Ижевским лицеям присвоили статус РАН: исчезнут ли начальные классы и что изменится для учеников?

Три ижевских лицея - №14, 29 и 41 – будут переданы в собственность республики. Они получили статус базовых школ Российской Академии наук (РАН). Значит ли это, что в Ижевске закроют начальные классы, и что еще изменится для учеников – разбиралась «Комсомолка».

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

С декабря 2018 года в России начали создаваться опорные школы под эгидой РАН. В 32 регионах страны было выбрано 110 таких учреждений. В их числе – и ижевские лицеи. (Подробности/).

- Цель данного проекта - создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны, - рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

Лицеи №14, №29 и №41 уже получили сертификаты, подтверждающие новый статус. Сейчас идет разработка соответствующих программ.

- Собрана потребность от каждой из этих школ – это до 5 млн. рублей. Их выделят из федерального бюджета, - отметила Светлана Болотникова. – Средства будут выделены на развитие материальной базы, повышение квалификации педагогов и приглашение профессорско-преподавательского состава из ведущих вузов страны, чтобы читать лекции и осуществлять практические занятия со школьниками этих школ. Также будет предусмотрена дополнительная финансовая поддержка со стороны республики.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ЛИЦЕИ?

При выборе РАН учитывала уровень подготовки выпускников, успехи школьников на предметных олимпиадах и взаимодействие с университетами.

Сегодня с преподавательским составом базовых школ РАН проводятся организационные собранияФото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО БУДЕТ С НАЧАЛЬНЫМИ КЛАССАМИ?

Официальный отбор в школы со статусом РАН, по словам Светланы Болотниковой, разрешен только с 5 класса. Поэтому в 2020 или 2021 году начальная школа закроется в 41-м и 29-м лицеях. Оставить ее обещают только в лицее №14. И только потому, что в микрорайоне практически нет других школ, куда могли бы пойти первоклассники.

В перспективе лицеи со статусом РАН должны обзавестись интернатами, чтобы принимать детей со всей республики. Проект пилотный, поэтому впереди может быть еще много изменений и уточнений.

ХВАТИТ ЛИ МЕСТ В ДРУГИХ ШКОЛАХ?

Нововведение многие поддержали. Но и нашлись те, кто был против. Основное опасение – нехватка мест в начальной школе. Но, если верить словам городской администрации и министерства образования, проблемы с этим возникнуть не должно. Так, Олег Бекмеметьев пояснил, что в городе будут открываться новые классы. А Светлана Болотникова подчеркнула, что речь идет о небольшом количестве мест: в каждом лицее сейчас по два первых класса, в каждом – не более 25 человек.

- Далеко не все школы в Ижевске переполнены, - отмечает министр. - Количество мест в 5-х классах лицеев увеличится, но оно уменьшится в других школах, за счет этого освободятся места для первоклассников.

Присвоение статуса РАН стало одним из компонентов совершенствования системы образования. И сокращение мест – не повод от этого отказываться. Нужно лишь подходить к решению задачи комплексно: вести переговоры с застройщиками, чтобы в новых квартах появлялись новые школы и садики.

- Во вторую смену в нашем городе учится боле 12 тысяч детишек. Если взять среднюю школу на 825 человек по проектной мощности, легко подсчитать, сколько нужно построить новых школ: порядка 12-15. Каждая школа стоит миллиард рублей. Администрация Ижевска и правительство Удмуртии сейчас делает все возможное, чтобы школы строились. Но в настоящее время это не более 1-2 школ в год, - резюмировал Олег Бекмеметьев.