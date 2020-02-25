Недосмотрели или не учли вес оборудования: почему в строящемся доме в Ижевске обрушилась лестница?

24 февраля в Ижевске произошло ЧП. В доме, строящемся на Воткинском шоссе, рухнул лестничный пролет. Под завалами оказались два человека: один погиб, другой – получил травмы черепа и позвоночника и был отправлен в больницу. «Комсомолка» попыталась восстановить события того дня.

Фото: ГУ МЧС России по УР

Нарушили технику безопасности

Пострадавшими оказались строители, работающие в первой секции второго дома. По предварительным данным, они нарушили технику безопасности, установив тяжелые трансформаторы (оборудование, которое нагревает бетон) на хрупкое основание. Около 15:00 трансформаторы рухнули с 12 этажа.

– Наша внутренняя проверка показала, что бетонные и лестничные пролеты смонтированы с соблюдением технологии строительства. Последствия обрушения достаточно просто устраняются, и мы предполагаем, что восстановим всю проделанную работу в течение месяца, - объяснил сам застройщик.

Понадобится проверка

Как сообщают следственные органы, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Несмотря на это, эксперты говорят, что лестничный марш и правда могли сломать трансформаторы – вес каждого составляет порядка 700 кило. Кроме того, от их падения могли пострадать и другие части конструкции.

– Все марши связываются друг с другом и опираются на площадки, - объяснил эксперт в сфере строительства Сергей Голоцуцкий. - Если была такая нагрузка, то вполне возможно, что пострадали и площадки. Даже если внешне они находятся в исправном состоянии, то нужно заказывать экспертизу, которая бы точно установила приборами наличие микротрещин.

Это значит, что застройщику необходимо будет провести полную проверку. Если этого не сделать, то вновь положенные марши могут сломать прежние площадки. Эксперт рекомендует просить у застройщика заключение после экспертизы.

В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обрушения лестничного марша.

– В дальнейшем, когда будут принимать дом, у комиссии должно быть заключение, что после аварии все проверено. Мне кажется, застройщику самому нужно так подсуетиться, чтобы жители знали, что они отдают деньги, а у них проблем не будет.

Фото: ГУ МЧС России по УР

По мнению эксперта, виноватым в данной ситуации может быть мастер-прораб, ответственный за площадку.

– Он должен сказать, что и куда поставить. Есть специальные площадки, которые кранами поднимаются и закрепляются. Специальные устройства, на которые можно поставить эти трансформаторы. Я считаю, что здесь мастер недосмотрел и так случилось, - отметил Сергей Голоцуцкий.

Начали сомневаться

Тем временем, некоторые дольщики, купившие в доме квартиру, начали сомневаться – действительно ли они готовы переехать в это здание. Карина (имя изменено по просьбе героя. - Прим. ред.), собирающаяся брать здесь жилье, еще пару недель назад была уверена в покупке.

- Мы живем рядом с этим домом. Планировали купить квартиру на 12 этаже в этой секции. Договор еще не подписали, дождемся экспертизы и будем решать. А так компания неплохая, может и правда не соблюдали правила или несчастный случай, - делится Карина.

Тем временем

Оказалось, что обрушение лестничных маршей, – не редкость. За последние пять лет СМИ писали как минимум о шести подобных обрушениях – в Москве, Санкт-Петербурге, Бийске и других городах. Они происходят как в уже построенных домах, так и в строящихся. Например, подобный случай произошел в 2015 году в Нижнем Новгороде. Под завалами также погиб рабочий. И причиной обрушения также называли нарушения техники безопасности при выполнении работ. Но история развития не получила. Хотя люди в комментариях в соцсетях начали переживать.

Фото: ГУ МЧС России по УР

– Повсеместно не соблюдаются требования техники безопасности при выполнении работ! – написал после трагедии в Ижевске Иван.

– Тут вряд ли нарушение техники безопасности, скорее всего накосячили при монтаже лестничного марша или брак с завода пришел, – предположил Дмитрий.

– Вот и покупай квартиры в новых домах… – пишет Зоя.