Инновационный центр «Лада-Эстет» открылся в Ижевске

С момента своего возникновения клиника «Лада-Эстет» задала тон всей медицине Ижевска и Удмуртии. Можно сказать, что это своеобразный флагман стоматологии и ЛОР-услуг для местных врачей.

– Инновации – это то, что мы ставим во главу угла уже как минимум 12 лет. Они позволяют нам занимать лидирующие позиции на рынке стоматологических услуг, все время развиваться. Мы посещаем международные выставки, находим последние разработки в медицине и стоматологии, приобретаем эти технологии, обучаем докторов работать по-новому, – расказывает Ирина Крашенинникова, директор ООО «Лада-Эстет».

ПЕРВЫМИ ВНЕДРЯЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как было раньше: в мировой практике появляется что-то новое, через пять лет потихонечку начинает внедряться в Москве и еще лет через пять попадает в регионы. Сейчас врачи клиники «Лада-Эстет» могут внедрять технологии практически сразу же, как только они появляются у разработчиков. Например, лечение зубов под микроскопом. Без этого специалисты «Лады-Эстет» уже не представляют, как можно лечить каналы, не видя, что ты лечишь.

Компьютерная томография здесь появилась в 2009 году, и тоже у первых в Удмуртии. Остальные клиники начали внедрять ее с 2014 года.

Местоположение инновационного центра «Лада-Эстет» хорошо известно ижевчанам. Клиника находится в самом центре города. Фото: Дмитрий Селезнев

Еще одна полезная разработка, которой активно пользуются в «Ладе-Эстет», – 3D-принтер и 3D-сканер. Они помогают врачу-ортопеду сконструировать конструкцию будущего протеза. Это подобно тому, как строят дом по проекту. Уже не встретишь смельчаков, кто возводит здание наобум. Тут то же самое: проект протезной конструкции – это предсказуемый результат и безопасность пациента. Новейшие технологии позволяют предоставить долгосрочную (пожизненную) гарантию.

ЛОР-врачи клиники «Лада-Эстет» уже давно работают эндоскопической стойкой, то есть с помощью лазера, не делая больших разрезов.

НОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Неудивительно, что открывшийся на днях центр «Лада-Эстет» на Карла Маркса, 206, называют инновационным. Его оснащение уникально для республики, а значит, будет эффективно в диагностике и решении проблем здоровья.

Увиденное во время экскурсии, честно говоря, впечатлило. И дело не только в прекрасном дизайне помещения, приветливости персонала, чистоте и порядке. И даже не в том, что здание полностью адаптировано под требования доступной среды. Главное в медицине – профессионализм врачей и оборудование, с помощью которого они работают. В инновационном центре «Лада-Эстет» все это есть.

150 рабочих мест создано в инновационном центре «Лада-Эстет». 50 из них – для высококвалифицированных специалистов – хирургов и врачей.

В новой клинике работает детская и взрослая стоматология, ЛОР-отделение. Но появились и новые направления: косметология и пластическая хирургия. Туда мы в первую очередь и направились.

Уютная зона для ожидания приема в отделении детской стоматологии. Фото: Дмитрий Селезнев

УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможности инновационного центра поразили! В «Лада-Эстет» появились новые аппараты, которые используются в мировой практике. И эти приборы значительно облегчат задачу врачей при лечении, диагностировании и решении различных проблем пациентов.

В стоматологии «Лада-Эстет» смело внедряет самые последние разработки. Фото: Дмитрий Селезнев

Возьмем, к примеру, косметологию, где зачастую некоторые процедуры связаны с дискомфортом. В «Лада-Эстет» стараются их минимизировать. Та же лазерная эпиляция. Женщины знают: процедура не из самых приятных. А здесь она совершенно безболезненна! Когда я усомнилась в этом, мне предложили попробовать и положили датчик на руку. Спрашиваю: «Когда начнете процедуру»? Мне отвечают: «Она уже закончилась». Честное слово, даже не заметила! Более того, на этом аппарате нужно меньшее количество подходов: тем, кому нужно было 10, бывает достаточно 5 раз! При этом цена никак не поменялась.

Красота – это, в первую очередь, здоровье. Поэтому в инновационном центре «Лада-Эстет» появился уникальный аппарат Fotofinder* – единственный в Удмуртии. С точностью до 99% он оценивает риск возникновения рака кожи, фиксируя все родинки и образования на теле человека. И когда пациент придет на прием во второй раз, аппарат накладывает новое изображение на первое, чтобы выяснить, есть ли увеличенные в размерах родинки.

Все новейшие приборы в «Лада-Эстет» сертифицированы и безопасны. Фото: Дмитрий Селезнев

К слову, в инновационном центре «Лада-Эстет» пластическими хирургами работают врачи, пришедшие из онкологических отделений. И это огромный плюс для пациента, потому что онколог, который стал пластическим хирургом, знает все риски, может их предотвратить.

31,5 млн рублей в год составит планируемый объем налоговых отчислений ООО «Лада-эстет» в бюджет города.

МОЖНО СДЕЛАТЬ ФИГУРУ ПО ГОЛЛИВУДСКИМ СТАНДАРТАМ

Vaser** – еще один уникальный в республике аппарат. Да что в Удмуртии, их по всей России всего штук 10 наберется! А между тем этим революционным методом липосакции без скальпеля и разрезов активно пользуются во всем мире.

До недавнего времени операция по липосакции считалась опасной, потому что на нее часто идут люди немолодые, с попутными заболеваниями. Врач рисковал задеть внутренние сосуды, вызвать кровотечение. Затем у пациента появлялась вторая проблема – после липосакции обвисала кожа. Приходилось идти на вторую операцию, чтобы убрать ее излишки. Сейчас все это исключено. При операции не затрагиваются внутренние сосуды, кровотечений нет, и кожа подтягивается ультразвуком.

И самое главное – жир больше не возвращается в то место, откуда его убрали! Это самый благодатный материал для скульптурирования тела. То есть врач может взять жир из одной части тела и переместить туда, куда надо. Красивое тело за один день – реально. Кубики в районе пресса – тоже по силам. Именно поэтому этот аппарат так полюбили голливудские актеры. А теперь он есть и у нас, в Ижевске! Представляете?

Все технологии, которые используются в инновационном центре «Лада-Эстет», безопасны, сертифицированы, разрешены на территории России.

Врачи центра умеют мыслить нестандартно и помогают пациентам даже с очень сложными случаями. Фото: Дмитрий Селезнев

Кстати!

«Лада-Эстет» предоставляет льготы малоимущим и детям-сиротам. Здесь принимают и оказывают помощь детям с особенностями развития. Врачи клиники проводят программы для бесплатного осмотра детей-инвалидов в городе Ижевске и районах республики.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

«Лада-Эстет» – это медицинское учреждение, поэтому безопасность пациента ставится превыше всего.

В новом медицинском центре есть палаты для стационарного наблюдения за пациентами. Есть 2-местные, а можно разместиться в одноместной палате повышенного комфорта. Впрочем, палатами их можно назвать с большой натяжкой. Скорее, уютными гостиничными номерами со всем необходимым.

В инновационном центре «Лада-Эстет» соблюдаются все СанПиНы, СНИПы и ГОСТы. Здесь есть отдельное стерилизационное отделение, где проводятся все этапы стерилизации.

В палатах инновационного центра очень уютно. Фото: Дмитрий Селезнев

Наверное, уже само собой разумеющееся, что весь персонал клиники сертифицирован и проходит постоянное обучение. Врачи инновационного медицинского центра регулярно проводят лекции и мастер-классы по узкоспециализированным темам в области стоматологии и имплантации, подтверждая свою экспертность и уровень.

Инновационный центр «Лада-Эстет» уже ждет своих пациентов. Но если вы привыкли посещать клинику «Лада-Эстет» по адресу: ул. Родниковая, 74, знайте, она никуда не переехала и работает в прежнем режиме.

.

Реклама

*Фотофайндер

**Вазер