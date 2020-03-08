«Поругался с женой и поджег квартиру»: очевидцы рассказали подробности пожара в жилом доме поселка Удмуртии

Утром 8 марта в Удмуртии произошел страшный пожар. В поселка Игра загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Огонь унес жизни трех людей, в том числе 7-летнего ребенка. Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Мы собрали комментарии очевидцев происшествия, а также знакомых погибших.

Фото: Алексей Емельянов

Что произошло?

О трагедии стало известно около 6 утра. Жители близлежащих домов в микрорайоне Западный поселка Игра услышали хлопок.

– Я услышал хлопок, через полчаса любопытство взяло верх, поехал посмотреть. Увидел пожар. Это все, что могу сказать, – рассказал очевидец происшествия Максим.

– Я не был очевидцем. Видел из окна пожар и слышал громкий хлопок, как будто газовые баллоны взорвались. На этом все, – поделился житель Игры Антон.

Фото: Макс Максимов

Позже в ГУ МЧС по Удмуртии расскажут, что к моменту приезда пожарных в доме горели открытым пламенем кровля и квартиры в двух подъездах дома, а также произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

– Прибывший к месту происшествия начальник караула Артем Мальцев не раздумывая кинулся в горящий дом спасать людей. Совместно с коллегами пожарными-спасателями, ими было эвакуировано 20 человек, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Поругался с женой и поджег квартиру

Как сообщили «Комсомолке» несколько источников, знакомых с ситуацией, пожар произошел на первом этаже дома. Его, по словам собеседника, устроил один из жильцов, который злоупотреблял спиртным.

– Он поругался со своей женой и поджег квартиру. К нему заходили соседи вечером, вызывали пожарных. Стену потушили, но квартира все-таки возгорелась, просто утром. И взорвалось, – рассказала Оксана (имя измнено. – Прим.ред.). – Сам виновник сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Это все со слов пострадавших.

По словам Оксаны, сейчас она контактирует с этими людьми. Их временно переселяют в общежитие Игринского политехнического техникума. Туда также приехал глава Игринского района Александр Чирков.

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

Один из жильцов дома, с которым нам удалось пообщаться на условиях анонимности, рассказал, что ссора, возможно, произошла из-за неподеленного имущества между супругами.

– Они постоянно пили. Сначала у них ругань была с женой, он все вещи у нее выставил. А теперь, видимо, поджечь хотел. Чтобы, видимо, ни ему, ни тебе не досталось, – рассказывает Михаил (имя изменено по просьбе героя. – Прим. ред.).

Фото: ГУ МЧС России по УР

Взрыв, на который обратили внимание очевидцы, по словам жильца, произошел на 2 этаже дома. Это был газовый котел в квартире семейной пары, мужчины 1959-го года рождения и женщины, 1964-го. К сожалению, они оба погибли.

– С детства их знаю. Хорошие, приятные, всегда здоровались, хорошо общались. Женщина – пенсионерка, работала в аптеке. Приветливая, общительная, – рассказывает герой.

Фото: Алексей Емельянов

Также пожар стал причиной смерти 7-летнего мальчика. Ребенок погиб в результате обрушения межквартирных перекрытий. Как рассказала журналисту Оксана, сегодня у него должен был быть день рождения. Семья, по словам жильцов, в доме живет недолго.

– Они недавно переехали, мы не общались особенно. Здоровались всегда, но ничего не могу про них рассказать, – делится Михаил.

Возбуждено уголовное дело, введен режим ЧС

После пожара появилась информация о том, что следственный комитет возбудил головное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

– В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, – сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Также в Игринском районе введен режим ЧС. Создан оперативный штаб, который возглавил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин. Он, по сообщениям пресс-службы главы и правительства республики, уже прибыл на место происшествия.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

– Самое главное сейчас – оказать помощь всем пострадавшим жильцам. Ситуация на личном контроле Главы республики. Важно обеспечить людей не только временным размещением, но и всеми необходимыми продуктами, предметами для комфортного проживания, – прокомментировал ситуацию первый вице-премьер правительства республики.

Сегодня, 8 марта, по сообщениям пресс-службы главы и правительства Удмуртии, до 18:00 должен быть закончен разбор дома от завалов, с 10 марта начнет работу комиссия по проведению экспертизы для определения технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома, которая будет завершена к концу следующей недели. После этого комиссия экспертов определит возможность дальнейшего проживания жильцов.