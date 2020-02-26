2020-02-26T15:18:35+03:00
Общество

Прогуляться по виртуальному Ижевску: 20-летний студент создает родной город в компьютерной игре

Максим Кожевников рассказал, как ему удается строить улицыв «Майнкрафте»
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: личный архивФото: личный архив
Изменить размер текста:

У 20-летнего ижевчанина Максима Кожевникова необычное хобби – он строит виртуальный Ижевск в «Майнкрафте». Он увлекся компьютерной игрой еще 9 лет назад и практически сразу понял, что строительство – это то, о чем он мечтал всю жизнь.

- Майнкрафт – это такая трехмерная компьютерная игра. – поясняет наш герой. – Вней все состоит из виртуальных кубов. И из них можно строить все, что душа пожелает. Такой своеобразный симулятор кубической реальности.Я увидел ролики японских блогеров, которые строили родные города и тоже решил попробовать. Первое здание Ижевска я построил в 2018 году. Это был корпус ИжГТУ, в котором я учился. Видел его каждый день – повторить не составило труда.

Хотя Максим имеет неоконченное образование строителя, в его хобби эти знания никак не пригождаются. Куда важнее знать геометрию!

Хотя Максим имеет неоконченное образование строителя, в его хобби эти знания никак не пригождаются. Куда важнее знать геометрию!

Сейчас на виртуальной карте Максима есть монумент Дружбы народов, набережная Ижевска, Колизей и другие архитектурные пространства города. На все это он потратил примерно 150 часов. К «постройке» каждого здания парень готовится:

– Я захожу в «Яндекс-карты» или «Гугл-карты», либо другие источники визуальной информации о здании. И начинаю творить. Подбираю нужные блоки, чтобы было максимально похоже по цвету, форме, – рассказывает он.

Чтобы построить очередной объект, ижевчанин внимательно и очень детально изучает фотографии местности, а потом буквально по сантиметру повторяет визуальный облик архитектуры, выкладывая один куб за другим. Сначала – фасады, затем – внутренности.

На строительство виртуальных улиц наш герой потратил около 150 часов

На строительство виртуальных улиц наш герой потратил около 150 часов

Останавливаться киберстроитель не собирается – говорит, еще каких-то 5 тысяч часов (это три года ежедневной работы по 5-6 часов. – Прим. ред.), и весь Ижевск будет достроен.

– Каждая постройка – это отдельная история. У каждого здания свои фишки – где приходится заморочиться и искать то, чего нет в игре. Но выделить самое сложное или то, чем больше всего горжусь – нельзя, - говорит он. - Самое интересное в строительстве города - это поиск способов достижения реалистичности объектов, зданий и прочего при имеющихся инструментах. Это по-настоящему увлекает.

Кстати, родители Максима к увлечению сына относятся спокойно.

Работы Максим выкладывает в группу «ВКонтакте» «IZHCRAFTPROJECT»

Работы Максим выкладывает в группу «ВКонтакте» «IZHCRAFTPROJECT»

В дальнейшем Максим планирует монетизировать проект – например, установить платный вход в виртуальный город. Пока увлечение дохода не приносит – не считая пожертвования от поклонников (их за эти годы собралось порядка 5 тысяч).

До 50 часов уходит на постройку одного здания

До 50 часов уходит на постройку одного здания

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Уроженец Ижевска занял стал министром энергетики и ЖКХ Кировской области
Пенсионер из Ижевска ударил посетительницу бара ножом
Бездомную бабушку из Ижевска после материала «Комсомолки» приютила одна из читательниц
Полномочный представитель президента России в ПФО приедет в Удмуртию
На территории Ижевского механического завода произошел выброс аммиачной селитры
Несколько новых дорожных знаков установят в Ижевске
Завод «Ижсталь» выполнил условия коллективного договора
За 10 лет в Перинатальном центре Удмуртии родилось 38 тысяч детей
Полицейские Удмуртии задержали подозреваемую в серии хищений денег с банковских карт
«Дом.ru Бизнес» и Яндекс помогут клиентам оператора с запуском рекламных кампаний
За ночь в Ижевске выпала треть месячной нормы осадков
Рельсовый автобус будет курсировать по маршруту Ижевск-Нижнекамск
36-летнюю женщину разыскивают в Ижевске
В 2019 году от отравлений в Удмуртии скончалось 417 человек
Жители Воткинска теперь могут выходить в интернет на скорости до 600 Мбит/с
Ижевск и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
Семь человек получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
Сняли порчу: в Ижевске у пенсионера украли деньги и драгоценности
Отопление отключили в доме с двумя детьми из-за долгов в Удмуртии
Школьник из Удмуртии упал в реку
Архитекторы из Москвы рассказали, как можно развивать Ижевск при минимальном бюджете
За выходные в Ижевске выявлено 32 пьяных водителя
Ижевчане могут выиграть поездку на фестиваль индийского кино