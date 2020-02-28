Уютное кафе и стильный лофт: 13 фото из бывшего кинотеатра «Дружба» в Ижевске
Летом 2018 года в кинотеатре «Дружба» прошел последний сеанс. Здание закрыли на реконструкцию. Работы подходят к концу, и журналист «Комсомолки» заглянула в легендарное здание, чтобы понять – что именно там поменялось.
Последний сеанс прошел в кинотеатре летом 2018 годаФото: Амир Закиров
Несмотря на то, что в здании будет располагаться офисный центр, внешне оно не изменится – на месте остались и колонны, и лепнина на фасаде
— Мы старались все сохранить прежним, конечно, реставрировать такое здание было непросто, но уверен, мы справились, — показывает руководитель проекта реконструкции Константин Котов.
Что изменилось в Дружбе после ремонта.
Основной вход преобразилсяФото: Амир Закиров
В помещении, в котором находились киоски с поп-корном, разместится столовая для сотрудниковФото: Амир Закиров
В здании бывшего кинотеатра теперь офис для сразу нескольких IT-компанийФото: Амир Закиров
Стильный офис в стиле лофт на месте основного холлаФото: Амир Закиров
Кофейня с видом на сквер останется на том же местеФото: Амир Закиров
Вместо кинозала появились перекрытия и дополнительный этажФото: Амир Закиров
Старые диванчики сменила стильная новая мебельФото: Амир Закиров
Лестницы и эвакуационные выходы сделали по всем правилам безопасностиФото: Амир Закиров
На месте синего зала – современный офисФото: Амир Закиров
Сложно представить, что внутри здания располагался кинотеатр
На первом этаже ремонт почти окончен, а вот на втором вовсю кипит работаФото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»