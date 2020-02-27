2020-02-27T15:01:03+03:00
Общество

«Девушку в моей одежде всегда заметно: инженер из Ижевска создала собственный бренд одежды

Инна Кудряшова рассказала об участии в показах мод и работе с известным дизайнером
ЧЕТВЕРИКОВА Елизавета
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Инна Кудряшова работает инженером-конструктором на концерне «Калашников». Непростую техническую работу ижевчанка совмещает с весьма творческим хобби – она создала собственный бренд одежды. Подробности выяснила «Комсомолка».

РАБОТАЛА НА ПОПУЛЯРНОГО ДИЗАЙНЕРА

Шить Инна полюбила еще в школе. А вот дизайном занялась около пяти лет назад – тогда девушка жила в Екатеринбурге и работала у популярного дизайнера украшений - Георгия Рушева. В то время изделия этого дизайнера носила Эвелина Хромченко, телеведущая программы «Модный приговор» (6+) на Первом канале, и другие столичные модницы. Набравшись идей и пообщавшись с интересными людьми, девушка и решилась начать шить свою одежду.

Инна создает как индивидуальные изделия, так и целые коллекции Фото: Диля Ахмадишина

Инна создает как индивидуальные изделия, так и целые коллекции Фото: Диля Ахмадишина

Первый раз покупатели увидели коллекции Инны на маркете фестиваля «Усадьба Jazz»*.

– Я не составляла никаких планов, просто сшила и продала. Случились первые продажи, были вручены первые визитки, появились первые подписчики, - делится наша героиня.

ГЛАВНОЕ – КРУТО ВЫГЛЯДЕТЬ

Сегодня Инна шьет на заказ практичные и стильные вещи для молодежи - топы, рубашки, свадебные и вечерние платья с легким кроем и интересными формами. А недавно она создала собственный бренд под названием InKod. И даже успела выступить с этой маркой на показах в Екатеринбурге и Челябинске, например, на неделе мод Long Fashion Weekend*.

– Когда я участвовала в показе в Челябинске, шила коллекцию прямо для него. При подготовке коллекции для показа важно, чтобы вещи сочетались между собой, красиво смотрелись на моделях, подиуме. В общем, получить целостную приглядную глазу картинку. Продумать музыку для выхода моделей, их макияж, прическу – все это тоже зачастую ложится на плечи начинающего дизайнера, - говорит Инна.

Средний чек на одежду дизайнера составляет от 1 500 до 6 000 рублей, но если это пошив свадебных платьев с разной вышивкой, то цена может быть и 25 000 рублей. Фото: Диля Ахмадишина

Средний чек на одежду дизайнера составляет от 1 500 до 6 000 рублей, но если это пошив свадебных платьев с разной вышивкой, то цена может быть и 25 000 рублей. Фото: Диля Ахмадишина

Но не бросает она и работу на заводе – Инна работает на концерне «Калашников».

- На работе я делаю сложные расчеты, занимаюсь построением 3D-моделей, разрабатываю режущий и мерительный инструмент. Днем мои руки отдыхают от шитья. В моей основной работе нет творчества, точнее, очень мало. Но в воскресенье и по вечерам я полностью в него погружаюсь, - объясняет девушка. – Когда я переезжала в Ижевск из Екатеринбурга, у меня был двухмесячный перерыв, потому что все швейное оборудование оставалось там. Поэтому сейчас у меня очень плотный график заказов, расписанный на два месяца вперед.

МЕЧТА – ОТКРЫТЬ СВОЙ МАГАЗИН

Также дизайнер на заказ вышивает рисунки на одежде по эскизам.

– Очень часто ко мне приходят девушки и говорят, что хотят платье и даже не представляют, какое именно им нужно. Даже если показывают мне фото и просят сделать так же, то я не поддаюсь. Мне неинтересно делать то же самое. Вместе, через обсуждение фасона и ткани, мы находим компромисс и создаем эксклюзивную вещь, - рассказывает она.

Цена изделия складывается из расчета материалов и сложности построения выкройки – все это влияет на время создания одежды. Фото: Диля Ахмадишина

Цена изделия складывается из расчета материалов и сложности построения выкройки – все это влияет на время создания одежды. Фото: Диля Ахмадишина

Мечта Инны – открыть свой собственный магазин и приобрести вышивальную машинку, чтобы выйти на новый уровень и создавать больше вещей с авторской вышивкой.

– Стараюсь придерживаться взгляда, что в любой ситуации главное – круто выглядеть! Будь то торжественный прием или пикник с друзьями. Девушку в моей одежде всегда заметно, ведь я шью по своему видению, а не в рамках продаж и трендов, - говорит она.

В развитие собственного бренда она всегда вкладывала только личные накопления. Фото: Диля Ахмадишина

В развитие собственного бренда она всегда вкладывала только личные накопления. Фото: Диля Ахмадишина

Коллабораций (сотрудничества. – Прим. ред.) с другими марками у Инны пока не было, но она всегда открыта к сотрудничеству, будь то съемка, показ или совместная коллекция Фото: Диля Ахмадишина

Коллабораций (сотрудничества. – Прим. ред.) с другими марками у Инны пока не было, но она всегда открыта к сотрудничеству, будь то съемка, показ или совместная коллекция Фото: Диля Ахмадишина

*ИнКод, Усадьба Джаз, Лонг фэшн уикенд,

ИСТОЧНИК KP.RU

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