сады, школы, поликлиники. Сам комплекс находится рядом с торгово-развлекательным комплексом «Матрица» и сосновым бором – свежий воздух жильцам обеспечен.

Сдача дома «Весна зелена» - во втором квартале 2021 года.

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10 причин купить квартиру в жилом комплексе «Времена года».

1. Стремительно развивающийся район. Построен самый крупный ТЦ в городе, в рамках реконструкции Ленинского района благоустроен живописный сквер оружейника Драгунова в 2019г и планируется в этом году благоустройство еще 3х объектов: сквер на пересечении ул. Степная и ул. Парашютная, «Тропа здоровья» в районе ул. Оружейника Драгунова, сквер «Заречный» около Успенского храма на ул. Телегина.

2. В шаговой доступности все самое необходимое: остановки общественного транспорта, школы, детские сады, поликлиника, магазины и ТЦ

3. Скучно не будет! Самый большой фитнес центр Fitness House в «Матрице», боулинг, 5 кинотеатров, кафе, фудкорты, детские развлекательные центры, скверы.

4. Надежный застройщик «Зардон-групп» с опытом работы 15 лет. Более 7000 счастливых семей уже живут в построенных нами квартах и более 2500 ждут сдачи своих домов.

5. Современные технологи строительства, используемые в ЖК «Времена года» обеспечивают комфортное проживание в квартирах.

6. Высокая степень готовности дома более 65% и хороший темп строительства гарантии сдачи дома в срок.

7. Двор уже благоустроен и вам не придется думать куда пойти гулять с ребенком.

8. Доступные цены на квартиры от 46 052 р за м2 и эргономичные планировки от студий до 3-х комнатных квартир.

9. Подбор банка с наиболее выгодными условиями. Дома аккредитованы во всех ведущих банках.

10. Высокий показатель доверия – к нам возвращаются за повторной покупкой и рекомендуют друзьям.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Южная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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Седьмое небо

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Жилой комплекс «Седьмое Небо» от ГК Литум расположен в уникальном месте – в окружении реликтового леса и при этом всего в пяти минутах от ул. Ленина. Вблизи находятся крупные торговые центры и санатории. Для любителей активного отдыха – крытый ледовый каток, фитнес-центр и термы. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта.

Во Втором доме комплекса будет собственная газовая котельная, станция по очистке и минерализации воды, а также высокоскоростные бесшумные лифты. Удобные планировки предусматривают грамотное деление квартир на приватные и гостевые зоны. Так же жильцы оценят отдельные гардеробные комнаты и кладовые.

Срок сдачи Второго Дома - II квартал 2021 года.

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Чего не хватает новой квартире?

Этот вопрос компания «Литум» задала своим подписчикам в соцсетях и покупателям. Оказалось, уже после переезда многие планируют внести изменения в свое гнездышко. И это вовсе не глобальная перепланировка. Уже в первый год жизни новоселы начинают дополнять квартиру вещами, которые делают их жизнь еще более комфортной. Это может быть замена сантехники, установка теплых полов, обустройство лоджий и мест для хранения. Изменения небольшие, а хлопот доставляют много. Например, неизбежный шум от ремонта, который беспокоит соседей, необходимость согласования переделок с управляющей компанией, риски попасть на недобросовестные компании, которые не всегда дают гарантию на свои работы.

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Компания «Литум» решила помочь своим будущим жильцам в этом деле. Теперь в Жилом комплексе «Седьмое Небо» вместе с квартирой можно приобрести не только чистовую отделку, но и дополнительные опции. Это такие удобные решения как:

- полностью оборудованные гардеробные комнаты;

- теплые полы в прихожих и ванных комнатах

- душевые кабины с функцией «тропический душ» вместо традиционных ванных;

- проходные выключатели;

- usb-розетки.

Для будущих жильцов это сплошные преимущества:

- Существенная экономия — от 10-20%.

- Доступность — можно включить опции в стоимость ипотеки.

- Гарантия на все работы от застройщика.

- Отсутствие необходимости согласовывать работы с УК и другими жильцами.

- Экономия времени — вы сразу же получаете квартиру, пригодную для комфортной жизни укомплектованную специально под вас

С полным списком дополнительных опций можно ознакомиться в офисе компании по адресу: ул. М.Горького, 152. Специалисты отдела продаж не только забронируют понравившуюся вам квартиру, но еще и помогут подобрать для нее необходимую комплектацию.

Предложение действительно при покупке квартир во Втором Доме ЖК «Седьмое Небо» в период с 1 февраля по 31 мая 2020 года. Подробности по телефону 97-05-05.

Застройщик ООО «СЗ «Черемушки», проектная декларация в ЕИСЖС.

Новый парк

ЖК «Новый парк», скомпонованный из крупнопанельных секций, расположился за улицей Холмогорова близ зеленого массива. Все социально значимые объекты находятся в пешей доступности: так, до детского сада, школы, поликлиники, магазинов и торговых центров - 10 минут. Квартиры будут сданы с подготовкой под чистовую отделку, будущие жители смогут выполнить её на свое усмотрение и вкус.

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Наружные стены дома выполнены из экологически чистого автоклавного газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Благодаря такой отделке, зимой жителям квартиры будет тепло, а летом прохладно.

Этот дом серии Э600 объединил все преимущества: просторные планировки, гардеробные и места для шкафа-купе в каждой квартире, энергоэффективность и наличие собственной котельной. И только до конца зимы есть возможность купить квартиры в нем от 40000 рублей за квадратный метр.

Срок сдачи дома - 1 квартал 2021 года.

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Почему покупатели жилья выбирают дома серии Э-600 от ПЗСП

В современной России и мире основными технологиями домостроения являются кирпич, монолит (сборный каркас) и панель. К преимуществам панельного домостроения можно отнести высокую скорость строительства, оптимальную стоимость и возможность обеспечить равномерные характеристики дома, так как конструкции производятся в закрытых оборудованных цехах, с жестким контролем качества. Технология монолитно-каркасного домостроения, по общепринятому мнению застройщиков, позволяет воплотить многие идеи проектировщиков и архитекторов, не связанных рамками определенных серий. Однако есть и еще одна современная технология строительства, объединяющая преимущества панельного и монолитно-каркасного строительства: серия Э-600 производства АО «ПЗСП».

АО «ПЗСП» – строительная компания родом из Перми, крупнейший на Западном Урале производитель газобетона. Здесь изготавливают главную составляющую современного жилого дома – стеновую панель. Уже на строительной площадке из них собирается жилой дом серии Э-600. Такой дом из пермского газобетона можно построить в любом регионе России.

Крупнопанельные жилые дома серии Э-600 – самый востребованный продукт ПЗСП. С 2000 года самостоятельно и другими застройщиками в Пермском крае и России было введено в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров жилья, что больше площади Ватикана. В квартирах, которые построил ПЗСП, живут свыше 10 тысяч семей. Жильцов домов серии Э-600 привлекают низкая стоимость квадратного метра, высокая скорость строительства, комфортные планировки и оптимальные площади квартир, тепло и экологичность.

На строительную площадку наружные плиты поставляются с уже установленными металлопластиковыми окнами собственного производства ПЗСП. Вместе с высоким качеством плиты и постоянным контролем производство обеспечивает класс энергоэффективности дома «В» (высокий).

Дома Серии Э-600, разработаны с учётом эргономики пространства. Квартиры имеют выделенные места хранения, площади комнат позволяют свободно разместить мебель. В типовом подъезде на площадке расположены не более пяти квартир, которые сгруппированы в «карманы» – это дает возможность познакомиться с соседями, организовать совместную площадь для размещения колясок, лыж, велосипедов.

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Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ПЗСП-Ижевск» пзсп-ижевск.рф (г.Ижевск, ул. Пушкинская 277, оф.7.1). Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон: 8 (800) 300-7977.

Ривьера Парк

Инвестиционно-девелоперская компания «Регион-Инвест» представляет IV квартал «Ривьера Парк». Он объединяет в себе лучшие черты уже построенных и заселенных домов.

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Создавая квартал «У Парка», мы вдохновлялись идеей баланса. Баланса между работой и семьей, урбанистическими пейзажами и природой, высокой скоростью жизни и умением замедлиться.

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С одной стороны, квартал находится в историческом, культурном и географическом центре города. Здесь кипит жизнь. Рядом — театры и музеи, кафе и рестораны, офисные и торговые центры. В шаговой доступности — развитый детский кластер с лучшими образовательными учреждениями, среди которых Дворец детского (юношеского) творчества и Академия «Калашников». Удобная транспортная развязка позволяет быстро добраться до любой точки города.

С другой стороны, квартал примыкает к зелёному массиву на берегу Ижевского пруда. Здесь спокойно и безмятежно. Деревья вокруг, вода и тишина — идеальные союзники для восстановления сил после насыщенного рабочего дня. Неспешные вечерние прогулки от дома до набережной станут хорошей семейной традицией.

В доме №1 квартала «У Парка», помимо больших квартир с двумя и тремя спальнями, мы предусмотрели однокомнатные квартиры с классическими и свободными планировками. Это превосходный выбор для тех, кто только начинает жить самостоятельно, но не хочет откладывать жизнь на потом. А благодаря многообразию планировок покупатель обязательно найдет тот вариант, который его покорит!

Комфорт даже за пределами квартиры — то, что отличает все кварталы «Ривьера Парк». Эта тема нашла свое продолжение и в новом доме. Здесь есть охраняемый подземный паркинг, просторные колясочные на первом этаже и уютный двор с детскими площадками, с зонами для воркаута, с большим количеством зеленых насаждений и, конечно, свободный от машин и случайных людей.

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Дом сдается в третьем квартале 2022 года. Про конструктив дома и планировки читайте на сайте.

Застройщик: ООО «Регион Инвест». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Клубный дом на Фруктовой

Архитектура «Клубного дома на Фруктовой» создана на основе концепции известного российского бюро SPEECH, в портфеле которого башня «Федерация» в Москва-сити и множество дорогих домов в центре Москвы. Фирменной карточкой Клубного дома на Фруктовой станут модные сдержанные, благородные цвета фасада: латте и шафран, снежный и мятно-бирюзовый.

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Небольшое количество квартир в доме и на этаже, авторский дом-сад, закрытая территория, увеличенное число парковочных мест и премиальные холлы обеспечат жильцам комфортное пребывание как в квартире, так и за ее пределами.

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При выборе планировки доступна целая коллекция «уникальных квартир». Парадные гостиные до 30 кв. м, панорамные обеденные зоны, лаунж-балконы, мастер-спальни для родителей с собственной ванной, окна в ванных, распашные «французские» двери на балконы и многое другое – доступен выбор квартиры с учетом потребностей именно вашей семьи.

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Компания предусмотрела самые нужные и инновационные решения:

- бесключевой доступ. Чтобы попасть во двор и подъезд, ключи больше не нужны. С помощью RFD метки на расстоянии 40 см система распознает и откроет вам двери;

- умные камеры хранения. Кто-то из близких забыл ключи, к вам пришла горничная для уборки или должна прийти доставка, а вас нет дома. Теперь можно открыть и закрыть умную камеру хранения со смартфона через приложение;

- usb-розетки и wi-fi во дворе. Можно подзарядить телефон, посмотреть фильм или почитать книгу на веранде в нашем авторским саду. Это позволит жильцам проводить больше времени на свежем воздухе;

- мобильное приложение. Можно общаться с соседями и УК, вызвать мастера, отслеживать показания счетчиков, получать важные новости, например, расписание йоги во дворе или приглашения на соседский пикник;

- «умная квартира». Система сама включит будильник, раздвинет шторы, установит комфортную температуру в комнате, запустит любимую мелодию, приготовит любимый кофе, автоматически выключит все розетки, свет, перекроет воду или запустит охранную сигнализацию.

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Выбрать квартиру теперь тоже легко. Ваш личный офис продаж 24/7 - мобильное приложение «Талан». Выбирайте, бронируйте, следите за новостями строительства. Скачать мобильное приложение.

Сдача - 4 квартал 2020 года.

Застройщик ООО «СЗ «ТАЛАН-ИЖЕВСК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Ипотека со «Сбербанком»

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Вам уже пришла та самая смс: «Поздравляем, ипотека одобрена». Это первый большой шаг к покупке недвижимости, и теперь осталось довести дело до конца.

Рассказываем, как это будет, и что делать, если нужно изменить условия кредита. Если коротко: просто следуйте инструкциям вашего менеджера по ипотеке, и все будет хорошо.

1. Выберите недвижимость.

Пропустите этот пункт, если вы уже нашли квартиру, дом, землю или другую недвижимость. Если нет, то на поиск и сбор документов у вас будет 90 дней с момента одобрения заявки. Менеджер по ипотеке в личном кабинете ДомКлик пришлет вам персональную подборку предложений. Если не найдете подходящее — самостоятельно поищите варианты. Или привлеките для этого профессионального риелтора.

2. Одобрите недвижимость в банке.

Собрать документы тоже поможет ваш менеджер. У покупателя чаще всего список минимальный. Менеджер по ипотеке расскажет, что нужно и где это взять. Сканы или фото документов нужно будет загрузить в личном кабинете.

После того как все документы будут собраны, менеджер отправит их на рассмотрение в банк. Одобрение недвижимости занимает примерно 3-5 рабочих дней.

После одобрения менеджер оформит и пришлет на ознакомление кредитный договор и договор купли-продажи. А также поможет подобрать услуги для удобного проведения сделки. Останется только в назначенный день приехать в отделение банка и подписать бумаги.

3. Получите ипотеку.

После одобрения недвижимости менеджер позвонит и согласует удобную дату подписания документации и заключения сделки. Останется только в назначенный день приехать в отделение банка и подписать бумаги.

До выдачи кредита не меняйте место работы, не берите другие кредиты, не оформляйте кредитные карты. Это негативно повлияет на платежеспособность и окончательное решение банка.

После сделки нужно оформить право собственности или право требования, если вы покупаете квартиру в новостройке. Для этого надо привезти договор в Росреестр или МФЦ. Или можно воспользоваться услугой «Электронная регистрация». Тогда никуда ехать не придется — все оформит менеджер. А вам останется только получить ключи и готовиться к переезду.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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