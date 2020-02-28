Уютное кафе и стильный лофт: 13 фото из бывшего кинотеатра «Дружба» в Ижевске

Летом 2018 года в кинотеатре «Дружба» прошел последний сеанс. Здание закрыли на реконструкцию. Работы подходят к концу, и журналист «Комсомолки» заглянула в легендарное здание, чтобы понять – что именно там поменялось.

Последний сеанс прошел в кинотеатре летом 2018 годаФото: Амир Закиров

Несмотря на то, что в здании будет располагаться офисный центр, внешне оно не изменится – на месте остались и колонны, и лепнина на фасаде

— Мы старались все сохранить прежним, конечно, реставрировать такое здание было непросто, но уверен, мы справились, — показывает руководитель проекта реконструкции Константин Котов.

Что изменилось в Дружбе после ремонта.

Основной вход преобразилсяФото: Амир Закиров

В помещении, в котором находились киоски с поп-корном, разместится столовая для сотрудниковФото: Амир Закиров

В здании бывшего кинотеатра теперь офис для сразу нескольких IT-компанийФото: Амир Закиров

Стильный офис в стиле лофт на месте основного холлаФото: Амир Закиров

Кофейня с видом на сквер останется на том же местеФото: Амир Закиров

Вместо кинозала появились перекрытия и дополнительный этажФото: Амир Закиров

Старые диванчики сменила стильная новая мебельФото: Амир Закиров

Лестницы и эвакуационные выходы сделали по всем правилам безопасностиФото: Амир Закиров

На месте синего зала – современный офисФото: Амир Закиров

Сложно представить, что внутри здания располагался кинотеатр