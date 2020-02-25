Как ижевчанам заменить лифты в доме за счет бюджета

В 2019 году в Удмуртии стартовала программа по замене лифтов. Чтобы помочь жителям заменить устаревшие подъемники, в республике запустили программу софинансирования: 20% стоимости лифта оплачивает государство, а остальное - жители. Но все равно стоимость работ очень высока. Несмотря на это, жители дома на Тимирязева, 3 меняют сразу пять лифтов из семи!

35 лет лифтам

Старший по дому поясняет: накопить внушительную сумму получилось потому, что жильцы с 2014 года не тратили деньги на спецсчете! Тогда, напомним, в платежке появилась отдельная строка – взносы на капремонт дома. Жители дома на Тимирязева решили: оплачивать все ремонтные работы будут из денег, собираемых на текущий ремонт, а вот на средства на спецсчете будут копить, чтобы заменить 4 лифта.

- Лифты в нашем доме уже тогда были старыми, им сейчас по 35 лет. Когда в 2019 году узнали о программе, провели новое общедомовое собрание и решили отремонтировать пять, - говорит старший по дому Игорь Недашковский. - Я экономист, деньги считать умею, поэтому быстро оценил эффективность субсидирования – экономия для жителей при замене всех лифтов в доме составит порядка 2,5 млн рублей

При этом жители платят минимальный взнос на капремонт. Стоимость работ составила около 9,5 млн рублей, из них жители оплатили примерно 7,5 млн рублей.

Начинаем копить?

Фото: предоставлено ЖРП №8

Опыт жителей дома на Тимирязева можно брать на вооружение: Технически – всем. Если ранее говорили, что старые лифты остановят в 2020 году, то теперь этот срок перенесли на 2025 год, и у жителей многоквартирных домов есть еще 5 лет, чтобы заменить старые лифты. А пока, если лифту исполнилось 25 лет, пригласите экспертную комиссию, которая оценит состояние подъемника, и укажет, какие работы можно провести, чтобы улучшить состояние лифта.

Как еще можно накопить на лифты по программе?

- Если средств на счету дома недостаточно, жители могут проголосовать за временное – на год или два - увеличение размера сбора на капитальный ремонт и получить рассрочку. Также у собственников есть возможность проголосовать за перевод средств со счета текущего ремонта на спецсчет капитального ремонта, чтобы набрать необходимую сумму, - комментирует Ирина Плигина, директор управляющей компании «ЖРП №8», к которой относится дом на Тимирязева.

Справка

Программа софинансирования по замене лифта подразумевает, что 14% стоимости лифта оплачивает республиканский бюджет, 6% - городской, а остальное – собственники. Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно провести собрание, где 2/3 собственников должны проголосовать за замену лифтов. Протокол готовят в управляющей компании или ТСЖ.