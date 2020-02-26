Клиенты некоторых подвальных магазинов и офисов Ижевска рискуют здоровьем

В скором времени в Ижевске планируют установить специальные таблички, указывающие, что в этом месте находится охранная зона трубопровода с горячей водой или теплоносителем. Появятся они и на жилых домах, через подвалы которых проходят транзитные теплосети. И дело не столько в защите самого трубопровода, сколько в опасении за здоровье ижевчан: в перечне, составленном сотрудниками «Удмуртских коммунальных систем» более 40 технических подвалов, превращенных в магазины, офисы, клубы и даже библиотеки.

Во времена массовой застройки Ижевска транзитные трубопроводы прокладывали в подвалах домов, так как это удобный и незатратный способ содержать и диагностировать трубу.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сабурова, 17а: образцовый подвал

Как и положено, подвал девятиэтажного дома на Сабурова, 17а, по которому проходит транзитный трубопровод, - под надежным амбарным замком. Едва открылась дверь, наружу вырвался теплый воздух технического помещения, по потолку побежали тени зашевелившейся от сквозняка паутины, а с надежно обмотанных изоляцией труб в свете камер взметнулись струйки пыли. Сразу видно - нога человеческая здесь ступает крайне редко, и, тем не менее, директор УКС Ярослав Балобанов называет этот подвал «красивым», потому что здесь все так, как и должно быть.

- Это типичный технический подвал, по которому проходят коммуникации. И именно так и должен выглядеть подвал, где есть сети, причем любые - холодного водоснабжения, отопления или электрики. Все другие варианты использования технического подвала считаются использованием не по назначению, - резюмировал Ярослав Балобанов.

Таких подвалов с транзитным трубопроводом в Ижевске немало, и многие - именно в таком, образцовом с технической точки зрения состоянии. Кстати, на то, что в подвале на Сабурова все в порядке, указал и незначительный, на первый взгляд, факт: за время пребывания в техническом помещении никому не стало жарко, поскольку благодаря современной изоляции тепло уходит в квартиры, а не расходуется на обогрев подвала.

Зачастую торгово-офисные центры, открытые в технических подвалах, имеют всего один выход.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Молодежная, 74: нарушения, опасные для жизни

Дом на Молодежной, 74 расположен на первой линии, да еще и возле остановки общественного транспорта. Поток людей здесь не иссякает с 7 утра и до 10 вечера, что обеспечивает магазины, офисы продаж и прочие организации, расположившиеся в цокольном этаже, постоянными клиентами. Вот только все эти люди, выбирая товар, расплачиваясь за него или получая консультацию, буквально стоят на трубах, по которым течет теплоноситель с высокой температурой.

- Любая труба, в которой течет высокотемпературный теплоноситель, потенциально опасна для людей, даже если она новая и не требует к себе повышенного внимания. Никто не застрахован от различных инцидентов. Нештатная ситуация может привести к причинению вреда здоровью и даже смертельным случаям, - предупредил руководитель «Удмуртских коммунальных систем». - Поэтому мы обеспокоены и хотим призвать общество обратить внимание на это.

560 мест потенциальной угрозы

К счастью, серьезных инцидентов с пострадавшими людьми в Ижевске не было. Но вот большой материальный ущерб уже случился. В 2018 году произошел порыв транзитного трубопровода в подвале дома на ул. Красной, где много магазинчиков. ЧП случилось ночью, людей в помещениях не было, но сильно пострадало имущество - например, бесценные раритетные книги букинистической лавки. Тот случай никто «на ус не намотал»: во время проверки охранных зон теплосетей сотрудники УКСа в Ижевске обнаружили 560 объектов с нарушениями. 40 из них - это как раз подвалы с транзитными трубами, превращенные в места массового скопления людей, и использующиеся не по назначению. Причем все эти технические помещения - чья-то собственность, и законодательного акта, позволяющего указывать, как эту собственность использовать, на сегодня нет.

- Собственники сами должны задуматься, что в случае каких-то инцидентов они точно не избегут ответственности. По каждому объекту мы будем выходить на владельцев и рекомендовать обратить внимание, что скопление людей в помещениях, расположенных в подвалах с транзитным трубопроводом,- потенциально опасно. Ведь можно же поменять профиль помещения, использовать его как склад, например, без нахождения в нем персонала и клиентов, - рассказал Ярослав Балобанов.

Проверки охранных зон теплосетей завершены, сейчас разрабатывается дорожная карта по устранению нарушений.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ситуация с магазинами и офисами в технических подвалах, где не должно быть ничего, кроме коммуникаций, настолько серьезная, что уже разработана дорожная карта по решению проблемы. Охранную зону теплосетей нарушают не только собственники подвалов. Например, остановка «Эльгрин» на 10 лет Октября расположена на трубе диаметром 900 миллиметров, по которой течет теплоноситель с очень высокими температурой и давлением. Сейчас идут переговоры с городскими властями по переносу этой остановки. Кроме того, в местах охранной зоны появятся специальные обозначения, увидев которые, ижевчане сами примут решение - стоит ли туда входить и рисковать своим здоровьем.