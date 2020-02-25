2020-02-25T18:21:31+03:00
Происшествия

Недосмотрели или не учли вес оборудования: почему в строящемся доме в Ижевске обрушилась лестница?

«Комсомолка» попыталась восстановить события 24 февраля
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по УРФото: ГУ МЧС России по УР
Изменить размер текста:

24 февраля в Ижевске произошло ЧП. В доме, строящемся на Воткинском шоссе, рухнул лестничный пролет. Под завалами оказались два человека: один погиб, другой – получил травмы черепа и позвоночника и был отправлен в больницу. «Комсомолка» попыталась восстановить события того дня.

Фото: ГУ МЧС России по УР

Фото: ГУ МЧС России по УР

Нарушили технику безопасности

Пострадавшими оказались строители, работающие в первой секции второго дома. По предварительным данным, они нарушили технику безопасности, установив тяжелые трансформаторы (оборудование, которое нагревает бетон) на хрупкое основание. Около 15:00 трансформаторы рухнули с 12 этажа.

– Наша внутренняя проверка показала, что бетонные и лестничные пролеты смонтированы с соблюдением технологии строительства. Последствия обрушения достаточно просто устраняются, и мы предполагаем, что восстановим всю проделанную работу в течение месяца, - объяснил сам застройщик.

Понадобится проверка

Как сообщают следственные органы, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Несмотря на это, эксперты говорят, что лестничный марш и правда могли сломать трансформаторы – вес каждого составляет порядка 700 кило. Кроме того, от их падения могли пострадать и другие части конструкции.

– Все марши связываются друг с другом и опираются на площадки, - объяснил эксперт в сфере строительства Сергей Голоцуцкий. - Если была такая нагрузка, то вполне возможно, что пострадали и площадки. Даже если внешне они находятся в исправном состоянии, то нужно заказывать экспертизу, которая бы точно установила приборами наличие микротрещин.

Это значит, что застройщику необходимо будет провести полную проверку. Если этого не сделать, то вновь положенные марши могут сломать прежние площадки. Эксперт рекомендует просить у застройщика заключение после экспертизы.

В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обрушения лестничного марша.

– В дальнейшем, когда будут принимать дом, у комиссии должно быть заключение, что после аварии все проверено. Мне кажется, застройщику самому нужно так подсуетиться, чтобы жители знали, что они отдают деньги, а у них проблем не будет.

Фото: ГУ МЧС России по УР

Фото: ГУ МЧС России по УР

По мнению эксперта, виноватым в данной ситуации может быть мастер-прораб, ответственный за площадку.

– Он должен сказать, что и куда поставить. Есть специальные площадки, которые кранами поднимаются и закрепляются. Специальные устройства, на которые можно поставить эти трансформаторы. Я считаю, что здесь мастер недосмотрел и так случилось, - отметил Сергей Голоцуцкий.

Начали сомневаться

Тем временем, некоторые дольщики, купившие в доме квартиру, начали сомневаться – действительно ли они готовы переехать в это здание. Карина (имя изменено по просьбе героя. - Прим. ред.), собирающаяся брать здесь жилье, еще пару недель назад была уверена в покупке.

- Мы живем рядом с этим домом. Планировали купить квартиру на 12 этаже в этой секции. Договор еще не подписали, дождемся экспертизы и будем решать. А так компания неплохая, может и правда не соблюдали правила или несчастный случай, - делится Карина.

Тем временем

Оказалось, что обрушение лестничных маршей, – не редкость. За последние пять лет СМИ писали как минимум о шести подобных обрушениях – в Москве, Санкт-Петербурге, Бийске и других городах. Они происходят как в уже построенных домах, так и в строящихся. Например, подобный случай произошел в 2015 году в Нижнем Новгороде. Под завалами также погиб рабочий. И причиной обрушения также называли нарушения техники безопасности при выполнении работ. Но история развития не получила. Хотя люди в комментариях в соцсетях начали переживать.

Фото: ГУ МЧС России по УР

Фото: ГУ МЧС России по УР

– Повсеместно не соблюдаются требования техники безопасности при выполнении работ! – написал после трагедии в Ижевске Иван.

– Тут вряд ли нарушение техники безопасности, скорее всего накосячили при монтаже лестничного марша или брак с завода пришел, – предположил Дмитрий.

– Вот и покупай квартиры в новых домах… – пишет Зоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Школьник из Ижевска упал в реку
Архитекторы из Москвы рассказали, как можно развивать Ижевск при минимальном бюджете
За выходные в Ижевске выявлено 32 пьяных водителя
Ижевчане могут выиграть поездку на фестиваль индийского кино
Светофор на одном из перекрестков Ижевска отключат на два дня
На улице Баранова в Ижевске установили освещение
«42 телефона и виртуальная пробка готова»: ижевчане повторили эксперимент немецкого художника
«Эта история о преодолении трудностей»: актер, сыгравший Калашникова, побывал на программе «Вечерний Ургант»
29-летняя жительница Ижевска обвиняется в организации и проведении азартных игр
Госавтоинспекция предупреждает водителей Удмуртии об ухудшении погодных условий
Жильцы многоквартирного дома в Удмуртии спасли пожилую женщину
Трое детей и один взрослый получили травмы в ДТП в Ижевске
Более 100 малышей зарегистрировались на ижевский забег в ползунках
«Оформил кредит на умершую родственницу»: жителя Удмуртии подозревают в мошенничестве
Скульптор из Ижевска победила на международном фестивале снежных фигур в Финляндии
Мужчину из Удмуртии обвиняют в убийстве знакомого
Житель Удмуртии накопил 77 административных штрафов
В садовом кооперативе в Удмуртии обнаружили тело мужчины
У белого медведя Балу из Ижевского зоопарка скоро появится пара
Зачем Тол Бабай из Удмуртии ездил в Бурятию?
Житель Ижевска оплатил штраф ради путешествия
На каких дорогах будут расчищать снег 25 февраля в Ижевске?
Биатлонистка из Удмуртии выступит на чемпионате Европы
В строящемся доме на Воткинском шоссе в Ижевске обрушился лестничный пролет