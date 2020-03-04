«Мы восхищались, гордились и подражали»: в Ижевске простились с легендарным советским велогонщиком Андреем Ведерниковым

3 марта в ижевском храме Иверской иконы Божьей Матери простились с первым советским чемпионом по велоспорту на шоссе в групповой гонке, заслуженным мастером спорта Андреем Ведерниковым. 29 февраля Андрей Георгиевич трагически погиб: его придавило деревом на территории одного из санаториев города.

Попрощаться с Андреем Ведерниковым пришли друзья, ученики, коллеги и тренеры. ФОТО: Дмитрий СЕЛЕЗНЕВ

Запрещали заниматься спортом

Андрей Ведерников родился в Ижевске 1 октября 1959 года. По словам близких, рос он в самой обычной семье - «папа трудяга», «мама по дому работала, а потом кладовщицей».

Спорт пришел в жизнь мальчика в 13 лет. Причем первым его снарядом были коньки. Только через год Андрей Георгиевич пересел на велосипед. Первым его тренером стал Анатолий Лушкин.

- Мы с 14 лет были знакомы, - вспоминает друг детства Альфред Галлямов. - Поскольку я тоже спортом занимался, познакомился как-то с тренером Анатолием Лушкиным, пятикратным чемпионом СССР по велокроссу. Андрей тогда начал тренироваться у него, а потом он перешел к Павлу Кулькову. Ему лет 15, наверное, было.

Андрей Ведерников в молодости. ФОТО: VeloRider

Но тренироваться в полную силу ему мешал порок сердца. Павел Кульков рассказал, что иногда Андрею Ведерникову запрещали заниматься спортом!

- Он три года на пристальном контроле, - говорит Павел. - Но именно целеустремленность, желание и поддержка врачей дали результаты, да и сила воли тоже. Трудно давалось, но поэтому он и достиг таких высот. Бывает одним легко, а он физически не выделялся, но был трудягой, вот и добился успехов.

Смотрите, какой парень!

И вправду, спортивных высот Андрею Георгиевичу помог достичь его сильный характер.

- Про Андрея постоянно говорили: «Смотрите, какой парень!», - вспоминает Альфред Галлямов. - Были осенние кольцевые гонки, очки давались не за каждый круг, а через. Его спрашивает Кульков: «Что ты каждый круг первым приезжаешь? Надо быть хитрым, позади где-то быть». Андрей ответил, что все круги хочет выиграть. Я за него болел…

Был настоящий праздник

Андрея Георгиевича призвали в армию, в спортивный клуб армии Куйбышева (ныне Самара).

- Ему было 18 лет где-то, - вспоминает заслуженный тренер СССР по велоспорту Валерий Кравцов. - Несмышлёный мальчишка, который все впитывал быстро. У нас был хороший, дружный коллектив, он влился в него, все качества труженика в спорте, в том числе и велогонках, - воспитываются в коллективе. Тренировал я его с 1977 года по 1980. Когда нужно было выступить так, как надо, Андрей и выступил, потому что выиграть такую групповую гонку многого стоит. Он у нас первый и единственный чемпион мира в групповых гонках, он мастерски справился с этим. Жалко, что наши дети уходят раньше, чем хотелось бы, как-то жизнь так распоряжается. Я все-таки с Андреем большой кусок жизни провел, мы часто с ним созванивались, виделись на встречах общих…

- Мы лично знакомы, - вспоминает олимпийский чемпион 1972 года по велогонкам в командной гонке на 100 км Борис Шухов. - К нам его привез Владимир Петров, с фразой - вот пацан, который может выиграть, только нам бы его не загубить, потому что можно и перегрузить. Но мы же дождались этого года. В 1982 году он стал первым чемпионом мира в групповой гонке, не в командной. Вот и праздник тогда был у нас! Это вот поколение тогда сборной СССР из 16 ребят, 12 были самарские, в том числе и Андрюшка.

«Я обязательно выиграю»

«Большие» победы пришли к Ведерникову в 1980 году - тогда он стал чемпионом СССР и стал первым в личном зачете на международной велогонке по дорогам Мексики. Как сообщает портал VeloRider, через год уроженец Ижевска взял серебро на Всесоюзных соревнованиях в групповой гонке на 189 километров. В международной гонке «Тур Словакии» вновь выиграл личное первенство. А в «Молочном туре» по Англии стал вторым по сумме очков. Решающая гонка тура проходила близ Праги - в Страгово. Трасса была сложная - с тяжелыми поворотами и подъемами. Андрею Георгиевичу удалось обойти на финише бельгийского соперника.

- В такой толчее возможна любая случайность. Только когда мне удалось уйти с бельгийцем в отрыв, я почувствовал, что обязательно выиграю, - говорил чемпион.

Тот самый счатливый финиш. ФОТО: VeloRider

Он всегда следовал своему девизу - «Твердость в достижении цели: побеждать и только побеждать!». И действительно, без силы характера в велоспорте нечего делать.

- Андрея Георгиевича я знаю с 1984 года где-то, - вспоминает врач Андрей Шеланов. - Мое мнение, что люди велоспорта - это труженики и бесшабашные совершенно, они так гоняют по этим серпантинам. У меня с велогонщиками отношения всегда отеческие, не дам соврать. Мы с ними и день, и ночь, что мне нравилось, у них от меня никаких секретов никогда ни в чем не было, и у меня тоже. Позовут ночью, ночью прихожу. А самое яркое впечатление мое лично, это то, чтобы их кормить, надо было в три утра встать, наварить каш, спортивных напитков, тут и нянька, и кухарка, и все.

За успехами спортсмена следило и подрастающее поколение. Например, будущая победительница чемпионата мира 1993 и 1994 годов в командной гонке на шоссе на 50 км Светлана Бубненкова.

- Конечно, мы знакомы с Андреем Георгиевичем, все-таки соотечественники. Мы ездили по одним трассам, конечно, такими друзьями не были, разница в возрасте все же. На соревнованиях с ним практически не встречались. Но для нас, для Удмуртии, когда он выиграл чемпионат мира - это было сенсацией какой-то. Мы гордились, вдохновлялись, стремились, подражали, - рассказала Светлана.

А его ученик, мастер спорта по велоспорту Алексей Стрелков вспоминает, что именно Андрей Георгиевич заложил стимул заниматься.

- Для меня он, действительно, как основоположник, который заложил стимул добиваться таких же результатов и успехов, каких добился он, - прокомментировал Алексей. - Сейчас он ко мне уже в это время обращался только по моей профессии, как к стоматологу, вот буквально недавно ему помогал, еще неделю назад только звонил и благодарил за проделанную работу, а тут так все сложилось. Он всегда был серьезен, и трезво оценивал все ситуации, не видел даже, чтобы он не к месту шутил когда-то.

Официально

Как рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета России, 29 февраля на территории одного из санаториев Ижевска погиб мужчина.

- Осуществлялась очистка от деревьев, - пояснили в ведомстве. - Во время проведения указанных работ на одного из мужчин, находившегося на территории санатория, упало дерево, в результате чего он скончался.

Позже выяснилось, что погибшим оказался Андрей Ведерников. Сейчас возбуждено уголовное дело.