Ни тепла, ни солнца: какая погода ожидает ижевчан на следующей неделе?

Календарная весна уже пришла, а вот погода пока радовать весенним солнцем и теплом не хочет. Рассказываем, какая погода ждет ижевчан в ближайшую неделю*.

В понедельник, 2 марта, ждем стабильные +1 и днем, и ночью. Весь день будет пасмурно, будет небольшой мокрый снег. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Во вторник, 3 марта, картина идентичная. Днем будет чуть теплее – до +3, ночью снова температура опустится до нуля. Ветер 3-5 м/с, давление 752 мм рт. ст.

Среда, 4 марта, от своих предшественников отличаться тоже не будет! Стабильность! Ждем чуть менее сильный ветер, 2-3 м/с, и чуть меньшую температуру воздуха ночью – до -4.

Фото: pixabay.com

В четверг, 5 марта, мы ненадолго увидим солнце! Обещают облачность с небольшими прояснениями. Станет заметно холоднее – до -3 днем и до -8 ночью. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

Пятница, 6 марта, снова оставит нас без солнца. Пасмурно, температура до -1 днем и до -5 ночью. Ветер 2-3 м/с.

Суббота и воскресенье, 7 и 8 марта, схожи еще больше. +1...+2 днем, 0...-1 ночью. Ветер 2-4 м/с. Давление 753 мм рт. ст.

*по данным сервиса Яндекс.Погода на 01.03.2020