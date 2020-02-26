Прогуляться по виртуальному Ижевску: 20-летний студент создает родной город в компьютерной игре

У 20-летнего ижевчанина Максима Кожевникова необычное хобби – он строит виртуальный Ижевск в «Майнкрафте». Он увлекся компьютерной игрой еще 9 лет назад и практически сразу понял, что строительство – это то, о чем он мечтал всю жизнь.

- Майнкрафт – это такая трехмерная компьютерная игра. – поясняет наш герой. – Вней все состоит из виртуальных кубов. И из них можно строить все, что душа пожелает. Такой своеобразный симулятор кубической реальности.Я увидел ролики японских блогеров, которые строили родные города и тоже решил попробовать. Первое здание Ижевска я построил в 2018 году. Это был корпус ИжГТУ, в котором я учился. Видел его каждый день – повторить не составило труда.

Хотя Максим имеет неоконченное образование строителя, в его хобби эти знания никак не пригождаются. Куда важнее знать геометрию!

Сейчас на виртуальной карте Максима есть монумент Дружбы народов, набережная Ижевска, Колизей и другие архитектурные пространства города. На все это он потратил примерно 150 часов. К «постройке» каждого здания парень готовится:

– Я захожу в «Яндекс-карты» или «Гугл-карты», либо другие источники визуальной информации о здании. И начинаю творить. Подбираю нужные блоки, чтобы было максимально похоже по цвету, форме, – рассказывает он.

Чтобы построить очередной объект, ижевчанин внимательно и очень детально изучает фотографии местности, а потом буквально по сантиметру повторяет визуальный облик архитектуры, выкладывая один куб за другим. Сначала – фасады, затем – внутренности.

На строительство виртуальных улиц наш герой потратил около 150 часов

Останавливаться киберстроитель не собирается – говорит, еще каких-то 5 тысяч часов (это три года ежедневной работы по 5-6 часов. – Прим. ред.), и весь Ижевск будет достроен.

– Каждая постройка – это отдельная история. У каждого здания свои фишки – где приходится заморочиться и искать то, чего нет в игре. Но выделить самое сложное или то, чем больше всего горжусь – нельзя, - говорит он. - Самое интересное в строительстве города - это поиск способов достижения реалистичности объектов, зданий и прочего при имеющихся инструментах. Это по-настоящему увлекает.

Кстати, родители Максима к увлечению сына относятся спокойно.

Работы Максим выкладывает в группу «ВКонтакте» «IZHCRAFTPROJECT»

В дальнейшем Максим планирует монетизировать проект – например, установить платный вход в виртуальный город. Пока увлечение дохода не приносит – не считая пожертвования от поклонников (их за эти годы собралось порядка 5 тысяч).