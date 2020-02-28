Ижевчанка, похудевшая на 30 кг: «Хочу всем доказать, что в 45 можно и нужно худеть»

Если бы пять лет назад вы увидели нашу героиню, то не признали бы в ней молодую, высокую и стройную женщину. В 2015 году Ольга весила почти 100 кг и не могла избавиться от привычки съедать все сладкое в доме. Как ей удалось взять себя в руки, расскажет «Комсомолка».

«Пешком ходила только в туалет»

Ольга признается - полненькой она была с детства. Родители часто повторяли ей, что чтобы быть здоровой, нужно хорошо есть. Она частенько ела жареное, жирное и сладкое, а про спорт не было и речи. С годами тяга к вредной пище усиливалась.

- В один момент поняла, что мне тяжело ходить. Постоянно ездила на машине, ногами ходила только в туалет, - смеется героиня. - Беспокоило и здоровье - болели спина и колени.

Фото: предоставлено героем публикации

Ее жизнь изменилась после похода с подругой в спортклуб.

- Однажды мы с подругой увидели рекламу в интернете, что у нас в городе запускают проект по похудению. Мы обе были полненькими, поэтому решили сходить посмотреть. Кастинг мы не прошли, потому что вес должен был быть больше 100 кг, а у меня тогда было 97 кг, чуть-чуть не хватило. Но после кастинга нас остановили тренеры и пригласили на пробную тренировку, - вспоминает Ольга.

Тогда Ольга поняла, что не хочет видеть на весах трехзначную цифру, которая с каждым днем будет только увеличиваться. Тогда наша героиня пришла на пробную тренировку.

- После тренировки мне стало плохо - кружилась голова, была сильная отдышка и невыносимо болели мышцы. Когда я шла домой, то обеими руками держалась за перила на лестнице, потому что было больно спускаться. Организм не привык к нагрузкам, я элементарно не могла присесть несколько раз подряд и наклониться, - говорит Ольга. - После этого я передумала ходить в зал, но девушка-тренер позвала меня в группу по похудению. Пришла, чтобы посмотреть, кто посещает занятия. Оказалось, такие же, как я, толстые и в возрасте.

«Худела долго из-за срывов»

Наша героиня даже не предполагала, с какими трудностями ей придется столкнуться.

- Тренер рассказала нам про основные принципы правильного питания, вручила основной список продуктов (блюда мы могли готовить уже на свой выбор). Не буду скрывать - я постоянно срывалась. Очень сложно было отказаться от конфет, шоколада, тортов. Могла за раз все слопать, - смеется героиня. - Понимаете, зависимость от сладкого хуже, чем алкогольная. Я просто не могла остановиться, да, винила себя, знала, что вес пойдет вверх, но ничего не могла поделать, желание было сильнее.

Из-за срывов Ольга худела очень медленно. Дневник питания, который вели девочки в группе, не заинтересовал ижевчанку, она постоянно забывала его заполнять. Тогда Ольга просто перестала покупать домой сладости. В магазине пробегала мимо прилавка с шоколадом.

- На тренировках я могла халявить, потому что если мне не нравилось упражнение, я его не делала. Еще прогуливала занятия, потому что был такой момент, когда все надоело и хотелось отдохнуть. Меня не было в зале полгода! Тренер постоянно звала меня. В итоге я начала снова набирать вес, это стало отправной точкой, я поняла, что не хочу возвращаться в прошлую жизнь и снова пришла на тренировки, - рассказывает Ольга.

По словам героини, с тренером они стали подругами, и из-за этого было проще ходить на тренировки. Они болтали и в зале, в перерывах между упражнениями, и за пределами клуба.

«Коллеги постоянно смеялись надо мной»

Фото: предоставлено героем публикации Ижевчанка решилась на экстремальное похудение - на спор

Не хватало Ольге и поддержки среди близких и коллег. Родные постоянно убеждали женщину в том, что с наследственностью не поспоришь, а на работе смеялись над кучей контейнеров.

- В нашей семье все в теле и поэтому, когда я начала худеть, родные не верили в меня, говорили «Зачем тебе это?», «Ты не сможешь - наследственность». Та же история на работе (тогда я была косметологом) - коллеги смеялись, когда я садилась ужинать за полчаса до конца рабочего дня. А я понимала, что лучше на работе поем, чем через час дома, перед сном. Тогда появился какой-то азарт, мне нужно было доказать, что они не правы, - рассказывает женщина.

И доказала! Через полгода Ольга купила платье и пришла на новогодний корпоратив в новой форме. Коллеги были в шоке.

- Они даже не узнали меня! Спрашивали, как я похудела, какие таблетки пила, - смеется ижевчанка. - А секрет ведь прост - питание и тренировки!

«Похудение на спор»

После летнего отдыха заграницей героиня набрала несколько килограммов, так как расслабилась и позволяла себе есть вредное. По приезде в Ижевск, чтобы быстро прийти в форму, Ольга решилась на экстремальное похудение - на спор.

- Поспорили с подругой на 10 тысяч рублей, что за два месяца я на 10 кг похудею. Так получилось, что я еще и начала не сразу, только через две недели.

Ольге пришлось увеличивать нагрузки, постоянно ходить пешком, она даже специально выходила на несколько остановок раньше и шла до дома. Вечерами выходила с дочерью гулять и усиленнее занималась на тренировках.

- В питании я себя не ограничивала, ела по меню, которое мне составила тренер, но порции были меньше. При этом я не голодала, ела каждые четыре часа, - делится ижевчанка.

В итоге Ольга похудела и выиграла спор. Но злоупотреблять такими методами она не советует.

Фото: архив

Обо всем понемногу

Тренировки - 3 раза в неделю, 3000 рублей в месяц

Гардероб - Сменила 56 на 48 размер.

Как не сорваться, когда все вокруг едят - Я никому не говорю, что худею. Когда предлагают еду - говорю, что поем потом и от меня отстают

Что делать, если хочется вредного - Можно съесть, но чуть-чуть и выборочно.

Мотивация - Хочу доказать всем, что в 45 лет можно и нужно худеть. Уже сейчас думаю о старости, не хочу быть немощной бабушкой с палочкой.

Когда я похудела, появилась уверенность в себе. Я уволилась с работы, сейчас работаю фрилансером в этом же спортклубе. Вся моя жизнь проходит в зале, там и друзья, и работа, и хобби.